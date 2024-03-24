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شلباية يتقدم بتصفيات جيرونا تشالنجر للتنس

3/24/2024 11:51:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس عمان- تقدم لاعب التنس الأرضي عبد الله شلباية في التصفيات المؤهلة لبطولة“جيرونا تشالنجر” الإسبانية ذات الـ 100 نقطة، والتي تقام منافساتها على الملاعب الصلبة حتى الأحد المقبل، بعد فوزه أمس على منافسه الأميركي توبي كودات (المصنف 340 عالميا) بمجموعتين نظيفتين.
ووجد شلباية صعوبة في المجموعة الأولى أمام كودات المنافس الشرس، حيث شهدت مجريات المجموعة إثارة كبيرة وندية بين الطرفين وتبادلا بالنقاط، قبل أن يحسمها شلباية لصالحه بنتيجة 7-6، فيما ضم المجموعة الثانية لصالحه وبنتيجة 6-4، رغم التقدم الجيد بعدد الأشواط لشلباية في بداية المجموعة.
ويلتقي شلباية بالدور الثاني من التصفيات اليوم باللاعب الإسباني ديفيد جوردا سانشيز (المصنف 323 عالميا)، إذ يتطلع نجم كرة المضرب العربية في التقدم أكثر بالتصفيات والوصول للجدول الرئيسي أملا بمحاولة المنافسة على اللقب الأول له في العام الحالي.
وكان شلباية البالغ من العمر 20 عاما قد تقدم مركزين على التصنيف الدولي الأخير الصادر عن رابطة اللاعبين المحترفين، ليستقر في المركز 228 عالميا، والأول على صعيد اللاعبين العرب المتواجدين في التصنيف، حيث يحل اللاعب التونسي عزيز دوقاز بالمركز 234 عالميا بالمركز الثاني عربيا.
وتبلغ القيمة الإجمالية لمجموع الجوائز في البطولة ما يقارب 121 ألف يورو، بحيث يحصل الفائز باللقب على 16 ألفا و550 يورو، إلى جانب حصوله على 100 نقطة تضاف إلى رصيد البطل في التصنيف، فيما يظفر صاحب المركز الثاني على 50 نقطة.
ويشارك في البطولة من الجدول الرئيسي عدد من اللاعبين أصحاب المراكز المتقدمة عالميا، ومنهم: المجري فابيان ماروزسان (المصنف 57 عالميا)، الإسباني جاومي مونار (المصنف 72 عالميا)، الأرجنتيني بيدرو كاشين (المصنف 79 عالميا)، والإسباني بيدرو مارتينيز (المصنف 88 عالميا)، إلى جانب لاعبين آخرين مميزين يشاركون بالأدوار التمهيدية.

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