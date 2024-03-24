Monday, 25 March 2024 07:59 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


معسكر التايكواندو في أوزبكستان.. مكتسبات فنية وبدنية

3/24/2024 11:51:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أيمن وجيه الخطيب عمان - يحمل المنتخب الوطني المشارك في المعسكر التدريبي الدولي للتايكواندو المقام في أوزبكستان ويستمر حتى 8 نيسان (أبريل) المقبل، رسالة اجتماعية وأسرية بين الدول المشاركة ، خاصة خلال شهر رمضان، ناهيك عن الفوائد الفنية والبدنية التي يكتسبها نجوم المنتخب من هذا المعسكر.
ويشارك في المعسكر التدريبي حاليا المنتخب الوطني ممثلا باللاعبين صالح الشرباتي وزيد مصطفى وزيد الحلواني وفهد عمار ومحمد الحجيلة ‏ومحمد العداربة وسيلتحق المدير الفني للمنتخبات الوطنية واللاعبة راما أبو الرب بالمعسكر التدريبي يوم الخميس المقبل.
ويركز اتحاد التايكواندو على اقامة معسكرات تدريبية خارجية للمنتخب الوطني استعدادا للمشاركة في البطولة الآسيوية السادسة والعشرين (عيار 4 نجمات) التي ستقام في فيتنام بالفترة من 16 إلى 18 ‏أيار (مايو) المقبل، وكان من المقرر مشاركة المنتخب الوطني في بطولة مصر المفتوحة (عيار نجمتين) التي تم تأجيلها وكانت مقرر إقامتها وفقا لروزنامة الاتحاد الدولي الشهر المقبل، ويبدي اتحاد التايكواندو رغبة في المشاركة في البطولة، والتي من المحتمل إقامتها في شهر أيار (مايو) المقبل.
ووفق ما علمته“ الغد” يأتي تأجيل بطولة مصر الدولية، بسبب موعدها الذي يتداخل مع موعد عيد الفطر.
وبدأ المعسكر التدريبي في العاصمة الأوزبكية طشقند، يؤتي ثماره الفنية والبدنية على المنتخب الوطني، بانتظار مزيد من الفائدة في المرحلة المقبلة، للوصول إلى الجاهزية الكاملة التي تؤهل المنتخب لمزيد من الإنجازات.
وتحقق المعسكرات التدريبية أهدافها، من كافة الجوانب، وهو ما يرنو إليه المنتخب الوطني الذي بدأ باستثمار المعسكر في الجوانب الفنية والبدنية، استعدادا للمنافسات الرسمية المقبلة.
وسيقوم المنتخب الوطني للرجال بلقاءات ودية مع المنتخبين الأوزبكي والروسي، اللذين يتطلعان لاكتسابات خبرات لاعبي المنتخب الوطني المصنفين ضمن الأوائل على المستويين الأولمبي والعالمي.
وتبحث الدول عن معسكرات ذات فائدة كبيرة قبل المشاركة في بطولات عالمية وآسيوية وفي سلسلة الجائزة الكبرى.
وأكد أمين سر اتحاد التايكواندو والناطق الإعلامي فيصل العبداللات لـ”الغد” : إن إقبال المنتخبات العالمية على المشاركة في معسكرات دولية يشارك فيها منتخبنا يأتي من أجل اكتساب مزيد من الخبرات الفنية، في ظل المستويات الفنية العالية التي يتمتع بها المنتخب الوطني” .
وبين :” إن الانجازات التي حققها نجوم المنتخب الوطني في البطولات العالمية والأولمبية والآسيوية والعربية، وتأهل 4 لاعبين لأولمبياد باريس 2024 دفعت المنتخبات العالمية لطلب خوض لقاءات تدريبية دولية مع لاعبينا.
وكشف المدير الفني المدير الفني للمنتخبات الوطنية للتايكواندو فارس العساف، أن منتخبات عالمية تطلب دائما إقامة معسكرات تدريبية في الأردن، في إطار تحضيراتها للمشاركة في البطولات العالمية، بهدف الاستفادة من خبرات وقدرات لاعبي المنتخب الوطني الذين يحتلون مراكز متقدمة على المستوى العالمي.

MENAFN24032024000072011014ID1108016358

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث