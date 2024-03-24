Monday, 25 March 2024 07:59 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


عايد مرشح للمشاركة مع النشامى أمام باكستان بتصفيات المونديال

3/24/2024 11:51:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس عمان- أصبح لاعب خط الوسط في المنتخب الوطني لكرة القدم رجائي عايد، أبرز المرشحين للمشاركة بصفة أساسية في مواجهة باكستان غدا، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة السابعة للتصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم وآسيا، في اللقاء الذي يستضيفه ستاد عمان الدولي عند الساعة العاشرة مساء.
ومن المتوقع أن يعوض عايد غياب زميله نزار الرشدان في منتصف الملعب، نظرا لغياب الأخير عن المواجهة المقبلة بسبب تراكم الإنذارات، حيث تلقى بطاقتين صفراوتين أمام السعودية وباكستان ضمن الجولتين الثانية والثالثة على التوالي.
وتبدو ورقة عايد مرشحة للمشاركة بصفة أساسية أكثر من أي لاعب آخر، نظرا لتفضيله من قبل المدير الفني للمنتخب الوطني الحسين عموتة، في حال تعرض أي لاعب من ثنائي الوسط للغياب بداعي الإصابة أو الحرمان، وهو ما حصل خلال منافسات كأس آسيا الأخيرة.
وشارك عايد في جميع مباريات كأس آسيا باستثناء المباراة النهائية، حيث خاض مواجهة ماليزيا في الدور الأول، ومواجهة كوريا الجنوبية في نصف النهائي كبديل، فيما شارك بصفة أساسية أمام كل من: كوريا الجنوبية والبحرين بدور المجموعات، والعراق وطاجيكستان بالأدوار الإقصائية.
وأثبت عموتة خلال فترة توليه المنتخب خلال الأشهر الماضية، تفضيله عددا معينا من اللاعبين والاستقرار على التشكيلة الأساسية قدر المستطاع، ما يجعل فكرة تغيير عدد من اللاعبين قبل المباريات أو خلالها أمر صعب، إلا أنه مضطر لإشراك عايد في مواجهة يوم غد، وبنسبة أقل زميله إبراهيم سعادة.
وتضم قائمة المنتخب الوطني لمواجهة باكستان بعد تأكد غياب الرشدان 24 لاعبا، وهم: يزيد أبو ليلى، نور بني عطية، عبد الله الفاخوري، يزن العرب، براء مرعي، عبد الله نصيب“ديارا”، أنس بني ياسين، سعد الروسان، إحسان حداد، فراس شلباية، سالم العجالين، محمد أبو حشيش، محمود شوكت، إبراهيم سعادة، نور الدين الروابدة، رجائي عايد، يوسف أبو جلبوش“صيصا”، صالح راتب، محمود مرضي، محمد أبو رزق“بوجبا”، علي علوان، محمد أبو زريق“شرارة”، موسى التعمري ويزن النعيمات.
وأجرى المنتخب تدريبه مساء أمس على ستاد البتراء في مدينة الحسين للشباب، ويختتم تدريباته عصر اليوم على ملعب المباراة، على أن يظهر عموتة اليوم أمام وسائل الإعلام في المؤتمر الصحفي عند الساعة الثانية عشرة ظهرا برفقة أحد اللاعبين، للحديث عن تطلعات المنتخب في المواجهة، ويسبقه المؤتمر الصحفي لباكستان عند الساعة الحادية عشرة والنصف، فيما يقود المباراة الحكم السيريلانكي جامين نيفون روبيش.
ويحتل المنتخب الوطني المركز الثالث في مجموعته برصيد 4 نقاط، وبفارق الأهداف عن منتخب طاجيكستان صاحب المركز الثاني، فيما يتبوأ المنتخب السعودي صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة وبرصيد 9 نقاط.
بدوره، حط المنتخب الباكستاني الرحال أمس بالعاصمة عمان بحضور المدرب ستيفن قسطنطين، وبحضور 24 لاعبا، وهم: يوسف بوت، ساقيب حنيف، عبد الباسط، حسن علي، عيسى سليمان، عبد الله إقبال، مأمون موسى، حسيب خان، محمد صدام، محمد سهيل، عمير راو، محمد فازال، محمد عادل، راهيس نابي، هارون حامد، الأمجر غازي، رجب علي، علي أوزاير، شايك دوست، عبد الصمد الأرشاد، وليد خان، عمران كياني، فريد الله وعادل يونس.

MENAFN24032024000072011014ID1108016357

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث