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تذكرة خاصة بقيمة ألف دينار في مباراة النشامى وباكستان

3/24/2024 11:51:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد خطاطبة طرح اتحاد كرة القدم، تذكرة خاصة بقيمة ألف دينار، لحضور مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره الباكستاني، التي تقام عند العاشرة من مساء يوم غد الثلاثاء، على ستاد عمان، في إطار منافسات المجموعة السابعة بتصفيات كأس العالم.
التذكرة التي اطلق عليها اتحاد الكرة اسم "سكاي بوكس"، تتضمن تخصيص غرفة فوق المنصة الرسمية، تتسع لثمانية أشخاص، ومجهزة بأفضل وسائل الترفيه والضيافة والمقاعد المريحة، بحيث تتيح لمرتاديها حضورا ممتعا للمباراة.
وتعتبر هذه التجربة الأولى في طرح مثل هذا النوع من التذاكر في المباريات التي تقام في عمان، وتهدف بالدرجة الأولى إلى تشجيع الحضور والدعم، خاصة من قبل الشخصيات الرياضية المعروفة أو المشجعين من اصحاب رؤوس الأموال.

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