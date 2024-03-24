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أطعمة يجب على مرضى الكوليسترول تجنبها

3/24/2024 11:51:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان-الغد- يعد ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم عامل خطر رئيسي لحالات طبية طارئة، مثل السكتات الدماغية والنوبات القلبية.
وتحدثت روزي مارتن، أخصائية التغذية المسجلة في Plant Based Health Professionals، عن الأطعمة التي ينبغي تجنبها إذا كنت معرضا لخطر ارتفاع نسبة الكوليسترول أو تعاني منه بالفعل. بحسب ما نشر موقع "روسيا اليوم"
وأوضحت مارتن أن الأطعمة التي تحتوي على الدهون المشبعة هي الأسوأ على الإطلاق.
وقالت: "أنت أكثر عرضة لخطر ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم إذا تناولت الكثير من الأطعمة التي تحتوي على الدهون المشبعة".
لذا، حذرت روزي من أطعمة محددة، وتشمل: المنتجات الحيوانية مثل اللحوم والأجبان والزبدة، والأطعمة فائقة المعالجة، مثل الكعك والبسكويت والمعجنات والوجبات السريعة.
وكشفت أختصاصية التغذية أن الدهون المشبعة قد تسد المستقبلات الموجودة في الكبد، المسؤولة عن إخراج الكوليسترول من الدم وتفكيكه، ما يؤدي إلى تراكمه وحدوث المضاعفات الصحية.
وفي الوقت نفسه، تقول إدارة الصحة الوطنية البريطانية: "إن تناول الكثير من الدهون المشبعة يمكن أن يرفع كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة "الضار" في الدم، ما قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية".
ونصحت روزي بتناول الأطعمة الغنية بالألياف، بما في ذلك الحبوب الكاملة، مثل الشوفان والأرز البني والفواكه والخضراوات والمكسرات والبذور، وبدائل اللحوم الغنية بالبروتين مثل الصويا والفاصوليا.
وأوضحت: "يرتبط تناول نظام غذائي غني بالألياف بانخفاض وزن الجسم وانخفاض ضغط الدم وانخفاض نسبة الكوليسترول. وتشكل بعض الألياف، مثل بيتا غلوكان في الشوفان والشعير، هلاما في الأمعاء يرتبط بالكوليسترول ويمنع إعادة امتصاصه في الدم، وبالتالي يخفض مستويات الكوليسترول في الدم".

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