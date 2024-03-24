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تناول الخضراوات يؤدي للشعور بالسعادة

3/24/2024 11:51:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) دبي- وجد الأطباء أن تناول الأطعمة النباتية والاعتماد عليها في النظام الغذائي يؤدي إلى إشعار الشخص بالسعادة والسرور والراحة، وهو ما يُضاف إلى الفوائد الصحية الكبيرة لهذا النوع من الطعام، ويدفع إلى حث الناس نحو الاعتماد عليه أكثر، والتقليل من تناول اللحوم الحمراء التي تسبب العديد من المتاعب والأمراض.
وقال تقرير نشره موقع "بور أوف بوزيتيفيتي"، واطلعت عليه "العربية.نت"، إن "الأطعمة النباتية مثل الفواكه والخضراوات والبذور والمكسرات والحبوب لها تأثير إيجابي على الصحة ويمكن أن تساعد في الوقاية من العديد من الأمراض".
ونقل التقرير عن أطباء قولهم إن نمط الحياة النباتي يمكن أن يحسن صحة الإنسان عن طريق تقليل خطر الإصابة بالسرطان، وتحسين نظام المناعة لديك، وتقليل الالتهابات، كما توفر الأطعمة المغذية مثل الفواكه والخضراوات أيضا كمية كبيرة من الألياف، وتخفض نسبة السكر في الدم، وتساعد في إدارة الوزن.
وبحسب التقرير فإن "الاعتماد على نظام غذائي غني بالأطعمة النباتية يمكن أن يعزز صحتك العامة ورفاهيتك من خلال توفير العناصر الغذائية الأساسية وتعزيز بكتيريا الأمعاء الصحية".
وتحتوي الأطعمة النباتية على وفرة من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي تفيد الصحة العقلية والجسدية، كما أن بعض العناصر الغذائية الأساسية في الفواكه والخضراوات تشمل الفيتامينات C و A، والكهارل، والمواد الكيمياوية النباتية، والبوتاسيوم، والمغنيسيوم، والألياف. وتحتوي الحبوب الكاملة والعدس والبقوليات أيضا على الألياف والحديد والزنك والبوتاسيوم والبروتين.
ويقول الأطباء إن تناول هذه الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية بانتظام يمكن أن يقوي جهاز المناعة، ويبقي الالتهابات تحت السيطرة، ويقلل من خطر الإصابة بالسرطان. كما أن تناول الأطعمة النباتية الغنية بالأكسجين سيمنح الشخص طاقة لا حدود لها من خلال تحسين صحة الأمعاء وإزالة السموم من الدم.
كما يمكن للكثير من الأطعمة النباتية أن تعزز عملية الهضم وتحسن صحة الأمعاء بسبب محتواها العالي من الألياف. كما تحتوي النباتات أيضا على الكثير من البريبايوتكس، والتي تساعد البكتيريا الصحية على الانتشار في الأمعاء، والمعروف أيضا باسم "الدماغ الثاني"، لذا، يعد استهلاك كميات كافية من الأطعمة النباتية أمرا ضروريا للحفاظ على الصحة العقلية والجسدية.
ويقول تقرير موقع "بور أوف بوزيتيفيتي" إن تناول الكثير من الأطعمة النباتية سيضمن حصول الشخص على المزيد من الطاقة والقدرة على التحمل ليتمكن من قضاء يومه في العمل أو المدرسة. ويضيف: "بسبب كثافتها الغذائية، ومحتواها العالي من الألياف، والمغذيات الدقيقة الوفيرة، ستزيد الفواكه والخضراوات والحبوب من حيويتك، ونظرا لأن الأطعمة النباتية تعمل على تحسين عملية الهضم، فسوف يشعر جسمك بالخفة والحيوية، مما يساعدك على الحصول على المزيد من الطاقة للحياة اليومية، ويمنحك الشعور بالنشاط ويجعل الحياة أكثر متعة وأقل إرهاقا للعقل والجسم".
ويلفت التقرير إلى أن العديد من الأشخاص يعانون حاليا من اضطرابات الصحة العقلية والمزاج لأسباب مختلفة، مثل التوتر والحمل الزائد للتكنولوجيا، في حين أن الأطعمة النباتية قد لا تقضي على هذه المشكلات تماما، إلا أنها يمكن أن تساعد في تخفيف بعض التوتر والإرهاق الذي نواجهه.
وعلى سبيل المثال، يحتوي الباذنجان والبرتقال والسبانخ على الأسيتيل كولين، وهو ناقل عصبي مسؤول عن الذاكرة والتركيز والتعلم. كما يحتوي الموز والأفوكادو والتفاح على الدوبامين، وهو أمر ضروري لوظيفة الدماغ المناسبة والصحة العقلية الإيجابية. وعندما تشعر أنك في حالة جيدة عقليا، فإن لديك قدرة معززة على تلبية متطلبات الحياة اليومية من دون أن تصاب بالإرهاق. (العربية نت)

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