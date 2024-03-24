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شمال المملكة.. الربيع بحلته البهية يأسر قلوب الزائرين

3/24/2024 11:51:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- مع نسماته العذبة وبألوانه الزاهية وروائح أزهاره العطرة، يطل فصل الربيع على شمال المملكة بأبهى حلة، معيدا مع هذه الإطلالة الحيوية والانتعاش لقطاع السياحة، بعد أن عانى من أشهر عجاف بسبب انخفاض أعداد السياح وضعف النشاط السياحي جراء العدوان الغاشم على قطاع غزة.
واستقبلت مناطق شمال المملكة التي تعد ملاذا لمحبي الطبيعة، زوارها الأردنيين والعرب والأجانب بشغف، عارضة لهم مشاهد ومناظر خلابة من جمال الطبيعة تسر أبصارهم وتأسر قلوبهم وتغمرهم بشعور الراحة والسكينة في كل زاوية ينظرون إليها.
وشهدت محافظتا إربد وعجلون وغيرهما من محافظات الشمال المتميزة بطبيعتها الساحرة والخلابة وسهولها وغاباتها الخضراء المبهرة، خلال فصل الربيع، إقبالا كبيرا من الزوار الأردنيين والعرب القادمين إليها للاستمتاع بأجمل مشاهد الطبيعة الساحرة التي تمنحهم تجارب تأملية لا تنسى.
وعبر المواطن السعودي فهد علي العنزي القادم من منطقة تبوك برا، هو وأصدقاؤه، مبتعدين عن صخب المدينة، عن سعادته برؤية المناظر الطبيعية الخلابة وعيون المياه العذبة والسهول والمسارات الخضراء والغابات التي تحظى بها مناطق شمال المملكة، لافتا إلى كرم الضيافة عند الأردنيين، والأمن والأمان اللذين يتمتع بهما الأردن.
وأكد المواطن الكويتي حمد المطيري الذي اصطحب عائلته قاصدا محافظة عجلون، أن الأردن هو الخيار السياحي المفضل لمواطني الخليج العربي وعائلاتهم، ولاسيما في سياحة الربيع والسياحة الثقافية، مشيرا إلى التشابه الكبير في الثقافات والعادات والتقاليد بين الأردن والخليج العربي، وانخفاض تكاليف الرحلة السياحية للمملكة.
من جهته، قال الخبير السياحي المدرس في كلية السياحة والفندقة بالجامعة الأردنية/ فرع العقبة الدكتور إبراهيم بظاظو "إن الأردن يمتاز بتضاريس طبيعية وتنوع حيوي فريد قليلا ما تجده بدول العالم، ما يعطيه ميزة تنافسية مضافة عن الدول الأخرى".
وأشار إلى توفر الكثير من الأنواع الفريدة من النباتات والأزهار، إلى جانب السلاسل الجبلية التي تتجاور مع الوديان والمناطق السهلية، وتجمع البحيرات والسدود، كما الحال في منطقة أم قيس ومنطقة سد العرب وسد الملك طلال.
وأكد بظاظو، أهمية الترويج والتسويق لسياحة الربيع في محافظات الشمال، إلى جانب تطوير البنية التحتية وتوفير المرافق الصحية بها، واستثمار هذه المناطق الطبيعية لتشجيع السياحة الداخلية واستقطاب السائح العربي والأجنبي. ودعا إلى تمكين المجتمعات المحلية في محافظات الشمال من خلال دعمهم لإقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومهرجانات الربيع، إضافة إلى تسليط الضوء على هذه المناطق وإبرازها من قبل وسائل الإعلام.
من جهته، أكد رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر سهيل هلسة، أهمية تشديد الرقابة من قبل الجهات المعنية على النظافة العامة بالأماكن التي يتواجد فيها الزوار، وتركيب اللوحات الإرشادية.
وبين أن إقبال الزوار على مناطق الشمال خلال فصل الربيع، أسهم في تحريك عجلة الاقتصاد وتشجيع الحركة التجارية بالأسواق في هذه المناطق، داعيا مرتادي الأماكن الطبيعية في الشمال للمحافظة على البيئة ونظافة هذه الأماكن.-(بترا)

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