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أجواء دافئة تحتضنها مائدة رمضان.. وأحفاد يملأون قلوب الأجداد فرحا

3/24/2024 11:51:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ربى الرياحي عمان- الدفء والأمان والحب غير المشروط؛ بهذه المشاعر الصادقة يعيش الأجداد مع أحفادهم في أجواء من الفرح والبهجة. بقلوبهم الدافئة يحتضنون أحفادهم ولا سيما في رمضان الذي يمتاز بخصوصيته، حيث يلتقون على موائد عامرة بالحب والمحبة وبضحكات لا تغيب.
وجود الأحفاد حول الأجداد يمنح الدعم ويزيل مشاعر الوحدة والكآبة بزياراتهم اليومية، وتناول الإفطار معهم وتلبيتهم لكل ما يحتاجون يمنح إحساسا مختلفا بالاهتمام.
هديل (24 عاما) تحرص يوميا على الإفطار مع جديها. وتقول جلوسها معهما وخاصة في شهر رمضان يشعرهما بالسعادة فيحاولان بكل طاقتهما توفير أجواء مفرحة، مبينة أنها تحب قضاء أطول وقت معهما لأنهما بالنسبة لها مصدر الأمان وأيضا يستطيعان فهمها دون شرح، فهي معهما ليست مضطرة لأن تخفي ما تشعر به، فالحديث معهما مليء بالعفوية والحنان والطيبة وهذا ما تبحث عنه هديل.
تقول صعوبات الحياة كثيرة، لذلك نحتاج دائما لصدر حنون يسمعنا ويتقبلنا كما نحن لذا فمصاحبة الأجداد فيها المتنفس والراحة يتشاركون معنا أدق التفاصيل بحلوها ومرها.
الجدة أم غسان هي أيضا تجد في لمّة أحفادها وأبنائها حولها سببا للبهجة والدفء كما تبين. تسابقهم لزيارتها والاطمئنان على أحوالها وتحديدا في الشهر الفضيل يجعلها سعيدة تنتظر لقاءهم بفارغ الصبر. تقول لرمضان نكهة خاصة بوجود الأحفاد والأولاد معها على مائدة الطعام، لذلك تهتم أم غسان كثيرا بطهي الأطباق المفضلة عند أحفادها كما أنها تشعر بالأمان بوجودهم لكونهم روح البيت وفرحته.
وتلفت إلى أن الوقت معهم يمضي بسرعة وخاصة أنهم يعرفون جيدا كيف يسعدونها ويوفرون الأجواء المفرحة والمميزة لإبعادها عن الشعور بالملل والوحدة وحتى يصنعوا معها كما من الذكريات التي ستبقى تجمعهم. أم غسان ولأن أحفادها قطعة من روحها تحب أن تعطيهم وقتها كله لتظل تراهم حولها.
ويبين الاختصاصي النفسي الدكتور موسى مطارنة أن الأحفاد بالنسبة للأجداد هم الحياة؛ يستشعرون معهم الدفء والأمان والسلام، وبالتالي تتشكل لدى الأجداد أُلفة اجتماعية ونفسية. وبحسب مطارنة فإن العلاقة الخاصة بين الأجداد والأحفاد علاقة قوية فيها كل المشاعر الصادقة، "وما أغلى من الولد إلا ولد الولد" كما هو معروف في مجتمعاتنا العربية، فالأجداد بحاجة دائمة لرؤية أحفادهم وقضاء وقت معهم ويزداد ذلك الإحساس في شهر رمضان إذ إن لوجودهم معنى كبيرا، فهم السعادة والأمل وبقربهم تتلاشى مشاعر الكآبة واليأس.
ووفق قوله، فإن حب الأجداد لأحفادهم حب غير مشروط يريدون أن يعيشوا معهم كل اللحظات ويختبروا كل الأحاسيس يرون فيهم السعادة بكل أشكالها ويعيشوا معهم ما لم يعيشوه حتى مع أبنائهم.
وترى خبيرة علم الاجتماع فاديا إبراهيم أن العلاقة التي تربط بين الأجداد والأحفاد يطلق عليها اسم تواصل الأجيال، وهي علاقة تعود بالنفع والفائدة على كلا الطرفين، فالأجداد يرون في الأحفاد الامتداد الطبيعي لسلالتهم ومصدر السعادة والفخر في حياتهم. والأحفاد يرون في الأجداد المرساة الراسخة التي تزودهم بالإحساس بالأمان والانتماء.
وتتابع إبراهيم؛ الأجداد يزودون الأحفاد بنوع من الثراء العاطفي والنفسي الذي لا يقدر بثمن، كما أنهم يزودونهم بالخبرات والمعارف الأساسية في الحياة بأسلوب سهل غير مباشر، خاصة وأن الأجداد يكونون عادة غير مشغولين بأعمال أخرى ومتمتعين بقدر كبير من الصبر والوقت، وهي الصفة التي يفتقدها الآباء والأمهات نتيجة كثرة مشاغلهم.
وجود الأحفاد في حياة الأجداد مهم جداً فيوم الجمعة له بهجة خاصة عند الأجداد بسبب رؤية أحفادهم ملتفين حولهم وسماع ضحكاتهم البريئة العفوية تصدح في أرجاء البيت الممتلئ بحضورهم بالمحبة والعطف.
إلى ذلك، شهر رمضان المبارك هو فرصة لالتقاء الأجداد بأحفادهم أكثر من مرة لتناول الإفطار وممارسة الطقوس الرمضانية بكل حب وسرور، وفرصة لبناء شخصية الأحفاد من خلال اهتمامهم بهم على كل المستويات وتزويدهم بالخبرات الحياتية المختلفة وتعليمهم الدين الإسلامي وتعليمهم على الفضيلة والأخلاق الحميدة واحترام الآخرين والعلم، من خلال قراءتهم لأحفادهم القرآن الروايات والقصص الدينية وتعليمهم على الصلاة والصدقة ومساعدة الآخرين خلال شهر رمضان المبارك.
ووفق إبراهيم، ينبغي على الآباء والأمهات أن يرتبوا باستمرار اللقاءات والزيارات لبيت الأجداد وبالأخص في شهر رمضان المبارك والاجتماع قدر الإمكان على مائدة الإفطار، لأن ذلك يُقدم الدعم النفسي والاجتماعي للأجداد ويبعدهم عن العزلة والوحدة واليأس، ويبعد عنهم الوقوع بالاكتئاب ويحقق لهم التوازن النفسي ويملأ قلبهم بالفرح والسرور.
ولأن شهر رمضان المبارك مناسبة دينية واجتماعية وجب تقريب الأحفاد من أجدادهم لتقديم الفائدة للطرفين، ولتحقيق بر الوالدين وصلة الأرحام، وفرصة لتعليم أبنائنا الدين وتعاليمه عن طريق الأجداد وتعليمهم القيم والعادات الاجتماعية وتحقيق التواصل الاجتماعي والتكافل مع الأقارب، لأن بيت الجد والجدة هو فرصة دائمة وباب مفتوح للتجمع ولقاء الأقارب، وأيضاً فرصة للقاء الأطفال مع أقرانهم من أقاربهم في بيت الأجداد للعب والتسلية.

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