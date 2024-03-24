قرارات لمجلس الوزراء



كما أقر المجلس نظام البعثات لأبناء المعلمين في وزارة التربية والتعليم لسنة 2024؛ بهدف توسيع فئة المستفيدين من أبناء المعلمين في وزارة التربية والتعليم من أحكام هذا النظام؛ من خلال الدراسة في الكليات الجامعية والكليات الجامعية المتوسطة في الجامعات الأردنية الرسمية على نفقة الوزارة، وتشجيع الطلبة من أبناء المعلمين بالتوجه نحو التخصصات المهنية والتقنية.



على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التبغ والتدخين بجميع أشكاله للأعوام (2024 – 2030)، وخطة العمل الوطنية للأعوام (2024 – 2026) المنبثقة عنها، والتي تهدف إلى الحد من التدخين والحماية من أضراره على المجتمع.



كما قرر المجلس الموافقة على توصيات لجنة تسوية القضايا العالقة بين المكلفين وبين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، بتسوية الأوضاع الضريبية لـ(455) شركة ومكلفا، ترتبت عليهم التزامات وفقا لأحكام قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامة على المبيعات.



كما قرر الموافقة على توصيات لجنة النظر في المطالبات العالقة بين المكلفين و/ أو المخالفين، وبين دائرة الجمارك الأردنية، بتسوية (22) قضية لمكلفين ومخالفين، شريطة التزامهم بدفع كامل المبالغ المتبقية عليهم مع أي رسوم أو ضرائب أو نفقات، خلال مدة شهرين من تاريخ صدور هذا القرار.