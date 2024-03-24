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الهبارنة: الأمانة ترفع 22 ألف طن نفايات في الأسبوع الأول من رمضان

3/24/2024 11:51:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) زايد الدخيل عمان- رفعت كوادر أمانة عمان الكبرى في الأسبوع الأول من شهر رمضان 22 ألف طن نفايات، وفقا لمدير دائرة البيئة إبراهيم الهبارنة.
ويشهد الشهر الفضيل بحسب الهبارنة، ارتفاعا في استهلاك المواد الغذائية، وبالتالي زيادة النفايات مقارنة بباقي أشهر السنة، مشيرا إلى أن كوادر عمال الوطن في الميدان عملوا خلال الأيام الماضية على إبقاء المدينة نظيفة، عبر 3 شفتات صباحي ومسائي وليلي، لضمان المحافظة على النظافة العامة والبيئة الصحية لإبقاء العاصمة في حلة جميلة زاهية.
وأشار الهبارنة إلى أن النفايات التي تجمع من مناطق العاصمة، تنقل الى المحطات التحويلية التي توردها إلى مكب الغباوي عبر آليات ذات سعة كبيرة، وتتعامل معها بطرق علمية وصحية تتوافق مع الشروط البيئية.
واضاف ان كوادر البيئة في الأمانة في الشهر الفضيل بنسبة تشغيل 100 %، وعلى 3 "شفتات" صباحي ومسائي وليلي، لإدامة الحفاظ على نظافة المدينة.
وأكد الهبارنة أن الحملات التي تقوم بها كوادر وآليات الأمانة تأتي في سياق خطة إستراتيجية متكاملة، لضمان ديمومة النظافة العامة في مختلف مناطق العاصمة، لافتاً إلى أن هذه الحملات دورية وليست موسمية، وتشمل جمع النفايات، وتنظيف الشوارع، والتقاطعات الكبرى والجزر الوسطية من المخلفات والحشائش، وأعمال التنظيف والتعشيب على جوانب الطرق وسفوح المنحدرات والأودية وقنوات المياه.
وأطلقت أمانة عمان في ايلول الماضي المرحلة الثانية من مشروع فرز النفايات من المصدر (افرزها صح) في منطقة بسمان/ حي الرواق والجرن.
ويهدف المشروع لتحسين منظومة إدارة النفايات الصلبة في مدينة عمان عبر التشجيع على فرز النفايات من المصدر، ويدعم الأهداف الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات الصلبة، وسيسهم كذلك بالالتزام بإخراج النفايات بأوقات محددة وخفض كلفة جمع النفايات مع إطالة عمر مكب الغباوي.
ويأتي المشروع ضمن خطة متكامله لإدارة النفايات الصلبة في مدينة عمان، والتي أقرها مجلس أمانة عمان في الخطة الإستراتيجية 2022 - 2026 والتي جاءت لتترجم توجيهات الرؤية الملكية.
ويتناول المحور الأول للمشروع جودة الحياة والبيئة، والذي يتضمن خطة كاملة جديدة للتعامل مع النفايات الصلبة في مدينة عمان ترقى لرؤية أمانة عمان المستقبلية بأن تكون المدينة خالية من الحاويات المستخدمة حاليا، وإدارة افضل لهذه الموارد التي تهدر حاليا وتشكل عبئا في التخلص منها.
وتقوم أمانة عمان منذ سنوات باستغلال النفايات العضوية لإنتاج الكهرباء في مكب الغباوي من خلال استخراج غاز الميثان الطبيعي من طمر هذه النفايات وتحويله لطاقه نظيفه يتم استخدامها لتشغيل مرافق الأمانة.

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