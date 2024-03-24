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الخصاونة: توفير مخزون آمن من المواد التموينية والأساسية للمواطنين

3/24/2024 11:51:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تفقد رئيس الوزراء د. بشر الخصاونة أمس أسواق المؤسَّستين الاستهلاكيَّتين المدنيَّة والعسكريَّة في منطقتيّ عين غزال وطارق.
وأكَّد رئيس الوزراء خلال زيارته للمؤسَّستين، ضرورة الاستمرار بتوفير مخزون آمن من السلع والمواد التموينية والأساسية للمواطنين بأسعار عادلة، بخاصة في شهر رمضان المبارك الذي يتزايد فيه الطلب على تلك السلع والمواد.
وجدد الخصاونة في هذا الصدد، التأكيد على أن مخزون المملكة الإستراتيجي من السلع الأساسية آمن ويكفي لمدد زمنية طويلة، وذلك في ضوء الإجراءات التي اتَّخذتها الحكومة لتأمين هذا المخزون، وضمان استمرار سير حركة شحن البضائع والسِّلع بوتيرة منتظمة.
وأشار لمجلس الوزراء بدعم المؤسَّستين الاستهلاكيَّتين المدنيَّة والعسكريَّة بمبلغ ثلاثة ملايين دينار، لاحتواء الآثار التضخُّميَّة وتمكينها من تثبيت أسعار السِّلع الأساسيَّة فيها، إلى ما بعد شهر رمضان المبارك.
وأشاد بالتزام المؤسَّستين بقرار تثبيت الأسعار وبالإجراءات التي اتخذتهما عبر توفير السِّلع والمواد التموينية والاستهلاكية للمواطنين في مختلف أسواقها المنتشرة في جميع المحافظات.
وجال رئيس الوزراء في مرافق المؤسَّستين، وتبادل الحديث مع المواطنين، واستمع إلى ملاحظاتهم بشأن توفُّر السِّلع وأسعارها، كما هنأهم بمناسبة شهر رمضان المُبارك وقُرب حلول عيد الفطر السَّعيد.
واستمع رئيس الوزراء خلال الجولة التي رافقه خلالها وزير الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين يوسف الشَّمالي لإيجاز من مدير عام المؤسَّسة الاستهلاكيَّة المدنيَّة سلمان القضاة ومدير المؤسَّسة الاستهلاكيَّة العسكريَّة العقيد محمد الحديد، أكدا خلالها توفُّر جميع السِّلع بكميَّات كافية وأصناف متعدِّدة وبأسعار مناسبة ومنافِسة في جميع فروع المؤسَّستين المنتشرة في المملكة.

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