الحمادين: استراتيجية ديوان المحاسبة المحدثة قبل نهاية رمضان

MENAFN - Alghad Newspaper) إيمان الفارس

- "المحاسبة" يوفر ذراعا فنية لمهمات " النزاهة" وبالتنسيق المشترك

- إضافة نقابة المهندسين الزراعيين تحت مظلة الديوان

أكد رئيس ديوان المحاسبة د. راضي الحمّادين، جاهزية الإستراتيجية المحدّثة لديوان المحاسبة، والتي ستمتد على مدار 3 أعوام، مشيرا إلى شموليتها لعدة مرتكزات؛ أبرزها مراجعة منهجيات التدقيق.

وكشف الحمادين، في أول لقاء صحفي يجريه منذ تسلمه رئاسة الديوان لـ"الغد"، عن موعد إطلاق إستراتيجية الديوان المحدثة، مضيفا أنها ستكون "قبل نهاية شهر رمضان المبارك".

وقال إن الديوان، يدقق الاستثمارات العامة للدولة التي تكون الحكومة مسؤولة عنها بمراجعة التقارير والإفصاح المالي للمؤسسات أو الشركات الحكومية، مشيرا إلى أن منهجية العمل المتبعة "مشابهة لعمل المدقق الخارجي، إلا أن التعامل معها يتم من وجهة نظر الدولة مع التركيز على الجانب الخاص بإدارة الموارد".

وبخصوص العلاقة المشتركة بين الديوان وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، أكد رئيس الديوان بأنها ممتازة ومنسجمة في العمل، إذ تجمع بين الجانبين مذكرة تفاهم مشتركة في العمل الرقابي، لدعم وتطوير سبل التعاون والتنسيق فيما بينهما لتعزيز مبادئ النزاهة العامة والتزام الإدارة العامة بمبادئ الحوكمة الرشيدة، وتضافر الجهود لمكافحة الفساد والوقاية منه لحماية المال العام، وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.

وبين الحمادين، أن الديوان يوفر الدعم الفني لكثير من مهمات التدقيق الخاصة بعمل الهيئة وبالتنسيق المشترك معها، مشددا على أن "الهمّ العام الأساسي لنا وأولويتنا كأجهزة رقابية؛ هو سرعة تشخيص الفساد".

وفي تفاصيل اللقاء، قال إن الديوان انتهى من مشاوراته مع الأطراف ذات العلاقة بتحديث إستراتيجيته، اذ شملت السلطة التشريعية من مجلسي النواب والأعيان، ومسؤولين بالحكومة، ورؤساء سابقين للديوان بالإضافة لإداراته. مضيفا أننا ننتهج سياسة الحوار الشمولي مع كامل الأطراف ذات العلاقة بالديوان، وبالتأكيد بعد مراجعة خططه السابقة، فنحن نسعى للبناء على ما أنجز الفترات السابقة.

وأوضح الحمادين أن ذلك ساهم بالخروج بمحاور ذات أولوية سيركز عليها، من أهمها؛ ضرورة إحكام بيئة العمل الداخلي، وبالتالي فإن المرتكز الأول للخطة، هو الموارد البشرية.

وبهذا الخصوص، قال الحمادين "إننا نتطلع لوجود نظام خاص بموظفي الديوان، يجري عبره الارتقاء بآلية اختيار وتعيين الموظفين، فضلا عن الاهتمام بعنصر التدريب، بحيث سيكون لدينا مسار للشهادات المهنية، أي بناء هوية لموظفي الديوان، وصولا للارتقاء المهني وذلك بإيجاد نظام رتب للمدققين".

وتحت بند الموارد البشرية، يضيف الحمادين، أن الديوان يسعى لتعزيز سياسة التعليم المستمر، لذا تشمل متطلبات استمرارية التدريب في موضوعات حديثة بالتدقيق، وبالتالي "نحن حريصون على بناء شراكات مع مؤسسات تدريب مميزة سواء على المستوى المحلي او الإقليمي او الدولي، ومن ضمنها المنظمات الدولية التي تعنى بالمحاسبة فضلا عن شركات التدقيق الدولية الكبرى، وجامعات أردنية عدة ذات علاقة بالتدقيق والمحاسبة، بهدف تطوير الشراكات في هذا الإطار".

وعن أبرز محاور الإستراتيجية المحدثة، أعلن رئيس الديوان أنها تتمثل بتطوير نظام الموارد البشرية، واستكمال خطة التحول الرقمي، والتركيز على أنظمة الرقابة الداخلية في الشركات والمؤسسات الخاضعة لرقابة الديوان، وتعزيز دوره الاستشاري.

وبخصوص ما ستشمله الإستراتيجية الجديدة بشأن الدور الرقابي في المؤسسات، أكد الحمادين أنها تتعامل مع مراجعة منهجيات التدقيق، بحيث يجري تعزيز العلاقة مع الجهة الخاضعة للرقابة، مشددا على ضرورة أن تكون إجراءات العمل بالتدقيق، ومنذ لحظة بدئه، واضحة جدا، ووصولا لمخرجات واضحة ودقيقة في نهاية المطاف مبنية على مناقشات حقيقية مع الجهات الخاضعة للرقابة.

وقال إن إجراء أي تغيير في طبيعة التقرير السنوي للديوان، يتطلب تغيير منهجية العمل والعلاقة مع الجهة الخاضعة للرقابة، مضيفا أن الديوان يعيد النظر في طبيعة المنهجية، وسيتبع منهجيات حديثة فيها علاقة مباشرة ومنفتحة مع الجهات الخاضعة للرقابة، والتركيز على الأنظمة المعلوماتية أيضا، للحيلولة دون تكرار الأخطاء بمرور السنوات، أكانت التشغيلية منها أوما يتعلق بالأنظمة المعلوماتية.

وأكد أهمية المخرجات الرقابية لتقرير الديوان، وهي التقارير التي تسلم لمجلس النواب بشكل دوري كل 4 أشهر، وبدورها تعزز من ممارسات المساءلة للحكومة، مشيرا للدور المهم بتوظيف التكنولوجيا نحو تسريع فعالية الرقابة.

وحول رقابة الديوان على الاستثمارات العامة، أكد الحمادين بأن الديوان يدقق على الاستثمارات الحكومية والشركات التي تسهم الحكومة بها، عبر البيانات المالية الصادرة عنها ، مبينا بأن الديوان يراقب 300 مؤسسة في الدولة، هي الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمجالس البلدية ومجالس الخدمات المشتركة، والشركات المملوكة للحكومة بنسبة 50 % فأكثر من أسهمها، ومن ضمنها صناديق الاستثمار الحكومية، وعلى رأسها صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، وهو صندوق سيادي ويدار على أسس ربحية، وشركة الاستثمارات الحكومية، التي تدير استثمارات الدولة والتي تضم 37 مؤسسة وشركة.

وفي إطار الثقة التي يحظى بها الديوان، أعلن الحمادين أنه تم مؤخرا إضافة نقابة المهندسين الزراعيين تحت مظلة تدقيقه بناء على طلب النقابة، ملمحا إلى أنه يمكن ان يكون هناك نقابات ستنضم لاحقا لرقابة الديوان، موضحا بأن القرار يعود إلى مجلس الوزراء صاحب الصلاحية بإخضاع أي جهة لرقابة الديوان، بناء على النصوص القانونية الواردة في قانون الديوان.

ونوه الحمادين إلى أهمية عمل مديرية الرقابة على الشركات والحسابات الختامية للديوان، بحيث تضم كادرا مؤهلا يدقق باستخدام معايير التدقيق الدولية، ويتعاملون وفق معايير التقارير المالية للشركات (IFRS)، مؤكدا أن الديوان يقوم بالرقابة المالية ورقابة الالتزام ورقابة الأداء والرقابة على البيئة، ويسعى لتعديل نصوص قانونية، تتعلق بهذا المجال، فضلا عن مراعاة مبادئ الحوكمة والتحليل المالي بشأن الشركات التي تخضع لرقابته.

وحول شمول الإستراتيجية لخطط مستقبلية تجرى بموجبها تعديلات على التشريعات أو الأنظمة العاملة، قال رئيس الديوان "لدينا حاليا شراكة مع مؤسسات دولية لتقديم استشارات للديوان لتطوير آليات العمل المعتمدة، وفق ما يلائمنا وأفضل الممارسات الدولية المتبعة، كما لدينا اهتمام بتدقيق الإستراتيجيات المعتمدة في الشركات والمؤسسات الحكومية بشكل عام، بما فيها الشركات المملوكة للحكومة".

وأشار إلى أنه نظرا لأهمية الإستراتيجيات، سيشمل التقرير فقرة عن كل مؤسسة لها علاقة بالإستراتيجية، مبينا أنه سيجري الاطلاع على إستراتيجيات تلك المؤسسات، ومدى انسجام نشاطات المؤسسة مع خططها، ومدى توفّر الموارد، ومدى الاستقرار المالي للمؤسسة.

وحول المنح والقروض والمساعدات المقدمة للمملكة، أكد الحمادين ان الديوان يدققها ويقدم تقريرا بذلك، ما يؤشر إلى الثقة التي يحظى بها هذا الجهاز الرقابي الدستوري لدى الجهات الدولية، ويساعد الحكومة على استدامة التمويل. ويؤكد الشراكة بين الديوان وأجهزة الدولة المختلفة، بعكس الصورة النمطية السائدة التي تفيد بأن الديوان يتصيد الأخطاء او يعطل العمل.

ولفت إلى أن هذه التقارير تظهر مدى التزام الحكومة لمؤشرات الأداء، والذي سيجري تسليط الضوء عليه بشكل أكبر في مرحلة ما بعد اعتماد تدقيق الأداء، وتطبيقه بحصافة، وفق الحمادين الذي أكد أهمية "تدقيق الأداء وهو يحتاج إلى تغيير ثقافة المجتمع بأكمله توازيا مع ثقافة المؤسسات للوصول إلى خدمة الوطن والمواطن بالشكل المطلوب ".

وعن العلاقة بين الديوان والهيئة، أكد الحمادين أن علاقة الديوان بالهيئة، تكاملية بتعزيز النزاهة والمساعدة بالتحقيق وكشف حالات التلاعب بالمال العام والفساد ومكافحتها، والوقاية منها بما ينسجم والقوانين التي تحكم عمل كل منها. مشدداً على أن هويتنا كجهاز رقابي دستوري "جهاز محاسبة ومساءلة، وهمنا العام كأجهزة رقابية، سرعة تشخيص الفساد".

وأكد أهمية تسريع موضوع الاستكشاف، وبالتالي تسريع استرداد المال العام، مشيرا لإمكانية إطلاق شراكات ممولة عبر الاتحاد الأوروبي للاطلاع على أفضل الممارسات الدولية في هذا السياق، ومن هنا جاء تركيزنا على هذا الموضوع بالتعاون مع مرفق العدالة، كوزارة العدل.

وبين أن دورنا تكاملي ونوفر دعما فنيا كبيرا في أعمال ترتبط بالتدقيق والتنسيق بين اللجان، وبيننا خطوط مفتوحة باستمرار، أي قضية يتم اكتشافها من قبل أي من الطرفين يتم التبليغ عنها ويتم العمل المشترك بالتوازي معا.