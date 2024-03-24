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دولة وظيفية

3/24/2024 11:51:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) د. محمود عبابنة لم يكن في ذهن قادة المقاومة الفلسطينية عندما خططوا وأقدموا على تنفيذ عملية السابع من أكتوبر تحرير الأراضي الفلسطينية المغتصبة، ولا مجابهة الإمبريالية العالمية، ببساطة كل ما هدفت له هذه العملية هو توجيه لطمة قوية للجيش الإسرائيلي وإسقاط كبريائه أرضاً، والعودة ببعض الأسرى لمبادلتهم بالأسرى الفلسطينيين الذين يعانون الويل في السجون الإسرائيلية، إلا أن المقاومة والعالم أجمع تفاجأ بالانهيار السريع والمريع للجيش الإسرائيلي، وسقطت بهذه العملية مقولة الجيش الذي لا يقهر وعاد رجال المقاومة بالمئات من الأسرى، وطرحت للمرة الأولى مسألة بقاء الدولة اليهودية على بساط البحث إعلاميا وسياسيا من أعلى المستويات في إسرائيل.
نتيجة لكل ما جرى وأسلفنا، فإن رد الفعل الإسرائيلي والغربي على هذه الصدمة غير المتخيلة كان على قاعدة“لكل فعل رد فعل مساو له في المقدار معاكس له في الاتجاه”، فرد الفعل الإسرائيلي كان شن حرب إبادة، لم تفرق بين المدنيين والعسكريين، وبين الأطفال والبالغين، ولم تلتفت إلى أي قوانين أو معاهدات دولية، أو أي قرارات تصدر من منظمات الأمم المتحدة وعلى رأسها مجلس الأمن، ولا حتى قرارات محكمة العدل الدولية، أما رد فعل أميركا والدول الغربية فقد بدأ منذ اللحظة الأولى عندما خلع قادتهم القناع عن وجوههم وجاهروا بمشاعرهم وموقفهم، وهرعوا إلى إسرائيل زرافات ووحدانا؛ ليشدوا أزرها ويتعهدوا بتقديم الدعم المادي والمعنوي بلا حدود، وتكرار الرواية الإسرائيلية الكاذبة ورفع شعار“حق الدفاع عن النفس” والتوقيع على الكرت الأبيض للشروع بالمذابح والفظاعات لشعب غزة وتهجيره وتسويد عيشته.
لا شك أن للصهيونية واليهود نفوذا كبيرا وخاصة عندما يتعلق الأمر بالمال والأعلام، ولكن هذا النفوذ يبقى محدودا من دون دعم وإرادة من القوى العظمى وبالأخص أمريكا، فالتقاء المصالح يجعل النفوذ اليهودي والصهيوني كبيرا حيث أنه يخدم الأهداف الكبرى للإمبريالية الأميركية والغربية، والجميع يعلم أن إسرائيل أنشئت من قبل الغرب بفرمان بلفور الظالم لهدفين: الأول لإراحة الضمير الأوروبي الاضطهاد اليهودي في بلادهم وإبعادهم من خلال إنشاء كيان لهم بعيدا عن القارة الأوروبية، وبعد الحرب العالمية الثانية عندما تسلمت أميركا عرش الهيمنة الغربية تحولت إسرائيل إلى دولة وظيفية تخدم المصالح الأميركية في المنطقة كقاعدة متقدمة ووكيل أصيل لأميركا، ومع الوقت أصبح اقتصاد إسرائيل قويا بدعم وتشجيع النظام الغربي ليقوم بخدمة نفسه مع بقاء أميركا الأب الراعي.
كشفت حرب غزة أن الدعم غير المتناهي لإسرائيل ليس كله تعبيراً عن الولاء للصهيونية، وإنما يكشف عن المخطط الإستراتيجي الأميركي للهيمنة على العالم، فأميركا تتبع سياسة إقامة القواعد العسكرية وعلى رأسها دولة القلعة، وتعيين الوكلاء وتوفير الحماية والدعم المستمر لهم، وفي نظرة أشمل لوكلاء أميركا، نرى أن القارة الأوروبية يتم السيطرة عليها من خلال الناتو، يمكن القول أن أميركا تتحكم بالسياسة الخارجية لأوروبا وبقرارات الحرب وتترك لأوروبا الاقتصاد والذي بدوره يخضع للسياسة الأميركية وخاصة عندما ترى الإدارة الأميركية بعض التفلت أو الخطر كما حصل في حرب أوكرانيا، فإن من أهم النتائج للحرب في أوكرانيا هو إضعاف الاقتصاد الأوروبي وضمان تبعيته للاقتصاد الأميركي وتثبيط أي فكرة أو حركة للانعتاق من الهيمنة الأميركية.

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