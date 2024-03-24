Monday, 25 March 2024 07:58 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


العفو العام وتكريس سيادة القانون

3/24/2024 11:51:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) د. أشرف الراعي نظراً لكونه واحداً من أعقد الموضوعات القانونية، فلطالما ناقش الباحثون القانونيون والمتخصصون مفاهيم العفو العام، وأهميتها، وانعكاساتها على المجتمع؛ وقد خلصوا في النهاية إلى تعريف محدد للعفو العام يتمثل بأنه ((محو الجريمة والعقوبة؛ أي جريمة وعقوبتها، وبالتالي فإنه يجب أن يطال كل الجرائم بلا استثناء))، بحسب هذا التعريف الفقهي الذي نادى به بعض فقهاء القانون. لكن ذلك أثار حفيظة آراء البعض الآخر ممن يرون في ذلك ((منعاً من معاقبة المجرمين على أفعالهم التي ارتكبوها واعتدوا بها على الهيئة الاجتماعية (المجتمع))).
كما اعتبر جانب منهم أن ((العفو العام)) إن تضمن بعض الاستثناءات؛ فإنه ينقلب من عفو عام إلى عفو خاص، الذي يعني ((محو عقوبة جرم معين؛ أي أنه يقتصر على جرائم معينة، أو أنـه يقتصر على تخفيض عقوبة لجرائم معينة، وبالنتيجة فإنه لا يجوز لقانون العفو العام أن يستثني جرائم من نطاقه أو أن يقتصر على تخفيض عقوبة لجريمة معينة أو أن يعلق شمول بعض الجرائم على شروط معينة))، وهو تعريف أورده سابقاً الدكتور أحمد العثمان.
وعلى أي حال، فإن العفو العام في ظل التعريفين السابقين لا يراعي– بحسب ما أرى– الظروف والتوازن في الحماية المجتمعية، وعليه فإن العفو الخاص هو عفو خاص بإصداره؛ بمعنى أنه استثناء لبعض الجرائم ابتداء من العقوبة، وليس استثناء على العفو العام الذي يأتي لغايات إشاعة أجواء من التسامح في المجتمع، وتخفيف حدة التوتر والتشنج المجتمعي، وإعطاء الجناة فرصة لهم من أجل العودة إلى جادة الصواب، وهو ((جوهر تكريس سيادة القانون، وحماية المجتمع)).
والعفو العام بهذا المفهوم، إنما يعمل على تخفيف العبء أيضاً عن السجون التي تعاني اكتظاظاً هائلاً، كما يسهم في التوجه نحو العقوبات البديلة، ومفاهيم العدالة التصالحية (المأخوذ بها في العديد من دول العالم المتقدم التي تعاني من انخفاض معدلات الجريمة وعلى رأسها كندا)، كما يسهم في مراجعة الجناة لأنفسهم، وعودتهم إلى حياة سوية بعيدة عن البغضاء والإجرام، لكن ذلك يجب أن لا يشمل من ارتكبوا أفعالاً إجرامية خطيرة مست سابقاً ببنيان المجتمع، كجرائم القتل والمساس بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي كالإرهاب والتجسس، لا بل درجت آخر 3 قوانين للعفو العام على استثناء جرائم هتك العرض، والاغتصاب، والخطف الجنائي لأثرها البالغ على المجتمع.
صحيح أن الدستور لم يعرّف العفو العام والعفو الخاص وإنما تولى تعريف كل منهما قانون العقوبات، وأن اللبس يثور في التمييز بينهما من حيث صياغة كل منهما، إلا أن الحديث عن أن ((المشرع عندما ضمن قانون العفو العام استثناء لبعض الجرائم، فيحوّله بذلك من عفو عام إلى عفو خاص، وبذلك يخرج من دائرة اختصاص مجلس الأمة مع ما يترتب على ذلك من إشكاليات دستورية))، هو كلام خارج عن سياقه وغير منطقي؛ فلكل قاعدة عامة استثناء، كما أن القانون يأتي دوماً لحفظ التوازن في المجتمع، وحماية مصالح الأفراد جميعاً وعليه فإن صدور قانون العفو العام وورود الاستثناءات عليه لا يمكن أن يجعل من العفو العام عفواً خاصاً، بل هو عفو عام ترد عليه مجموعة من الاستثناءات حماية للمجتمع.
وأخيراً من ناحية الاختصاص؛ فإن ((الجهة المختصة بإصدار العفو العام هو مجلس الأمّة والملك، لأن العفو العام يجب أن يصدر بموجب قانون وذلك بصريح نص المادة (38) من الدستور))، أما العفو الخاص فهو من صلاحيات الملك بموجب ذات المادة من الدستور، وورود استثناءات على العفو العام لا يجعله فقط من صلاحية الملك، فلو أراد الملك وهو رأس السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية لأصدر ابتداءً عفواً خاصاً عن بعض الجرائم، مما يبقي معه العفو العام عاماً، والعفو الخاص خاصاً.

MENAFN24032024000072011014ID1108016342

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث