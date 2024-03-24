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الزعبي: تكلفة نقل م3 من المياه بين 30 و40 دولارا في غزة

3/24/2024 11:51:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) محمد الكيالي عمان- أعلنت نقابة المهندسين أمس الأحد عن اليوم المفتوح لحملة "غزة معا ننصرها" بالتعاون مع اللجنة العليا للإعمار في فلسطين والذي سيقام في 31 آذار "مارس" الجاري عبر إذاعة حسنى.
وقال نقيب المهندسين أحمد سمارة الزعبي، إن هذه هي مسيرة النقابات المهنية التي دائماً تنحاز لقضايا الأمة وقضايا الوطن والذي كان باستمرار مجمع النقابات المهنية، موئلاً لكل الأحرار في هذا البلد عبر "الوقوف إلى جانب قضايانا القومية وتحديداً القضية الفلسطينية".
وأكد أن الإنجازات التي قامت بها النقابات المهنية متعددة، سواء في القطاع الصحي وإيصال الأدوية والمستلزمات الطبية إلى قطاع غزة بالإضافة للإغاثة والإيواء.
وأشار إلى أنه قد انبثق عبر ذلك جهد خاص ومميز للهيئة العربية الدولية لإعمار فلسطين، والتي يمثلها في الأردن اللجنة العليا للإعمار في فلسطين والتي تضمنن نقابتي المهندسين والمقاولين واللتان لهما باع طويل في العمل داخل فلسطين بشكل عام وتحديداً في قطاع غزة من بناء المستشفيات إلى المراكز الصحية والمراكز التعليمية والدينية والبنية التحتية.
وأضاف الزعبي "كنا على وشك إقامة مستشفى للأمراض الباطنية في مجمع ناصر الطبي قبل العدوان ومركز معالجة مرضى السرطان بالأشعة، إلا أن هذا العدوان الغاشم البربري الصهيوني، دمر البشر والحجر والإنسان والبنية التحتية ومحاولة تدميره أيضا الهوية التاريخية والتراثية والذاكرة الوطنية للقطاع وتدمير كل البنى التي تعبّر عن الهوية التاريخية".
وأشار إلى أن اللجنة العليا كعادتها هبّت في الأيام الأولى لعقد يوم مفتوح عبر إذاعة حسنى و"جمعنا نحو 5 مليون دولار وأقمنا أيضا إفطار تقشفي منذ أيام وها نحن نتوجه إلى يوم إذاعي مفتوح".
وتابع الزعبي: "قمنا لغاية الآن ومنذ الأيام الأولى وبالتواصل مع السلطات المعنية في قطاع غزة، بنقل حوالي 10 آلاف م3 من المياه وتوزيعها في جنوب قطاع غزة ووزعنا حوالي 1000 م3 في شمال قطاع غزة".
ولفت إلى أن تكلفة نقل الــ م3 من المياه تقدّر بـ30 دولارا، وفي شمال قطاع غزة بلغت 40 دولارا، مبينا أن النقابة قامت بشراء 7 محطات تحلية متحركة تعمل على الطاقة الشمسية، تنتج يومياً 500 م3 ومتوزعة على الأحياء.
وقال "قمنا بشراء 2500 خيمة مقاومة للحرارة وللأمطار وتواصلنا مع الجهات المعنية داخل قطاع غزة مع تجهيز حوالي 180 دونم لإقامة مخيمات عبر تجهيز البنية التحتية والصرف الصحي".
وأشار الزعبي، إلى أنه تم التعاقد مع أكثر من 700 مهندس داخل القطاع لحصر الأضرار وتبويب وتصنيفها من أضرار جزئية لأضرار متوسطة وأضرار كلية، بالإضافة إلى حصر الأضرار لحوالي 14 مستشفى بشكل أولي وتوقيع اتفاقية مع الهيئة الخيرية الهاشمية لإدخال المساعدات إلى القطاع بواسطتها.
وقال الزعبي "التقينا مع جهات خليجية ترغب في دعم قطاع غزة، وتثق باللجنة العليا ونقابة المهندسين الأردنيين ونقابة المقاولين للتعاون في المرحلة القادمة".
وفي السؤال حول الأسباب التي تجعل النقابة تجمع التبرعات للمرحلة القادمة، أكد الزعبي أن المهمة الأساسية هي إعادة تشغيل كافة آبار المياه التي تم قصفها أو التي أصبحت مالحة، وتوزيع هذه المياه على كل أهلنا في كافة مناطق القطاع بالإضافة لصيانة خطوط الضغط الخاصة بمحطات الصرف الصحي رقم 5 إلى 7 في شمال قطاع غزة.
وأشار لأهمية إصلاح الخط الناقل للمياه الواصل بين ميكروت إلى خزان بني سهيلة بطول 500 م وتكلفة 320 ألف دولار، وصيانة أجزاء من شبكة الصرف الصحي في رفح بكلفة 270 ألف وتزويد 10 آبار مياه بالكهرباء عبر الطاقة الشمسية بكلفة 120 ألف، ثم ترميم المخابز.
وأكد الزعبي أنه سيجري العمل على توزيع مياه صالحة للشرب في شمال قطاع غزة في المرحلة القادمة التي تشكل أولوية بالنسبة للنقابة، خاصة وأن النقابة هي الجهة الوحيدة والمختصة في معالجة مشاكل البنية التحتية سواء من طرق أو شبكات صرف صحي أو إعادة ترميم المنازل جزئياً بيتسنى لآلاف المواطنين من العودة إلى منازلهم.
وأضاف الزعبي أن النقابة لن تكرّس مفهوم المخيمات في إيواء الناس وإغاثتهم بالمرحلة القادمة.
وقال إن تيار نمو في النقابة سيقيم إفطارا رمضانيا تقشيفا في 26 الجاري، في حين ستنظم القائمة إفطارا تقشفيا في اليوم التالي دعمًا لأهلنا في غزة.
وأكد الزعبي أن كل ما نجمعه من تبرعات داخل وخارج الأردن لا يساوي شيء أمام حجم الدمار، مبينا أن الحديث عن أن خسائر القطاع جرّاء الحرب تقدّر بين 50 و60 مليار دولار.
وأشار إلى أن النقابة كانت قبل العدوان بصدد إقامة مستشفى الباطنية في مجمع ناصر الطبي بسعة 120 سريرا وبكلفة حوالي 11 مليون دولار، وهذا المشروع كان بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية في جدة.
وقال "معظم مشاريعنا الكبرى تتم بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية وبعض الجهات المموّلة الأخرى"، مضيفا أن "المشروع الثاني كان إنشاء مركز علاج مرضى السرطان داخل مجمع ناصر الطبي بكلفة 13 مليون تقريباً".
وأوضح الزعبي أنه من المعروف أن 50 % من مرضى السرطان في القطاع قادرون على مغادرة القطاع للعلاج بالأشعة و50 % غير قادرين، فكانت الأولوية لإقامة مركز علاج بالأشعة وإذ إن لمركز الحسين للسرطان دورا كبيرا جدا في التعاون، وأبدى استعدادا لتدريب الكوادر وتقديم المساعدة وتقديم الموارد البشرية.

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