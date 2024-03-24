ماكرون يحذر نتنياهو بشأن رفح

ماكرون يحذر نتنياهو بشأن رفح
التاريخ
3/24/2024 11:51:13 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أوردت وكالة الصحافة الفرنسية أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حذّر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أن "أي نقل قسري للسكان من رفح سيشكّل جريمة حرب".
وأضافت أن ماكرون "أدان بشدة في اتصال مع نتنياهو الإعلانات الإسرائيلية الأخيرة بشأن الاستيطان".-(وكالات)
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