نتنياهو يتجاهل مصالح الولايات المتحدة

أسرة التحرير

أفاد بنيامين نتنياهو يوم الخميس الماضي بأنه قال لوزير الخارجية الأميركي انطوني بلينكن – الذي جاء إلى إسرائيل لتحذيرها من الدخول إلى رفح – أنه "ليس لنا سبيل للانتصار على حماس دون الدخول إلى رفح وتصفية ما تبقى من الكتائب هناك. وقلت له إني آمل أن نفعل هذا بدعم من الولايات المتحدة، لكن إذا اضطررنا فسنفعل هذا وحدنا". أقواله هذه، مثل باقي الأقوال المتبجحة العليلة لوزراء في حكومته، ممن يدعون "سنتدبر أمرنا بدون الولايات المتحدة"، "سنقاتل بالعصي عند الحاجة"، فإنهم يواصلون المخاطرة بالحلف الأهم لإسرائيل – سندها الإستراتيجي منذ الستينيات. إن الحلف مع الولايات المتحدة هو مضاعف قوة الأمن القومي لإسرائيل، مدماك مركزي في ردعها ومظلتها السياسية، لكن هذا لا يمنع نتنياهو من التشكيك بها على نحو منتظم وعديم المسؤولية منذ أكثر من عقد – في سلسلة طويلة من المناوشات الزائدة مع رؤساء أميركيين، في مواجهات علنية عديمة الجدوى والهدف، في المس بالدعم من الحزبين وأخيرا في وضع علامة استفهام حول القيمة الإستراتيجية الحقيقية لإسرائيل من ناحية الولايات المتحدة ومنظومة مصالحها.

على مدى السنين ساعدت الولايات المتحدة إسرائيل تراكميا بأكثر من 150 مليار دولار، بما في ذلك منحة عسكرية سنوية بمقدار 3.8 مليار دولار، جعلتها "حليفا مركزيا ليس عضوا في الناتو"، ومنحتها قدرة وصول خاصة وأولية لأسلحة وتكنولوجيات أميركية متقدمة. على مدى سنوات تثبيت الحلف إسرائيل مبدأ سياسيا أساسيا: البقاء في الإجماع ونيل الدعم من الحزبيين. أما نتنياهو فيحطم هذا المبدأ بفظاظة وبغرور. وفي ادعاء بالحق اتهم السناتور اليهودي تشاك شومير، زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ بأنه في نقده وفي دعوته للانتخابات فإنه يتدخل في شؤون إسرائيل الداخلية. وهذا هو نتنياهو نفسه الذي تدخل بفظاظة في السياسة الأميركية المرة تلو الأخرى.

رغم دعم الرئيس جو بايدن غير المسبوق لإسرائيل منذ 7 أكتوبر، فإن نتنياهو يتجاهل مطالب ومصالح الولايات المتحدة، يتجاهل النقد الذي تعرضت له على دعمها لإسرائيل، يتجاهل الثمن السياسي الذي يدفعه بايدن، وأساسا يرفض الدخول مع الولايات المتحدة في حوار عن "اليوم التالي" في غزة، وعن مبنى أمني سياسي جديد في الشرق الأوسط، يندرج الفلسطينيون فيه. بدلا من هذا يناكف نتنياهو بايدن علنا على "عملية في رفح" ويتجاهل تحذيرات الولايات المتحدة عن الثمن الدولي الذي سيجبى من إسرائيل. في نظر الولايات المتحدة إسرائيل كانت وما تزال حليفا، لكن نتنياهو صار عبئا. طالما كان في الحكم ستواصل إسرائيل دفع الثمن على غروره السياسي. ويعد هذا ضررا جسيما، يضاف إلى باقي الاضرار الكثيرة التي ألحقها نتنياهو بإسرائيل. هو ملزم بالرحيل.

