لا يمكن التعايش بدولة واحدة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) يديعوت أحرونوت
ميخائيل ميلشتاين
حتى بعد جملة تحفظات من الصعب تجاهل الميول الصادمة التي تنعكس من استطلاع الرأي العام الفلسطيني الذي نشر الأسبوع الماضي ويعكس موقف الفلسطينيين من الحرب. صحيح ينبغي أن تؤخذ نتائج الاستطلاعات بحذر وبخاصة حين تجرى في أوقات الحرب وفي مناطق يكون فيها الإنسان حذرا من أن يقول الحقيقة للمستطلعين. وما يزال، الميول واضحة، تكرر نفسها على طول الحرب، وتنعكس في الواقع أيضا.
يدور الحديث عن استطلاع فصلي يجريه المعهد الفلسطيني للسياسة والمسوح برئاسة خليل الشقاقي، كبير المستطلعين في الساحة الفلسطينية. النتيجة الأبرز للعين الإسرائيلية، التي تتضح أيضا استطلاع كانون الأول الأخير، تعكس سلوكا فلسطينيا استقطابيا "تقليديا": من جهة تأييد جارف لهجمة 7 أكتوبر (71 في المئة)، ومن الجهة الأخرى نفي جارف للادعاء بأن حماس ارتكبت جرائم حرب (91 في المئة)، اتهام إسرائيل بأنها ترتكب جرائم كهذه (94 في المئة)، وتشديد الرواية التي بموجبها الفلسطينيون هم الضحية.
يرافق هذا تأييدا غير مسبوق لحماس (34 في المئة، مقابل 17 في المئة لفتح)، الرضا عن يحيى السنوار (65 في المئة)، وكذا التأييد لأن يقوم في قطاع غزة في اليوم التالي نظام برئاسة حماس (63 في المئة) – هدف يفضله الغزيون على عودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع، فما بالك إقامة نظام عشائر أو حكم برعاية إسرائيل. كل هذا، إلى جانب الإعجاب بالجهات الخارجية المعادية لإسرائيل أو الضارة بها، حتى لو لم يكن بوسعها مساعدة الفلسطينيين أو ان مصيرهم لا تعنيها على الإطلاق (اليمن، حزب الله، إيران، روسيا)؛ وبالمقابل – إبداء الاحتقار تجاه من يساعد الفلسطينيين، بخاصة الولايات المتحدة التي تحظى بـ 1 في المئة من تأييد المستطلعين.
في السياق الداخلي، برز استمرار التأييد الجارف للفلسطينيين في انتخاب مروان البرغوثي كالرئيس التالي (فهو يفوز على كل مرشح في كل سيناريو). كل هذا دون تناول تعقيدات كونه في السجن أو أنه يشكل رديفا لرسائل قتالية معقول أن ترفع كل الفلسطينيين إلى مسار التصعيد مع إسرائيل. في الخلفية، سجل خطاب غير مسبوق يتمثل بالتأييد لرحيل أبو مازن (93 في المئة في الضفة).
على نتائج الاستطلاع أن تشكل شمعة تضيء طريق من يعنى بتصميم إستراتيجي للساحة الفلسطينية، وبخاصة بهدف نزع التطرف الذي أبرزه نتنياهو في وثيقة "اليوم التالي" التي نشرها مؤخرا. تغيير عميق في الوعي لن يتحقق من خلال هندسة وعي ينفذها طرف خارجي، وبالتأكيد إذا كان هذا يعرف كعدو من ناحية الفلسطينيين. هذا التغيير يستوجب حسابا للنفس ونقدا ذاتيا ثاقبا مثلما كان في ألمانيا بعد 1945، ولا يوجد على الأقل في هذه اللحظة بين الفلسطينيين. في هذا السياق تواصل البروز حقيقة أن حتى اليوم لم يقم سياسي أو مفكر فلسطيني بارز واحد وقف ضد فظائع 7 أكتوبر.
كما أن نتائج الاستطلاع تتطابق واصطلاح "الصحوة"، السائد في الخطاب الإسرائيلي بعد 7 أكتوبر. يدور الحديث عن فهم متجدد للاختلاف الثقافي العميق بين الجماعتين السكانيتين، بما في ذلك في مسائل كالأخلاق، الحقيقة والموقف من "الآخر". وهذا، إلى جانب فهم جذور النزاع بين الشعبين: فالادعاءات المتكررة عن الاحتلال أو الأزمة الاقتصادية لا يمكنها أن توفر جوابا من ناحية الكثير من الإسرائيليين للوحشية التي انتهجت في 7 أكتوبر، وغذتها هوات من العداء الأيديولوجي العاطفي وليس دوافع عقلية وقابلة للحل.
في ضوء هذا، فان الإسرائيليين ملزمون باستنتاجين قطبيين: من جهة بأنه لا يوجد اليوم مكان لحياة مشتركة بلا حدود مع الفلسطينيين (بخاصة في إطار دولة واحدة)، لكن من الجهة الأخرى، يبدو أن حلا في شكل استقلال فلسطيني كامل، فيما تكون الساحة الفلسطينية متشظية، عديمة القيادة ومفعمة بالعداء معناه تهديد وجودي على إسرائيل. إن القيادة الإسرائيلية ما بعد الحرب يتعين عليها إذن أن تفحص بشكل حذر وواع كيفية العمل على الانفصال المادي دون أخذ مخاطر، مثلا من خلال إقامة كيان فلسطيني ذي حدود بواباته إلى العالم تتحكم بها إسرائيل لزمن غير محدود.
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