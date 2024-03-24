لا يمكن التعايش بدولة واحدة

MENAFN - Alghad Newspaper) يديعوت أحرونوت

ميخائيل ميلشتاين

حتى بعد جملة تحفظات من الصعب تجاهل الميول الصادمة التي تنعكس من استطلاع الرأي العام الفلسطيني الذي نشر الأسبوع الماضي ويعكس موقف الفلسطينيين من الحرب. صحيح ينبغي أن تؤخذ نتائج الاستطلاعات بحذر وبخاصة حين تجرى في أوقات الحرب وفي مناطق يكون فيها الإنسان حذرا من أن يقول الحقيقة للمستطلعين. وما يزال، الميول واضحة، تكرر نفسها على طول الحرب، وتنعكس في الواقع أيضا.

يدور الحديث عن استطلاع فصلي يجريه المعهد الفلسطيني للسياسة والمسوح برئاسة خليل الشقاقي، كبير المستطلعين في الساحة الفلسطينية. النتيجة الأبرز للعين الإسرائيلية، التي تتضح أيضا استطلاع كانون الأول الأخير، تعكس سلوكا فلسطينيا استقطابيا "تقليديا": من جهة تأييد جارف لهجمة 7 أكتوبر (71 في المئة)، ومن الجهة الأخرى نفي جارف للادعاء بأن حماس ارتكبت جرائم حرب (91 في المئة)، اتهام إسرائيل بأنها ترتكب جرائم كهذه (94 في المئة)، وتشديد الرواية التي بموجبها الفلسطينيون هم الضحية.

يرافق هذا تأييدا غير مسبوق لحماس (34 في المئة، مقابل 17 في المئة لفتح)، الرضا عن يحيى السنوار (65 في المئة)، وكذا التأييد لأن يقوم في قطاع غزة في اليوم التالي نظام برئاسة حماس (63 في المئة) – هدف يفضله الغزيون على عودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع، فما بالك إقامة نظام عشائر أو حكم برعاية إسرائيل. كل هذا، إلى جانب الإعجاب بالجهات الخارجية المعادية لإسرائيل أو الضارة بها، حتى لو لم يكن بوسعها مساعدة الفلسطينيين أو ان مصيرهم لا تعنيها على الإطلاق (اليمن، حزب الله، إيران، روسيا)؛ وبالمقابل – إبداء الاحتقار تجاه من يساعد الفلسطينيين، بخاصة الولايات المتحدة التي تحظى بـ 1 في المئة من تأييد المستطلعين.

في السياق الداخلي، برز استمرار التأييد الجارف للفلسطينيين في انتخاب مروان البرغوثي كالرئيس التالي (فهو يفوز على كل مرشح في كل سيناريو). كل هذا دون تناول تعقيدات كونه في السجن أو أنه يشكل رديفا لرسائل قتالية معقول أن ترفع كل الفلسطينيين إلى مسار التصعيد مع إسرائيل. في الخلفية، سجل خطاب غير مسبوق يتمثل بالتأييد لرحيل أبو مازن (93 في المئة في الضفة).

على نتائج الاستطلاع أن تشكل شمعة تضيء طريق من يعنى بتصميم إستراتيجي للساحة الفلسطينية، وبخاصة بهدف نزع التطرف الذي أبرزه نتنياهو في وثيقة "اليوم التالي" التي نشرها مؤخرا. تغيير عميق في الوعي لن يتحقق من خلال هندسة وعي ينفذها طرف خارجي، وبالتأكيد إذا كان هذا يعرف كعدو من ناحية الفلسطينيين. هذا التغيير يستوجب حسابا للنفس ونقدا ذاتيا ثاقبا مثلما كان في ألمانيا بعد 1945، ولا يوجد على الأقل في هذه اللحظة بين الفلسطينيين. في هذا السياق تواصل البروز حقيقة أن حتى اليوم لم يقم سياسي أو مفكر فلسطيني بارز واحد وقف ضد فظائع 7 أكتوبر.

كما أن نتائج الاستطلاع تتطابق واصطلاح "الصحوة"، السائد في الخطاب الإسرائيلي بعد 7 أكتوبر. يدور الحديث عن فهم متجدد للاختلاف الثقافي العميق بين الجماعتين السكانيتين، بما في ذلك في مسائل كالأخلاق، الحقيقة والموقف من "الآخر". وهذا، إلى جانب فهم جذور النزاع بين الشعبين: فالادعاءات المتكررة عن الاحتلال أو الأزمة الاقتصادية لا يمكنها أن توفر جوابا من ناحية الكثير من الإسرائيليين للوحشية التي انتهجت في 7 أكتوبر، وغذتها هوات من العداء الأيديولوجي العاطفي وليس دوافع عقلية وقابلة للحل.

في ضوء هذا، فان الإسرائيليين ملزمون باستنتاجين قطبيين: من جهة بأنه لا يوجد اليوم مكان لحياة مشتركة بلا حدود مع الفلسطينيين (بخاصة في إطار دولة واحدة)، لكن من الجهة الأخرى، يبدو أن حلا في شكل استقلال فلسطيني كامل، فيما تكون الساحة الفلسطينية متشظية، عديمة القيادة ومفعمة بالعداء معناه تهديد وجودي على إسرائيل. إن القيادة الإسرائيلية ما بعد الحرب يتعين عليها إذن أن تفحص بشكل حذر وواع كيفية العمل على الانفصال المادي دون أخذ مخاطر، مثلا من خلال إقامة كيان فلسطيني ذي حدود بواباته إلى العالم تتحكم بها إسرائيل لزمن غير محدود.