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إسرائيل ليست جزيرة منعزلة

3/24/2024 11:51:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) معاريف المحامي اوريئيل لين

أنا قلق جدا كمواطن ومقيم في هذه الدولة، وواثق بأن الكثيرين جدا من مواطني ومقيمي الدولة قلقون مثلي أيضا. وتوجد بالطبع أسباب موضوعية. كلنا نتغذى بها كل يوم. الحرب في قطاع غزة التي تضيف لنا كل يوم شهداء آخرين، أرامل أخريات ويتامى آخرين، فيما أنه ما تزال لا تلوح نقطة زمنية لإنهاء هذه الحرب. الوضع في الشمال، الصراع المكبوت ضد حزب الله، انزلاق صورة إسرائيل في العالم العظيم إلى الأسفل في ظل تعاظم عزلتها. في زمن كتابة هذه السطور ما يزال غير معروف قرار الاتحاد الأوروبي لكن ممكن الافتراض بأنه سيدعو إلى وقف القتال في القطاع.
كل هذه هي أمور نعرفها جميعنا جيدا. مواضيع دولة إسرائيل بالطبع ملزمة بأن تتصدى لها من أجل مستقبلها، من أجل استقرارها ومن أجل جودة حياة سكانها وأمنهم على حد سواء.
جنود الجيش الإسرائيلي وقادته يثبتون قدرة قتالية مبهرة واستعدادا للتضحية جديرة بالإعجاب. لكن أكثر من أي شيء آخر يقلقني شدة الإحساس الذي يرافقني منذ أشهر ويتعاظم في أن كابينت الحرب خاصة بنا، الذي بقراراته تتعلق حياة المخطوفين، لا يدير الحرب في قطاع غزة بحكمة. لا يوجد أي شك ولا يوجد أيضا أي جدال – نحن ملزمون بإبادة حماس، ومحظور أن نغفر أبدا لمنظمة حماس هذه أحداث 7 أكتوبر. كما يمكن ان نفهم حقيقة أن أولئك الذين كانوا مسؤولين، بشكل كامل أو جزئي، عن الإخفاق الرهيب المتعلق بوضع المفهوم الذي أدى إلى العمى عن رؤية نوايا حماس، لا يمكنهم أن يكونوا معفيين من تطلع الثأر ومن الرغبة الشديدة لإبادة حماس. كل هذا مفهوم.
لكن الحرب في قطاع غزة وضد حماس نحن ملزمون بأن نديرها بحكمة، وهي لا تدار بحكمة أننا لسنا جزيرة منعزلة في العالم، ومناعة دولة إسرائيل منوطة جدا بمدى الدعم الذي يوجد لها في العالم لإدارة هذه الحرب. وكل أولئك الذين يحاولون ان يقولوا لنا بان بوسعنا أن نتجاهل وضع السكان المدنيين في القطاع، نساء وأطفال يقولون عمليا أقوالا سخيفة، وفي انعدام توازن عظيم للعناصر التي ينبغي ان تؤخذ بالحسبان في إدارة الحرب.
لدي انطباع عميق بأن حكومة إسرائيل منقطعة عن الخطاب العالمي وترفع علم حقها بعمى. عندما تقول حكومة كندا التي لم تكن أبدا معادية لإسرائيل أنها ستوقف إرساليات السلاح إلى القطاع، يرد وزير الخارجية إسرائيل كاتس الذي يوجد قسم مهم من السياسة الخارجية الإسرائيلية في مسؤوليته، بهذه الكلمات: "مؤسف ان حكومة كندا تتخذ خطوة تشكك بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها في وجه مقاتلي حماس الذين ارتكبوا هجمة رهيبة ضد الإنسانية". لكن كندا لا تشكك أبدا في حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها. كندا، مثل كل العالم الغربي، تحرص على السكان في قطاع غزة الذين يعانون اليوم من الجوع وسوء التغذية. وإذا كنا سنكون منقطعين عن الخطاب العالمي الحقيقي وغير مكترثين للمشاعر في العالم التي تؤثر على السياسة الخارجية، فلن نتمكن من إدارة الحرب بحكمة. الإحساس هو أننا ننتقل من مفهوم أخفق إلى مفهوم آخر مآله أن يخفق.
في هذا المقام أعربت عن رأيي عدة مرات في الماضي، في أنه بعد أن خضنا الحرب في شمال القطاع، في مدينة غزة وفي خانيونس، وضربنا حماس بشدة حان الوقت لتغيير اهداف الحرب المعلنة. التوقف عن التصريحات المتبجحة غير الواقعية في أن لنا هدفين عمليين: القضاء على حماس وتحرير المخطوفين. هذا لا يمكن أن يعمل بالتوازي. هذا تعبير عن رغبة، وليس عن سياسة فهيمة. هذا بالضبط الطريق الذي يؤدي بنا إلى صفقة تحرير مخطوفين سيئة.
بعد ثلاثة أشهر من بداية الحرب كان يتعين علينا أن نعلن بأن هدف الحرب هو واحد فقط: تحرير المخطوفين. وبعد أن نحرر المخطوفين حتى آخرهم نوقف القتال لفترة ملزمة مسبقا. فمقاتلو حماس أيضا لا يريدون الانتحار. هم مستعدون للقتال لكنهم غير مستعدين حقا للموت.
هذا النهج كان سيخلق تضامنا أكثر وضوحا وتفهما بكثير في العالم الكبير لأنه لا يمكن لأي دولة أن توافق على أن تغزو دولة أجنبية أراضيها وتأخذ أسرى. لست واثقا أن مفهوم العمل هذا كان سينجح لكنه كان ينبغي أن يفحص في الكابينت وفي الحكومة بدلا من البديل المعروف مسبقا لخوض مفاوضات مع حماس، تحرير مئات المعتقلين وإعطاء فرصة لحماس للإعلان عن إنجازات ونصر.
واضح اليوم للجميع، عقب سياسة الكابينت الأمني بأننا لا يمكننا أن نعيد المخطوفين إلا إذا توصلنا إلى صفقة مع حماس ثمنها على إسرائيل سيكون عاليا؛ وتحرير المخطوفين لن يتحقق بالتوازي وفي وقت واحد مع إبادة حماس. ويحتمل أنه إذا ما فشلت المفاوضات الحالية التي محظور النزول عنها، سيكون مجديا جدا النظر في بديل استمرار الحرب دون أي صفقات ومن أجل هدف واحد – تحرير المخطوفين.

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