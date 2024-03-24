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الولايات المتحدة تضيق على إسرائيل

3/24/2024 11:51:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هآرتس عاموس هرئيل

ما يحدث الآن في قطاع غزة، وعلى رأس ذلك الاقتحام الناجح للجيش الإسرائيلي والشاباك في مستشفى الشفاء، يحدث في ظل الأحداث التي تجري في الساحة الدولية. ففي الولايات المتحدة هناك تزايد للتوتر بين الإدارة الأميركية وإسرائيل على خلفية الصعوبات في ضخ المساعدات الإنسانية وتفشي ظاهرة الجوع أو شفا الجوع في القطاع، في حين تجري في قطر جولة أخرى من المفاوضات برعاية أميركية في محاولة للدفع قدما بصفقة لإطلاق سراح جزء من المخطوفين.
ردا على الاستياء المتزايد من الإدارة الأميركية فقد تعهدت إسرائيل قبل عشرة أيام بإغراق القطاع بالمساعدات الإنسانية، هذا التعهد لم يتحقق حتى الآن على الأرض. إسرائيل لا تعيق إنزال المساعدات الأميركية وإقامة الرصيف البحري على شاطئ غزة، لكن حتى الآن لم يتم الإبلاغ عن موافقة حول إدخال البضائع منها إلى شمال القطاع عن طريق معبر إيرز. المساعدات الإنسانية تصل بوتيرة لا تلبي الطلب في القطاع ولا تمكن من مواجهة ناجعة لخطورة الوضع بعد خمسة أشهر ونصف من الحرب.
منظمات دولية تنشر كل يوم تحذيرات حول خوفها من تفشي الجوع في أوساط السكان الفلسطينيين الذين اضطر معظمهم إلى الهرب نحو منطقة رفح في الجنوب. الوضع في شمال القطاع أكثر خطورة لأنه هناك دمر الجيش الإسرائيلي معظم المباني والبنى التحتية في القتال، وجزءا كبيرا من التموين المخصص للشمال سلب في الطريق إلى هناك من الجنوب.
الإدارة الأميركية التي اظهرت الدعم الواضح لإسرائيل طوال الحرب واظهرت التسامح الكبير إزاء تملص نتنياهو من مناقشة اليوم التالي للحرب في القطاع، غيرت مؤخرا أسلوبها. هذا كان واضحا في الاتصالات التي جرت مؤخرا في الأمم المتحدة حول صيغة قرار مجلس الأمن الذي يطلب الإعلان عن وقف إطلاق النار في القطاع. طبيعة الصعوبات مع الولايات المتحدة تدل عليها أيضا الزيارات التي جرت هذا الأسبوع. في البداية جاء وزير الدفاع يوآف غالنت في زيارة طارئة للتوسل للأميركيين بتسريع تزويد السلاح للجيش الإسرائيلي. بعد ذلك زيارة رون ديرمر ورئيس هيئة الأمن القومي تساحي هنغبي، بناء على طلب من الرئيس الأميركي لبنيامين نتنياهو من أجل مناقشة العملية العسكرية التي يعد بشنها الأخير يوميا في رفح.
الأمر المفاجئ هو أن القيادة في إسرائيل ترفض رؤية العلاقة بين الأمرين. بايدن يطلب من نتنياهو ضمانات للحفاظ على أمن المدنيين الفلسطينيين، وإخلائهم بشكل منظم من المنطقة. في ظل غياب خطة مقنعة لإسرائيل فإن الولايات المتحدة ستواصل التعبير عن معارضتها الساحقة لاقتحام الجيش الإسرائيلي لرفح – يمكن أن تؤخر أيضا وتيرة إرساليات السلاح التي يحتاج إليها الجيش من أجل القتال في القطاع، وبالأساس في حالة اشتعال شامل مع حزب الله في لبنان.
في غضون ذلك، زار البلاد في نهاية الأسبوع وزير الخارجية الاميركي انطوني بلينكن، اللقاء مع نتنياهو عكس الفجوة في المواقف العلنية بين الدولتين. نتنياهو أعلن بأن الجيش الإسرائيلي يجب أن يدخل إلى رفح من أجل "تصفية بقايا كتائب حماس"، وإذا عارضت الإدارة الأميركية ذلك "نحن سنفعل ذلك لوحدنا"، أي رغم معارضة أميركا. عمليا، نتنياهو يذكر أن عملية كهذه من غير المتوقع أن تبدأ في شهر رمضان، وأنه سيكون من الصعب القيام بها في ظل الاختلاف في المواقف مع الولايات المتحدة، وأنه في كل الحالات هذه العملية ستحتاج إلى إعداد طويل.
في المقابل، بلينكن حسب تقرير في موقع "اكسيوس" حذر مجلس الحرب من أن اسرائيل يمكن أن تعلق لفترة طويلة في القطاع إذا لم تبلور إستراتيجية خروج في تصريح لوسائل الإعلام أكد بلينكن على أن الإدارة الأميركية تصمم على فعل "كل ما يمكن" من أجل التوصل إلى صفقة تبادل.
في نهاية الأسبوع الماضي جرت في الدوحة جولة أخرى من المفاوضات مع دول الوساطة، الولايات المتحدة ومصر وقطر، في حين أن قيادة حماس الخارج توجد في المدينة بشكل دائم. حسب مصدر إسرائيلي رفيع فإن البعثة الإسرائيلية وافقت على الاقتراح الأميركي فيما يتعلق بعدد المعتقلين الذين سيتم إطلاق سراحهم في النبضة الأولى. ولكن حماس لم ترد بعد على هذا الاقتراح. في "أخبار 12" نشر أن رئيس الشاباك، رونين بار، انضم للبعثة فقط بعد خلاف كبير في مجلس الحرب بين نتنياهو وبين الوزراء ورؤساء أجهزة الامن. رئيس الحكومة وافق في نهاية المطاف على إعطاء البعثة تفويضا واسعا للتفاوض ولكن مع ذلك محدود جدا. بار قاد الطلب بإعطاء رؤساء البعثة هامشا للمناورة في هذه المحادثات.

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