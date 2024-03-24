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التهديد برفح.. أداة التهديد الرئيسية لإسرائيل

3/24/2024 11:51:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هآرتس نوعا لنداو

منذ أسابيع كثيرة يتركز الاهتمام الدولي بالحرب في غزة على مسألة رئيسية واحدة وهي هل إسرائيل ستقوم باقتحام رفح. الازمة الطويلة تغذي وتقوي بشكل مباشر في الأساس رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بواسطة التصريحات العلنية المتكررة عن "إعطاء تعليمات للجيش لتقديم خطط" و"المصادقة على الخطط". على سبيل المثال في شهر شباط أعلن مكتب رئيس الحكومة أنه "اعطى تعليمات للجيش وجهاز الأمن لتعرض على الكابينت خطة لاخلاء المدنيين من رفح، وخطة لعملية عسكرية تؤدي الى تدمير كتائب حماس في المدينة". وفي الأسبوع الماضي قال مكتب رئيس الحكومة بأن "رئيس الحكومة صادق على خطة العملية في رفح، وأن الجيش استعد للجانب العملياتي واخلاء السكان المدنيين".
هذا خطاب استثنائي، ليس لأنه من الواضح أن خطط كهذه هي جاهزة من قبل دون إعلانات، بل ايضا لأنها تناقض المنطق الاساسي في "فنون الحرب": من ينوي الهجوم، بشكل عام ببساطة يهاجم. ويفضل أن يكون ذلك بشكل مفاجئ ولا يعلن عنه مرة تلو الاخرى.
في إسرائيل يؤكد المحللون السياسيون وبحق المكاسب السياسية التي يجنيها نتنياهو من هذه التصريحات. "رفح هي عنصر تسويق"، "حملته تستهدف فقط مصالح قاعدته والحفاظ على اليمين المتطرف في حكومته"، كتب في نهاية الاسبوع الماضي المحلل في "هآرتس" يوسي فيرتر. ولكن في هذا الإصدار لـ "أزمة رفح" هناك لاعبون آخرون الى جانب نتنياهو، قاعدته ومساعدون، مثلا وزير الدفاع يوآف غالنت، أو سفير إسرائيل في الولايات المتحدة جلعاد اردان، الذين يكررون نفس الرسالة.
هناك أيضا رئيس المعارضة بني غانتس، السياسي الإسرائيلي الذي يحبون في واشنطن عناقه، الذي هو ايضا أكد في الفترة الأخيرة على أهمية العملية العسكرية في رفح. الآن ايضا في الأسبوع الماضي وفي نهاية اللقاء مع وزير الخارجية الأميركي انطوني بلينكن قال غانتس بأنه في ذاك اللقاء أكد على "التزام اسرائيل بمواصلة المهمة العملياتية وتدمير البنى التحتية العسكرية لحماس، ايضا في رفح". يبدو أن كل الحكومة في اسرائيل مجندة لرسالة أنه لن يكون "نصر" بدون "تطهير" (مثلما جاء في المصدر)، قوات حماس في رفح.
هنا يدخل لاعب رئيسي آخر إلى الإصدار الجديد للازمة: الإدارة الأميركية. كلما هدد نتنياهو وحكومته بأن إسرائيل ستهاجم على الفور رفح، فإن الإدارة الأميركية تتجند أكثر من أجل منع الهجوم النظري. إلى درجة أن العملية التي لم تحدث بعد أصبحت أساسا لشرخ غير مسبوق في العلاقات بين الدولتين. نتنياهو يوضح أن إسرائيل ستعمل أيضا بدون مصادقة من الولايات المتحدة، في حين أن الولايات المتحدة ترسل بعثات مستعجلة ومعها تحذيرات شديدة كي لا يتجرأ على فعل ذلك.
أكثر مما تبدو معركة التصريحات هذه مثل حملة انتخابات داخلية، أو حملة انتخابات مزدوجة، حيث ايضا الرئيس الاميركي في سباق انتخابي، هي تبدو مثل ورقة رئيسية في المفاوضات التي تجري في هذه الاثناء في قطر بين إسرائيل وحماس. لم يكن عبثا أن يقترن إعلان مغادرة الوفد الإسرائيلي للمحادثات مع الإعلان عن الموافقة، للمرة المليون، على خطة الهجوم.
اجتياح رفح ومصير الغزيين هناك هما الآن المسدس الأكبر الذي يمكن لإسرائيل أن تضعه على الطاولة من اجل استدعاء ضغط دولي كثيف من اجل عقد الصفقة، والولايات المتحدة تزيد قوة هذا المسدس من خلال معارضتها الشديدة. اذا كانت هذه التهديدات هي التي ستؤدي الى صفقة لإعادة المخطوفين إلى بيوتهم ووقف اطلاق النار فان هذا سيكون ثمن معقول لدفعه. كل ذلك لا يعني أن إسرائيل لا يمكنها "العمل" في رفح في كل الحالات. ولكن هناك أكثر من طريقة للعمل هناك، كما يعرف الأميركيون ايضا ذلك، وعمليا يصادقون على ذلك أيضا.

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