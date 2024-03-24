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الاحتلال يتلاعب بأميركا أم كلاهما يتلاعبان في العالم بشأن صفقة تبادل؟

3/24/2024 11:51:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) فيما يراوغ رئيس وزراء الاحتلال وحكومته اليمينية المتطرفة، في موضوع صفقة تبادل مع المقاومة الفلسطينية، لكسب الوقت سواء أمام داخل الحيان المحتل عالذي ما أنفك يطالب بتحريرهم واسقاط الحكومة، تطرح حكومة الولايات المتحدة، اقتراحات وتبدي تفاؤلا بشأنها، وتدعي أن الاحتلال وافق على بعضها، مع علمهم أنه لن ترى النور، وغير مرضية لا للاحتلال، ولا للمقاومة الفلسطينية.
وهناك الكثيرون يعلمون تلك اللعبة التي تطيل من شأنها إطالة أمد معاناة المدنيين في قطاع غزة، وهم يتعرضون ليل نهار لعدوان همجي لم يتوقف منذ السابع من تشرين أول (أكتوبر) لغاية اليوم، حتى وقت الهدن القصيرة، تعرضوا للقتل والتنكيل.
"أنا أرفض وأنت أفعل ما تشاء" هذا ما يؤكده أكثر من محلل عن موقف الإدارة الأميركية الراهن من الحرب على غزة، ويقول المحللون لو شاءت الولايات المتحدة لانتهى الأمر في غضون أيام.
ما الذي يجعل الإدارة الأميركية تخوض هذه اللعبة القذرة مع الاحتلال؟ يؤكد محللون، على عدة أسباب أكبرها الانتخابات الأميركية المزمعة في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، فلا يريد الرئيس الأميركي جو بايدن أن يظهر بمظهر القاتل للأطفال في غزة، بتطوائه مع الاحتلال، فتراه يناقض نفسه، فتارة ينتقد هجم الدمار الهائل والعدد الكبير من القتلى في صفوف المدنيين، ويستمر شريان الأسلحة عبر البحر والجو في تزويد الاحتلال بكل أدوات الفتك، ولأنه من العسكر القديم يظن أن ذلك سيمر كما في العقود الماضية على الشعب الأميركي وفق محللين.
الاحتلال عرف اللعبة، وبات يسمع ولا ينفذ ما تطلبه الإدارة الأميركية، فمخففات الصدمات الأميركية جاهزة مع كل جريمة يرتكبها الاحتلال، يكفي أن يصرح مسؤول أميركي أن رئيسه بايدن غير راض عما يحصل من قتل وتجويع وتنكيل من قبل الاحتلال سواء في الضفة الغربية المحتلة أو قطاع غزة، وإرسال مسؤول أميركي كبير مثل وزير الخارجية، أو مسؤول الأمن القومي، أو وزير الدفاع في جولة بالمنطقة للإيهام بأن الإدارة الأميركية تبذل جهودها لإنهاء القتال.
ويعتقد بايدن أن تلك التصريحات وعقوبات سطحية على عدد قليل من المستوطنين سيغطي سوءة الجرائم والفظائع التي ترتكب يوميا.
حتى أن مشروع القرار في مجلس الأمن الدولي والذي أحبط من روسيا والصين، في ظاهره وقف للعدوان وفي باطنه إطلاق يد للاحتلال في غزة، فلم يذكر أبدا وقف الحرب وإنما ركز على تحرير الرهائن مقابل هدنة تافهة، ستطيل معاناة الغزيين وفق محللين، إلا أن المسعى الأميركي والصياغة الخبيثة لمشروع القرار، والواضح أنه خط بعناية من قبل الاحتلال، وسلم للأميركيين لم تمر رغم الجهود الكبيرة لمحاولة طمس الحقائق وإظهار الفوائد الزائفة في مشروع القرار على العديد من أعضاء مجلس الأمن الدولي الدائمين، كروسيا والصين وغير الدائمين، مثل الجزائر.
آخر المحاولات الأميركية ما أطل علينا من اقتراح للتسوية طرحته الولايات المتحدة، وقالت إن إسرائيل وافق عليه، وتنتظر الآن إجابات من حماس، لإظهار أن المقاومة الفلسطينية هي من يعطل صفقة التبادل، ولا يذكر الاقتراح الجديد وقفا للنار في غزة، أو إنهاء الحصار المفروض على الناس هناك، أو عودة السكان المدنيين لبيوتهم في شمال القطاع، واستخدم عبارات مطاطة وفظفاظة تحمل الكثير من المعاني مثل " تخفيف القيود على عودة السكان لشمال القطاع" .
وفي ظل المقترح الأميركي أكد مسؤولون من الكيان المحتل أنه في حال صدور رد إيجابي من حماس، فإن الوفد الإسرائيلي الذي يضم كبار المسؤولين سيعود على الفور إلى الدوحة، حسب ما نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت.
كما شددوا على أنه لا توجد أزمة تتعلق بصلاحيات الوفد المفاوض.
تأتي تلك التصريحات، بعدما عاد رئيس وفد الاحتلال المفاوض برئاسة رئيس الموساد دافيد بارنياع، ليلة أول من أمس من الدوحة لإطلاع المسؤولين على سير المحادثات غير المباشرة في العاصمة القطرية مع حماس.
وفي حين رأت مصادر إسرائيلية مطلعة أنه على المستوى المهني في التعامل مع الاتصالات وتفاصيل صفقة الأسرى، هناك خلافات في الرأي حول "مدى استعداد حماس للتوصل إلى اتفاق".
كما تأتي فيما يرتقب أن يبحث الوفد الأمني برئاسة وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الذي وصل إلى واشنطن بدعوة من وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، قضية اقتحام مدينة رفح والخطط البديلة له، فضلا عن الجهود الإنسانية وإنزال المساعدات جوا وإنشاء الرصيف البحري في القطاع الفلسطيني.
وكانت الولايات المتحدة قدمت أول من أمس خلال المفاوضات في الدوحة "مقترحا يقرب" وجهات النظر فيما يتعلق بعدد الأسرى الفلسطينيين المسجونين الذين يتعين على إسرائيل إطلاق سراحهم مقابل كل أسير تفرج عنه حركة حماس خلال هدنة جديدة محتملة في غزة.
وشمل المقترح المذكور إطلاق سراح 40 محتجزا إسرائيلياً من أصل 130 لدى حماس، مع وقف إطلاق النار 6 أسابيع، كما طرح فكرة تخفيف شروط عودة السكان إلى شمال غزة.
وتعليقا على المقترح الأميركي أكد سامي أبو زهري المسؤول الكبير في حماس أن الحركة سبق أن قدمت اقتراحاً سابقاً هذا الشهر، وصفته إسرائيل بغير الواقعي، يقضي بأن تفرج السلطات الإسرائيلية عن ما بين 700 وألف سجين فلسطيني مقابل تحرير أسرى إسرائيليين من الإناث والقاصرين وكبار السن والمرضى. كما حمل إسرائيل المسؤولية عن عدم التوصل إلى اتفاق لأنها ترفض حتى الآن الالتزام بإنهاء الهجوم العسكري وسحب قواتها من قطاع غزة والسماح للنازحين بالعودة إلى منازلهم في الشمال.
وتتمسك الحركة الفلسطينية بعودة النازحين إلى الشمال فضلا عن وقف دائم لإطلاق النار، فيما يرفض الجانب الإسرائيلي هذا الأمر.-(وكالات)

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