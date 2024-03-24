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جماعات الهيكل تحشد لاقتحام الأقصى اليوم

3/24/2024 11:51:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نادية سعد الدين تحشّد ما يسمى "جماعات الهيكل"، المزعوم، لتنظيم أكبر اقتحام مركزي اليوم للمستوطنين لباحات المسجد الأقصى المبارك لإحياء ما يسمى "عيد المساخر" اليهودي، وأداء الصلاة داخله، وسط تشديد قوات الاحتلال للاجراءات الأمنية والعسكرية بالقدس المحتلة.
وبالتزامن مع القصف الجوي العنيف لمشفيّي "الأمل" و"ناصر" بخان يونس جنوب القطاع وحصار مستشفى "الشفاء الطبي"؛ اقتحمت قوات الاحتلال المصلى القبلي لتأمين اقتحام عشرات المستوطنين، أمس، باحات المسجد الأقصى لإحياء أول أيام ما يسمى "عيد المساخر/ البوريم"، المزعوم.
وفي سلوك متطرف خطير؛ تنكر المستوطنون المتطرفون من جماعات المعبد بزي "كهنة المعبد"، المزعوم، تكريساً للحضور اليهودي المتطرف في "الأقصى".
وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة إن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في باحات المسجد الأقصى عقب اقتحامه من جهة "باب المغاربة"، وأدوا طقوساً تلمودية مزعومة، بحماية قوات الاحتلال التي رافقتهم خلال الاقتحام.
وقامت قوات الاحتلال بتشديد الإجراءات الأمنية عند أبواب المسجد الأقصى، وأبواب القدس القديمة الرئيسية، ورفضت دخول الشبان الفلسطينيين إلى المسجد، في إطار تصعيدها الخطير بحقه.
وتواصل قوات الاحتلال بعناصرها المختلفة التمركز على أبواب الأقصى وفي طرقاته، وتتعمد توقيف الوافدين اليه لفحص الهويات ومعرفة مكان السكن.
وفي حربه المستمرة ضد المقدسات الدينية؛ فقد حرم الاحتلال آلاف الفلسطينيين المسيحيين من الضفة الغربية، أمس، من الوصول إلى مدينة القدس المحتلة، للمشاركة في إحياء أحد الشعانين الذي تُحييه الكنائس المسيحية حسب التقويم الغربي.
وفرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي إجراءات عسكرية مشددة على الحواجز المحيطة بمدينة القدس المحتلة، وفي محيط البلدة القديمة.
وتشترط سلطات الاحتلال على الفلسطينيين، المسلمين والمسيحيين، استصدار تصاريح خاصة للعبور من حواجزها العسكرية المحيطة في المدينة المقدسة والوصول إلى أماكن العبادة، خاصة المسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة.
كما تضع قيوداً على استصدار التصاريح، بضرورة حيازة الفلسطينيين "بطاقة" تصدرها سلطات الاحتلال بعد أن تجري ما تسميه "فحصاً أمنياً" للمتقدم، وبعد ذلك، تجبر الفلسطينيين على تحميل تطبيق خاص على أجهزتهم المحمولة وتقديم طلب للحصول على التصريح، وغالباً ما يتم رفض الطلب.
وقد ألغت الكنائس المظاهر الاحتفالية كافة بالأعياد في ظل عدوان الاحتلال المتواصل ضد قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، حيث تقتصر الأعياد على إقامة القداديس والصلوات والشعائر الدينية.
ووصل إلى القدس عدد محدود من الحجاج المسيحيين من دول العالم المختلفة، في ظل إلغاء عدد من شركات الطيران رحلاتها بسبب تواصل عدوان الاحتلال على غزة، إلى جانب القيود المشددة التي تفرضها سلطات الاحتلال على مرور الأجانب من جسر الملك حسين.
وفي الضفة المحتلة عتقلت قوات الاحتلال أمس 16 فلسطينيا على الأقل، بينهم طفل وأسرى سابقون، فيما اندلعت مواجهات بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية في مناطق متفرقة.
وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير في بيان مشترك أن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات الخليل ورام الله وبيت لحم وطولكرم والقدس، ورافقتها عمليات تنكيل واسعة واعتداءات بالضرب المبرح وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.
وأشار البيان إلى أن حصيلة الاعتقالات منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي ارتفعت إلى أكثر من 7755 معتقلا، وتشمل من جرى اعتقالهم من المنازل وعبر الحواجز العسكرية ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط ومن احتجزوا كرهائن.
وذكرت مصادر أمنية فلسطينية بأن قوات الاحتلال داهمت مدينة الخليل واعتقلت 4 فلسطينيين من بلدة بيت عوا جنوب غرب الخليل بعد أن اقتحمت منازلهم وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.
كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سعير شرق الخليل، واعتدت بالضرب على عدد من أهلها، كما داهمت قوات الاحتلال عددا من منازل أهالي بلدتي سعير وصوريف وفتشتها.
وكانت مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال عقب اقتحامها القرية، وأطلقت خلالها قنابل الغاز السام صوب المواطنين، دون أن يبلغ عن إصابات.
وفي جنين، أصيب شاب فلسطيني بالرصاص الحي في ساقه خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية سيريس جنوب المدينة.
وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة اليامون وداهمت منازل سكانها وحطمت محتوياتهما، فيما اقتحمت قرية فحمة وداهمت عدد من منازلها.
وفي غزة واصل الاحتلال مجازره بكافة مناطق القطاع، وإحدى المجازر ارتكبت أمام دوار الكويت جنوب شرقي مدينة غزة، فقد أطلقت دبابات الاحتلال وجنود الاحتلال النيران على فلسطينيين جائعين، خلال انتظار الآلاف منهم الحصول على مادة الطحين والمساعدات وسقط منهم 23 شهيدا، فيما أصيب 23 آخرين.

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