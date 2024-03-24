شهداء ومفقودون في قصف للاحتلال بدير البلح
التاريخ
3/24/2024 11:51:12 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) ذكرت وسائل إعلام فلسطينية، مساء الأحد، أن 4 شهداء وعددا من المفقودين سقطوا في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف منزلا بدير البلح وسط قطاع غزة.
-(وكالات)
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