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7 شهداء بينهم نساء وطفل شرقي رفح

3/24/2024 11:51:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أفادت وسائل إعلام محلية في قطاع غزة، مساء اليوم الأحد، باستشهاد 7 فلسطينيين بينهم 4 نساء وطفل إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في حي الجنينة شرقي رفح.


من جهة أخرى أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، مساء اليوم، بانقطاع التواصل مع طاقمه داخل مستشفى الأمل بخان يونس جنوبي قطاع غزة بسبب توقف خدمة الاتصال اللاسلكي.---(بترا)

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