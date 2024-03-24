7 شهداء بينهم نساء وطفل شرقي رفح
التاريخ
3/24/2024 11:51:12 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أفادت وسائل إعلام محلية في قطاع غزة، مساء اليوم الأحد، باستشهاد 7 فلسطينيين بينهم 4 نساء وطفل إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في حي الجنينة شرقي رفح.
من جهة أخرى أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، مساء اليوم، بانقطاع التواصل مع طاقمه داخل مستشفى الأمل بخان يونس جنوبي قطاع غزة بسبب توقف خدمة الاتصال اللاسلكي.---(بترا)
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