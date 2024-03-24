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القسام: قنص واستهداف جنود الاحتلال بمحيط مجمع الشفاء

3/24/2024 11:51:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت كتائب القسام إن مقاتليها قنصوا 3 جنود إسرائيليين في محيط مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.
وأضافت القسام أنها استهدفت مبنى تحصنت به قوات خاصة إسرائيلية بقذيفة "TBG" مضادة للتحصينات وأوقعت عددا من أفرادها بين قتيل وجريح بمحيط مجمع الشفاء.

وتابعت "كتائب القسام تدك بالاشتراك مع سرايا القدس قوات العدو المتوغلة في محيط مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة بقذائف الهاون"

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