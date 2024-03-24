القسام: قنص واستهداف جنود الاحتلال بمحيط مجمع الشفاء

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قالت كتائب القسام إن مقاتليها قنصوا 3 جنود إسرائيليين في محيط مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.
وأضافت القسام أنها استهدفت مبنى تحصنت به قوات خاصة إسرائيلية بقذيفة "TBG" مضادة للتحصينات وأوقعت عددا من أفرادها بين قتيل وجريح بمحيط مجمع الشفاء.
وتابعت "كتائب القسام تدك بالاشتراك مع سرايا القدس قوات العدو المتوغلة في محيط مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة بقذائف الهاون"
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