الاحتلال يزعم: الشبان المستهدفون بخان يونس خلية إرهابية

(MENAFN
- Alghad Newspaper) نشرت هيئة البث الإسرائيلية تقريرا قالت إنه بعد فحص مشاهد بثتها الجزيرة لاستهداف 4 شبان بخان يونس تبين أنهم من "خلية إرهابية" اقتربت من قوة للجيش، بحسب زعمها.
ولم يقدم تقرير هيئة البث أي دليل على أن الشبان الأربعة كانوا مسلحين أو مرتبطين بنشاط عسكري.
وعرضت مشاهد تظهر استهداف مسيرة إسرائيلية 4 مدنيين فلسطينيين بمنطقة السكة في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.
التقطت المشاهد من مسيرة إسرائيلية أُسقطت في خان يونس بداية فبراير/شباط الماضي، وتظهر ملاحقة المسيرة الشبان الفلسطينيين الأربعة وهم عزل واستهدافهم بعدة صواريخ، حيث استشهد 2 منهم مع أول صاروخ، ثم استشهد الثالث وبعده الرابع بصاروخين آخرين.
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