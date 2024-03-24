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الاحتلال يزعم: الشبان المستهدفون بخان يونس خلية إرهابية

3/24/2024 11:51:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نشرت هيئة البث الإسرائيلية تقريرا قالت إنه بعد فحص مشاهد بثتها الجزيرة لاستهداف 4 شبان بخان يونس تبين أنهم من "خلية إرهابية" اقتربت من قوة للجيش، بحسب زعمها.
ولم يقدم تقرير هيئة البث أي دليل على أن الشبان الأربعة كانوا مسلحين أو مرتبطين بنشاط عسكري.
وعرضت مشاهد تظهر استهداف مسيرة إسرائيلية 4 مدنيين فلسطينيين بمنطقة السكة في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.
التقطت المشاهد من مسيرة إسرائيلية أُسقطت في خان يونس بداية فبراير/شباط الماضي، وتظهر ملاحقة المسيرة الشبان الفلسطينيين الأربعة وهم عزل واستهدافهم بعدة صواريخ، حيث استشهد 2 منهم مع أول صاروخ، ثم استشهد الثالث وبعده الرابع بصاروخين آخرين.

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