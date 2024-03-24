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حماس: نتنياهو يستخدم خطاب ديني لغايات سياسية

3/24/2024 11:51:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يواصل استخدام خطاب ديني لتحقيق غاياته السياسية عبر تصعيد حرب الإبادة في قطاع غزة.
وأضافت حماس أن عزم نتنياهو على اجتياح مدينة برفح تحد لكل المواقف الدولية التي تحذر من أي عملية عسكرية بالمدينة.

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