حماس: نتنياهو يستخدم خطاب ديني لغايات سياسية
التاريخ
3/24/2024 11:51:11 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يواصل استخدام خطاب ديني لتحقيق غاياته السياسية عبر تصعيد حرب الإبادة في قطاع غزة.
وأضافت حماس أن عزم نتنياهو على اجتياح مدينة برفح تحد لكل المواقف الدولية التي تحذر من أي عملية عسكرية بالمدينة.
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