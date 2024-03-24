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‏معركة نتنياهو الأخيرة - لا انتصار، وإنما مذبحة فقط في رفح

3/24/2024 11:50:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ‏‏ترجمة: علاء الدين أبو زينة رمزي بارود‏* - (كاونتربنش) 2024/3/1

لن يغير غزو إسرائيلي لرفح واقع ساحة المعركة لصالح الجيش الإسرائيلي، لكنه سيكون مروعا بالنسبة للفلسطينيين المشردين. سوف تتجاوز المذبحة كل ما رأيناه، حتى الآن، في أي مكان آخر في القطاع.‏
* * *
ليست مدينة رفح الفلسطينية أقدم وأكبر عمرًا من إسرائيل فحسب. إنها قديمة قدم الحضارة نفسها.‏ كانت موجودة هناك منذ آلاف السنين. و‏‏أشار‏‏ إليها الكنعانيون باسم "رافيا"، وكانت رافيا دائمًا هناك، تحرس الحدود الجنوبية لفلسطين -القديمة والحديثة على حد سواء.‏
‏كبوابة بين قارتين وعالمين، كانت رفح في الجبهة الأمامية للعديد من الحروب والغزوات الأجنبية، من المصريين القدماء إلى الرومان، إلى نابليون وجيشه الذي هُزم وتبدد في نهاية المطاف.
والآن، جاء دور بنيامين نتنياهو. لقد جعل رئيس الوزراء الإسرائيلي من رفح جوهرة تاج عاره؛ المعركة التي ستحدد مصير حرب الإبادة الجماعية التي يشنها في غزة -بل ومستقبل بلده في واقع الأمر.‏ وقال‏‏ في مؤتمر صحفي في 17 شباط (فبراير): "أولئك الذين يريدون منعنا من العمل في رفح يقولون لنا بشكل أساسي: 'اخسروا الحرب'".
‏في الوقت الحالي، هناك ما بين 1.3 و1.5 مليون شخص في رفح، وهي منطقة كان عدد سكانها، قبل بدء الحرب، 200.000 نسمة فقط.‏
حتى قبل بدء حرب الإبادة الجماعية هذه، كانت رفح تعد شديدة الازدحام مسبقًا. ونستطيع فقط أن نتخيل ما هو عليه الوضع الآن، حيث ينتشر مئات الآلاف من الناس في مخيمات اللاجئين الموحلة، ويعيشون في خيام مؤقتة غير قادرة على تحمل عناصر الشتاء القاسي.‏ ويقول‏‏ رئيس بلدية رفح إن 10 في المائة فقط من الغذاء والماء اللازمين تصل إلى سكان المخيمات، حيث يعاني الناس من الجوع الشديد، إن لم تكن المجاعة الصريحة.‏ وهذه العائلات أكثر من مصدومة بعد أن فقدت أحباءها ومنازلها، لكنها لا تستطيع الحصول على أي رعاية طبية. وهي محاصرة بين الجدران العالية، والبحر، والجيش القاتل.‏
‏لن يغير الغزو الإسرائيلي لرفح واقع ساحة المعركة لصالح الجيش الإسرائيلي، لكنه سيكون مروعًا بالنسبة للفلسطينيين المشردين. وسوف تتجاوز المذبحة كل ما رأيناه، حتى الآن، في أي مكان آخر في غزة.‏
أين سيذهب ما يصل عددهم إلى 1.5 مليون شخص عندما تصل الدبابات الإسرائيلية؟ كبداية، أقرب ما تسمّى "منطقة آمنة" هي المواصي، وهي مكتظة باللاجئين مسبقًا وصغيرة جدًا. ويعاني اللاجئون المشردون هناك أيضًا من المجاعة بسبب منع إسرائيل وصول المساعدات وقصفها المستمر للقوافل.‏
‏ثم هناك شمال غزة، الذي هو في أغلبه مدمر تمامًا، وليس فيه طعام لدرجة أنه في بعض المناطق، حتى علف الحيوانات، الذي‏‏ يستهلكه‏‏ البشر الآن، لم يعد متاحًا.‏
إذا لم يمتلك المجتمع الدولي أخيرًا الإرادة لوقف إسرائيل، فإن هذه الجريمة المروعة ستثبت كونها أسوأ، إلى حد بعيد، من جميع الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل قبلها، والتي أفضت إلى مقتل وجرح أكثر من 100.000 فلسطيني.‏
‏حتى مع غزو رفح، لن تحقق إسرائيل أي نصر عسكري أو استراتيجي. وكل ما يريده نتنياهو، ببساطة، هو تلبية دعوات الدم التي ترتفع في جميع أنحاء إسرائيل. بعد كل هذا، ما يزال الإسرائيليون يسعون إلى الانتقام. وقد عبرت عن ذلك‏‏ وزيرة المساواة الاجتماعية الإسرائيلية، مي جولان، في جلسة للكنيست في 21 شباط (فبراير)، حين قالت: "أنا شخصيا فخورة بالدمار في غزة".‏
ولكن، حتى مع ذلك، لن يكون هناك نصر في رفح أيضًا.‏
‏في بداية الحرب، قالت إسرائيل إن حماس‏‏ تتركز‏‏ في الغالب في الشمال. وتم تدمير الشمال على النحو الواجب، على الرغم من استمرار المقاومة هناك بلا هوادة. ثم زعمت أن مقر المقاومة موجود في مستشفى الشفاء الذي تعرض للقصف والمداهمة والتدمير. ثم زعمت أن البريج والمغازي ووسط غزة هي الجائزة الرئيسية للحرب. ثم أعلنت أن خان يونس هي "عاصمة حماس"... وهكذا.‏
‏ولكن، باستثناء التدمير الشامل وقتل مئات المدنيين على أساس يومي، لم تفز إسرائيل بأي شيء؛ بل إنها لم تحقق أي منجز ملموس. لم تهزم المقاومة، وانتقلت "عاصمة حماس" المزعومة، لجلب السلوى، من مدينة إلى أخرى، بل حتى من حي إلى آخر.‏
والآن، يتم عرض نفس الادعاءات السخيفة والمزاعم التي لا أساس لها بشأن رفح، حيث لجأ معظم سكان غزة، في يأس تام، على أمل النجاة من الهجوم.‏
‏كانت إسرائيل تأمل في البداية في أن يفر سكان غزة بمئات الآلاف إلى صحراء سيناء. لكنهم لم يفعلوا. ثم بدأ القادة الإسرائيليون، مثل وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش،‏‏ يتحدثون‏‏ عن "الهجرة الطوعية" باعتبارها "الحل الإنساني الصحيح". ومع ذلك، بقي الفلسطينيون. والآن، اتفق القادة الإسرائيليون جميعًا على غزو رفح، كمحاولة أخيرة لتدبير نكبة فلسطينية أخرى.‏
لكن نكبة أخرى لن تحدث. لن يسمح الفلسطينيون بأن تحدث.‏ وفي نهاية المطاف، يجب أن ينتهي الجنون السياسي لنتنياهو وإسرائيل.‏ ‏ولا يمكن للعالم أن يواصل هذا التقاعس الجبان.‏
‏وسوف تعتمد حياة الملايين من الفلسطينيين على دفعنا الجماعي لوضع حد فوري لهذه الإبادة الجماعية.

*د. رمزي بارود: صحفي ورئيس تحرير مجلة وقائع فلسطين The Palestine Chronicles. وهو مؤلف لخمسة كتب. وأحدث أعماله‏‏ هو "هذي السلاسل سوف تُكسر‏: قصص فلسطينية عن النضال والتحدي في السجون الإسرائيلية" (كلاريتي برس، أتلانتا). وهو زميل باحث أول غير مقيم في "مركز الإسلام والشؤون الدولية" (CIGA)، جامعة زعيم إسطنبول (IZU).
*نشر هذا المقال تحت عنوان: Netanyahu's Last Battle – No Victory, Just Slaughter in Rafah

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