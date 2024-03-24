الاقتصاد المصري نحو المجهول

MENAFN - Alghad Newspaper) جان بيار سيريني* - (أوريان 21) 19 آذار (مارس) 2024

يوم الأربعاء 6 آذار (مارس)، حسمت مصر أخيرًا قرارها الذي صب في مصلحة رجال الأعمال الجشعين وسوق الأوراق المالية، حيث اتخذ النظام العسكري قرارين تاريخيين من شأنهما التأثير بعمق على أداء الاقتصاد الوطني إذا تم تطبيقهما على المدى الطويل. وكان الإصلاح الذي تم إحداثه في سوق الصرف الأجنبي هو الأبرز. فحتى ذلك التاريخ، كان البنك المركزي الذي يخضع بالكامل لسلطة الدولة يتحكم في قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار أو اليورو. ولكن، من الآن فصاعدا ستتحدد قيمته بناءً على العرض والطلب على العملات الأجنبية. فإذا كان هناك نقص في العملات الأجنبية كما هو الحال منذ أكثر من عامين بسبب الحرب القائمة بين روسيا وأوكرانيا، فإن أسعارها بالجنيه المصري ترتفع وتزداد ندرتها. ومنذ العام 2022، قام البنك المركزي المصري بتخفيض سعر العملة الوطنية أربع مرات بنسب كبيرة، حيث قفزت من 17 جنيها إلى أكثر من 30 جنيها مصريا للدولار الواحد. وفي السوق السوداء، وصل سعر الدولار إلى أكثر من 70 جنيها. أما في الفترة المقبلة، فستتحدد قيمة العملة الوطنية في مقابل العملات الأجنبية بصفة يومية.

تنازلات الدولة

يتعلق الإصلاح الثاني بالأسواق المالية. فالمدخرات الوطنية يتم تعويضها بأسعار فائدة لا تواكب ارتفاع الأسعار. لكن هذا "القمع المالي" الذي أثار استياء أقلية ميسورة الحال تملك وحدها القدرة على الادخار يجب أن ينتهي قريبا، ومن هنا جاءت موجة التكهنات التي تحققت على الفور. لفترة زمنية غير معلومة المدى، ستتجاوز أسعار الفائدة معدلات التضخم وستتغير يوميا من خلال المقارنة بين العروض وطلبات الائتمان. وفي 6 آذار (مارس)، تم تقليص الفجوة بين المنحنيين بفضل الارتفاع الفلكي في أسعار الفائدة من +6 في المائة إلى ما بين 24 و30 في المائة.

بهذا الحدث السياسي الجلل، تكون الدولة المصرية قد أرخت قبضتها عن أداتين اقتصاديتين رئيسيتين، هما سعر الصرف وسعر الفائدة -وهي القبضة التي استمرت منذ خمسينيات القرن الماضي إثر تولي الرئيس جمال عبد الناصر الحكم. ولم تتم تلك الطفرةبجهود حكومية خالصة كما زعم رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مؤتمره الصحفي المنعقد بالإسكندرية في 7 آذار (مارس)، ولكن تحت الضغط المستمر لصندوق النقد الدولي، حيث كثفت مديرته، كريستالينا جورجييفا، وهي خبيرة اقتصادية بلغارية بدأت مسيرتها في الحقبة السوفييتية، من زياراتها للقاهرة معربةً عن رفضها القاطع لزيادة المساعدات المالية البالغة 3 مليارات دولار على ثلاث سنوات من دون الوصول إلى اتفاق على سعر الصرف، وهو مبلغ زهيد، بل وأقرب إلى الإهانة بالنسبة لأكبر بلد عربي على الإطلاق من حيث عدد السكان.

ولكن، في 6 آذار (مارس)، تجاوز دعم صندوق النقد الدولي 9 مليارات دولار، مع التزام البنك الدولي والاتحاد الأوروبي بتقديم 15 مليارا أخرى. وتضاف إلى هذه المساعدات صفقة عقارية غامضة تمولها رؤوس أموال إماراتية ستدر أكثر من 35 مليار دولار، منها 5 مليارات تُدفع على الفور. وتعول الحكومة كذلك على عودة المهاجرين إلى القنوات الشرعية لتحويل أموالهم بعد أن اتجهوا بكثافة إلى السوق السوداء في الفترة السابقة (بلغت التحويلات حوالي 30 مليار دولار في العام واحد).

الضحايا الرئيسيون: الفقراء

هل تستطيع هذه التدفقات المفاجئة أن تحقق للاقتصاد الذي تعرض لصدمة غير مسبوقة استقراره؟ لقد وصل سعر الدولار الواحد إلى 50 جنيها مصريا وبلغت أسعار الفائدة 30 في المائة، وهو ما كان له بالغ الأثر على الحياة اليومية لأكثر من 106 ملايين مصري. ومع تجاوز التضخم السنوي معدل 35 في المائة بالفعل، فإن الأسعار والنشاط الاقتصادي هما المتضرر الأول. وبالنسبة للفقراء الذين تقدر نسبتهم بما لا يقل عن 60 في المائة من السكان، يشكل تدبير الطعام تحديا. أما بالنسبة للشركات، سواء أكانت كبيرة أم صغيرة، فإن أسعار الخامات المستخدمة في التصنيع، والتي يتم استيراد معظمها وشراؤها بالعملة الأجنبية، تجعل الوصول إليها شبه مستحيل. وقد عدلت و"كالة موديز"، وهي إحدى الوكالتين الرئيسيتين للتصنيف الائتماني في الولايات المتحدة الأميركية، نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية، وأعربت عن تفاؤلها بالاستثمارات الأجنبية في مصر. لكن هذا لن يغير شيئا في الوقت الراهن.

وسوف تلعب توقعات مختلف اللاعبين الاقتصاديين دورا رئيسيا. فإذا توقعوا دخول الأسعار المحلية وأسعار العملات في الحلقة المفرغة نفسها مجددا، فلن يكون سعر 50 جنيها للدولار أكثر من مجرد ذكرى -خاصة وأنه وصل بالفعل إلى 72 جنيها في بداية العام. وإذا لم تصل المساعدات الموعودة أو تأخرت، والتي غالبا ما ترتبط بمشاريع صناعية أو مشاريع البنية التحتية، فقد يتعرض الاستقرار للخطر أو يتأجل.

وهناك مأزق آخر هو الوضع اليائس للمالية العامة. يلتهم عبء الدين، أي دفع الفوائد المستحقة على ديون الدولة، ثلثي إيرادات الميزانية، ويتبقى ثلث صغير لمساعدة الفئات الأكثر حرمانًا على عدم الموت جوعًا ودفع أجور (هزيلة) للملايين من موظفي الخدمة المدنية، بالإضافة إلى تدريب عدد كبير من الشباب وتلبية احتياجات جيش باهظة التكاليف. وليست إعادة هيكلة الديون، كما حدث في التسعينيات في أعقاب حرب الخليج الأولى، على جدول أعمال الدولة، والدبلوماسية الدولية غير قادرة على الوصول إلى حل لهذه الأزمة التي تؤثر تقريبًا على جميع الدول الناشئة غير النفطية. في حالة الفشل في ذلك، هل ستجد مصر طريقها للعودة إلى الأسواق المالية العالمية كما فعلت بين العامين 2013 و2021؟ هذا أمر مستبعد، وسيجعل من الضروري اللجوء إلى طباعة النقود وإعادة إطلاق عملية البحث عن الدولار قبل العودة إلى إصلاحات السادس من آذار (مارس).

استحالة "نزع عسكرة" الاقتصاد

أخيرًا، يبقى الجزء الأصعب: تعديل الأداء الاقتصادي العام ليتوافق مع الأداء الليبرالي الحالي الذي يحكم سوق النقد الأجنبي والمال. يتطلب ذلك "نزع الطابع العسكري" عن الاقتصاد الذي يُحكِم الجنرالات قبضتهم عليه منذ أكثر من عشر سنوات. وحصولهم على المساعدات المالية والقروض غير المسددة والامتيازات المطلقة وعدم خضوعهم للنظام الضريبي وتدخلهم في الاستثمارات، كلها عوامل قادت الاقتصاد إلى طريق مسدود. وقد تم استخدام القروض الضخمة (تتراوح بين 160 و300 مليار دولار حسب التقديرات) بشكل رئيسي في صب الخرسانة. حيث بلغت تكلفة بناء العاصمة الإدارية الجديدة وحدها، التي ليس لها اسم أو نشاط حتى الآن، أكثر من 60 مليار دولار. كما تم بناء خمس مدن جديدة أخرى في الصحراء، ويتم التخطيط لبناء عشرات المدن الأخرى. هذه الاستثمارات الضخمة لا تسفر عن أي مكاسب سوى لرجال الأعمال من أصحاب الزي العسكري الذين وضعوا أيديهم عليها. أما الاستثمارات المنتجة فقد تمت التضحية بها، ولم يجرؤ على اقتحام مجال النفط والغاز أو السياحة سوى بعض الأجانب. لقد غابت الطبقة البرجوازية التي كانت نشطة للغاية في عهد الرئيس حسني مبارك عن الساحة بشكل واضح، مما أدى إلى زيادة الاختلال في التوازن الاقتصادي الخاضع للنفوذ العسكري.

وعد الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس وزرائه بعودة تدفق الدولارات وانخفاض الأسعار بفضل الإجراءات التي اتخذتها "الدولة"، لكن الشكوك ما تزال قائمة، فتلك الإجراءات قد لا تفيد الاقتصاد أو المصريين.



*جان بيار سيريني: صحفي ومدير سابق لمجلة "لو نوفيل إيكونوميست" Le nouvel Economiste ورئيس تحرير سابق لمجلة "الإكسبريس" L'Express. له كتب عديدة حول مواضيع مختلفة، منها المغرب العربي والخليج والطاقة وأرباب العمل والجمهورية الخامسة. ترجمت المقال من الفرنسية دينا علي.