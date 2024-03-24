لم أعد أؤيد الحرب في غزة‏

MENAFN - Alghad Newspaper) ترجمة: علاء الدين أبو زينة

ديفيد إينوك* - (الإيكونوميست) 13/3/2024



‏مع تغير الظروف، يجب على اليسار الإسرائيلي إعادة النظر في موقفه من الحرب على غزة. وكذلك يجب أن يفعل المؤيدون الليبراليون لإسرائيل في الخارج.‏

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‏خلال الأسابيع الأولى من الحرب، في أعقاب فظائع 7 تشرين الأول (أكتوبر)، رفض الكثيرون في اليسار الإسرائيلي، بمن فيهم أنا نفسي، الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار. كنا -حتى في ذلك الوقت- ندرك جيدًا المعاناة والخسائر الهائلة التي سيشهدها الفلسطينيون الأبرياء، وانتقدنا بعضَ الطرق التي أديرت بها الحرب. ومع ذلك، كان الكثيرون منا مقتنعين -وهو ما أزال أعتقد أن له ما يبرره- بأن هجمات 7 تشرين الأول (أكتوبر) وتداعياتها لم تترك لإسرائيل بديلاً معقولاً عن القيام بعمل عسكري واسع النطاق في غزة، على الرغم من الثمن المروع الذي سيترتب عليه.‏

‏وفي الأسابيع الأولى التي أعقبت الهجمات، شاهد العديد من الإسرائيليين، وخاصة اليساريين، بتشكك وألم، ردود الفعل المخزية للكثيرين خارج إسرائيل، بمن فيهم بعض الذين يعتبرون أنفسهم جزءًا من اليسار. وقد سارعنا إلى فضح أكاذيب ونفاق أولئك الذين يعتبرون أنفسهم مقاتلين من أجل الحرية والعدالة، الذين نصبوا أنفسهم مؤيدين للضحايا أينما كانوا، والذين فجأة لم يعودوا متعاطفين مع ضحايا فظائع 7 تشرين الأول (أكتوبر)، أو لم يفهموا الحاجة إلى منع حدوث مثل هذه الفظائع مرة أخرى. ولم يكن دفاعنا عن إسرائيل خاليًا من التحفظ، لكنه كان دفاعًا -مع ذلك.‏

‏كما انتقد بعضنا بشدة الادعاءات التي لا أساس لها حول ما اعتبرناه الهجمات الإسرائيلية العشوائية المزعومة في غزة، أو الرفض الساذج لأهمية الردع (وبالتالي الحاجة إلى إعادة تأسيسه). وقد دعوتُ أنا شخصيا إلى الاعتدال والتواضع في الخطاب العام، مدركًا تعقيدات وندرة المعلومات المتاحة لمعظمنا. واقترحتُ أن مثل هذا التواضع ينبغي أن يمنعنا من الوصول إلى استنتاجات واثقة، وربما ينبغي أن يشجعنا على السعي إلى وضع ثقتنا بشكل مبدئي في الأشخاص الأكثر عقلانية بين صانعي القرار الإسرائيليين.‏

لكن الواقع في غزة والمنطقة دينامي ومتغير، ولا ينبغي دعم حرب إسرائيل بعد الآن. فقد أصبح الهدف الرئيسي المتبقي للعملية العسكرية كما تدار حاليا هو البقاء السياسي لبنيامين نتنياهو. ويعرف رئيس الوزراء الإسرائيلي أن أي اتفاق معقول بشأن غزة يغلب أن يطيح بائتلافه اليميني المتطرف. هذا، إلى جانب حقيقة أن التصعيد المحتمل للاحتجاجات التي تدعو إلى إقالته بمجرد ألا يعود المجهود الحربي في مركز الصدارة، ليس احتمالاً يستسيغه نتنياهو.‏

‏من الصعب جدا، بل وربما من المستحيل، تحديد لحظة محددة عندما تعبر مثل هذه الحرب الخط إلى المكان الذي يتعذر فيه الدفاع عنها أخلاقيا. وهذا صحيح بشكل خاص بالنظر إلى أن الأمر، في بعض النواحي (معاناة سكان غزة الأبرياء) كان فظيعًا منذ البداية؛ وأنه في جوانب أخرى (النضال من أجل تأمين إطلاق سراح الرهائن) ما يزال مبررًا حتى في هذا الوقت. ومع ذلك، ثمة عاملان يوضحان أن هذا الخط قد تم تجاوزه الآن مسبقًا: اعتبارات الردع، والمعلومات الواردة من داخل مؤسسة صنع القرار الإسرائيلية.‏

‏كان من شأن ترك فظائع 7 تشرين الأول (أكتوبر) تمر من دون رد قوي ومدمر أن يترك الردع الإسرائيلي ضعيفًا بشكل خطير. وربما كانت الحاجة الأخلاقية لاستعادة الردع -وهي حاجة أخلاقية لأن الردع ينقذ العديد من الأرواح، على كل جوانب جميع الحدود- تبرر إحداث دمار مروع في غزة. لكنَّ هذا تحقق بالفعل: لقد أظهرت إسرائيل لأي طرف في المنطقة أنها تولي اهتمامًا، ليس لقوتها النارية فحسب، بل لاستعدادها لاستخدامها بلا رحمة. ومن الصعب تصديق أن العمليات التي ما تزال جارية في غزة -التي هي إلى حد كبير جهد صيانة أكثر من كونها عمليات عدائية- تضيف أي شيء من حيث قيمة الردع.‏

‏لا تفيد التقارير الصادرة عن أشخاص في دوائر الجيش وصنع القرار الإسرائيلية بأن الحرب لا تدار بشكل غير كفء فحسب، لكنها تفيد أيضًا بأن مقاومة نتنياهو لأي محاولة لمناقشة "اليوم التالي"، فضلاً عن عدم وجود أي شيء يشبه الخطة الاستراتيجية، يهدد بتقويض حتى الإنجازات العسكرية التي تم تأمينها بالفعل (مؤقتًا). ولا شك في أن تكرار صدور مثل هذه التقارير عن هؤلاء المطلعين -التي أصبحت في الآونة الأخيرة أكثر بكثير مما كانت عليه في تشرين الأول (أكتوبر) أو تشرين الثاني (نوفمبر)- تساعد إلى حد ما في تبديد ضباب عدم اليقين. ثمة، إذن، حاجة أقل من المطلوب على صعيد التواضع المعرفي: إن القيمة المحتملة لمواصلة المجهود الحربي ضئيلة.‏

‏بينما كانت القيمة الإيجابية التي يمكن أن نتوقعها من جهد الحرب في انخفاض مطرد في الأشهر الأخيرة، استمر الثمن في أن يكون مرتفعًا للغاية. أصبح عدد القتلى في غزة يفوق الخيال، وما يزال يواصل الارتفاع. ووفق جميع الروايات، فإن آلافا عدة من القتلى والجرحى هم من الأطفال. وقد أصبح هناك الآن عدد أقل من الوفيات نتيجة للقصف الإسرائيلي مقارنة بالسابق، لكنَّ عدد الوفيات الناجمة عن الجوع في ازدياد. بل إن التنبؤات الأكثر محافظة بشأن الجوع والمرض أكثر إحباطًا. وحتى لو كان من الممكن تبرير الثمن، من حيث موت ومعاناة الأبرياء، في وقت سابق، عندما كانت قيمة الردع والقيم الأخرى على المحك، فإنه لم يعد يمكن تبريره الآن.‏

‏بطبيعة الحال، ثمة بعض الأشياء التي لا تتغير. لم يتغير كون حماس منظمة إرهابية متعصبة لا ترحم، وغير مبالية بمصير مواطنيها المدنيين، وسعيدة باستخدام الرهائن المدنيين كأوراق للمساومة. ويبقى صحيحًا الآن، كما كان الحال دائمًا، أنه كان بإمكان قيادة حماس إنهاء المعاناة قبل أشهر بإطلاق سراح الرهائن ومغادرة قطاع غزة. وما يزال بإمكانها أن تفعل. ومن الصحيح أيضًا أنه إذا بقيت حماس قوية في غزة، فإن ذلك سيكون عقبة كبيرة أمام أي حكم يمكن التحكم فيه بعد الحرب في القطاع. وما يزال يتعين التصدي لمزيد من التهديدات، سواء لإسرائيل أو للمنطقة بأسرها. وبذلك، تبقى الحلول معقدة للغاية. وما تزال هناك حاجة إلى بعض الاعتدال والتواضع.‏

‏لكن الاتجاه العام واضح: يجب على إسرائيل أن تشارك في صياغة استراتيجية شاملة للمنطقة خاضعة لإشراف وتنفيذ دوليَّين، والتي تشمل -على غرار الخطط التي اقترحتها إدارة بايدن- خطة للحد من المزيد من الموت والمعاناة في غزة. ويجب على المجتمع الدولي أن يدفع إسرائيل في هذا الاتجاه -بالقوة، إذا لزم الأمر.‏

بالنظر إلى تصميم نتنياهو على أن يكون عقبة أمام أي تقدم من هذا القبيل، وبالنظر إلى عدم اكتراث حكومته (في أحسن الأحوال) بفقدان أرواح الأبرياء في غزة، وبالنظر إلى عدم اكتراثه حتى بمصير الرهائن والجنود الإسرائيليين، فإن الشرط الضروري للتقدم هو عزله من منصبه.‏



‏*ديفيد إينوك‏‏ David Enoch: أستاذ فلسفة القانون في جامعة أكسفورد وأستاذ القانون والفلسفة في الجامعة العبرية في القدس.‏

*نشر هذا المقال تحت عنوان: I no longer support the war in Gaza

*ملاحظة المحرر: الأوصاف التي يطلقها الكاتب على المقاومة الفلسطينية تخص الكاتب وحده ولا تمثل وجهة نظر هذه الصحيفة.