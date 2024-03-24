12 شهيدا على الأقل في قصف إسرائيلي على منزل في دير البلح

(MENAFN
- Alghad Newspaper) استهدف الاحتلال الإسرائيلي مساء الأحد، منزلا يعود لعائلة "أبو عمرة" في دير البلح، وتم البدء بعملية البحث عن الضحايا.
كما استشهد 12 فلسطينيا على الأقل في قصف إسرائيلي على منزل آخر في دير البلح.
وقال وسائل إعلام فلسطينية إن غارة إسرائيلية استهدفت مخيم يبنا وسط مدينة رفح.
وأشارت لإرتقاء 4 شهداء في غارة إسرائيلية على شقة سكنية بحي الجنينة شرق مدينة رفح.
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