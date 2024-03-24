12 شهيدا على الأقل في قصف إسرائيلي على منزل في دير البلح

MENAFN - Alghad Newspaper) استهدف الاحتلال الإسرائيلي مساء الأحد، منزلا يعود لعائلة "أبو عمرة" في دير البلح، وتم البدء بعملية البحث عن الضحايا.



كما استشهد 12 فلسطينيا على الأقل في قصف إسرائيلي على منزل آخر في دير البلح.



وقال وسائل إعلام فلسطينية إن غارة إسرائيلية استهدفت مخيم يبنا وسط مدينة رفح.



وأشارت لإرتقاء 4 شهداء في غارة إسرائيلية على شقة سكنية بحي الجنينة شرق مدينة رفح.