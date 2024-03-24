مظاهرات عالمية تندد بحرب إسرائيل على غزة

تظاهرة بمحيط السفارة الإسرائيلية في عمان تضامنا مع قطاع غزة

تظاهر أردنيون مساء الأحد، تضامنا مع قطاع غزة، الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي، وذلك بمحيط السفارة الإسرائيلية بمنطقة الرابية في عمّان.



وقدرت أعداد المتظاهرين بالآلاف بالرغم من برودة الطقس وصعوبة الوصول للمكان بسبب إغلاق المداخل المؤدية للسفارة الإسرائيلية في عمان.



زنددت التظاهرة بالانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.



وجاءت دعواتُ التظاهر بعد الاقتحامات الإسرائيلية للمسجد الأقصى المبارك, والانتهاكاتِ المستمرة بحصار مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة.







التشيك



وشارك العشرات في مظاهرة بالعاصمة التشيكية براغ تضامنا مع غزة، حيث رفعوا الأعلام الفلسطينية ورددوا شعارات منددة بـ"إسرائيل".



فرنسا



كما خرجت مظاهرة حاشدة في مرسيليا جنوب فرنسا جابت شوارع في المدينة، وردد المشاركون شعارات داعمة لغزة ورفعوا شارات النصر وصورا لأطفال فلسطينيين استشهدوا جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع.



وطالب المتظاهرون بالوقف الفوري للحرب على القطاع وإدخال المساعدات الإنسانية للسكان هناك.



السويد



وخرجت مظاهرات في عدد من المدن السويدية مثل مالمو ويوتبوري نصرة لغزة والفلسطينيين، وردد المتظاهرون شعار "فلسطين حرة" وحملوا علما فلسطينيا كبيرا وألقوا خطبا تنددا بمجازر "إسرائيل".



الدانمارك



وكذلك احتشد متظاهرون في مدينة أودنسي الدانماركية ورددوا شعارات تضامنية مع غزة، كما صدحت عبر مكبرات الصوت أغاني فلسطينية تدعو لمقاومة الاحتلال والاستمرار في النضال لإنهائه.



أستراليا



وفي أستراليا، تجمع متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين في ميناء بوتاني لمنع السفن التابعة لشركة الشحن الإسرائيلية "زد آي إم" (ZIM) من الرسو في سيدني، على خلفية اتهامات للشركة بالتورط في نقل شحنات من الأسلحة إلى "إسرائيل".



وردد المتظاهرون شعارات تطالب بمقاطعة "إسرائيل" وإيقاف الإبادة الجماعية في قطاع غزة. وقد أوقفت الشرطة بعض المتظاهرين خلال المظاهرة.



تونس



كما نظم تونسيون وقفة احتجاجية أمام مقر السفارة الأميركية في العاصمة تونس تضامنا مع الشعب الفلسطيني وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة.



ورفع المشاركون في الوقفة الأسبوعية، شعارات تطالب بفتح المعابر مع قطاع غزة لإدخال المساعدات الطبية والغذائية خلال شهر رمضان. كما دانوا ما وصفوه بالصمت العربي والدعم الغربي للاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على القطاع.



مظاهرات متواصلة

وأمس السبت، شهدت عواصم ومدن أوروبية مظاهرات ضخمة طالبت بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، ونددت بالهجمات الإسرائيلية على القطاع الفلسطيني، وأبرز المدن التي شهدت احتجاجات لندن وباريس وبرلين وشتوتغارت وميلانو وكوبنهاغن.



وفي بريطانيا وحدها خرجت مظاهرات في 48 نقطة في عموم البلاد في مقدمتها العاصمة لندن التي انطلقت منها وحدها 11 مظاهرة.



وتشن "إسرائيل" منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي حربا مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، وكارثة صحية وإنسانية غير مسبوقة أدت لمثول "إسرائيل" أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".



وتشهد مدن وعواصم عربية وغربية بشكل شبه يومي مظاهرات حاشدة تدعو لإنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة وتندد بالمجازر اليومية في القطاع المحاصر منذ أكثر من 17 عاما.