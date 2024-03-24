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سيناتور أميركي يدعو للتحقيق في إدارة نتنياهو للحرب

3/24/2024 11:50:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عرضت قناة "إن بي سي" الأميركية الفيديو الذي نشرته الجزيرة ويظهر قتل مسيرة شبابا بخان يونس.
وقال عضو مجلس الشيوخ كريس فان هولين في مقابلة مع القناة الأميركية تعليقا على الفيديو "هذا مشهد مروع".
وأضاف هولين أن الفيديو يؤكد الحاجة للتحقيق بإدارة حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للحرب.
ونقلت القناة عن الجيش الإسرائيلي أنه يحقق في ملابسات الفيديو، وأشار إلى أن المنطقة التي تظهر في الفيديو هي منطقة عمليات نشطة.

MENAFN24032024000072011014ID1108016315

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