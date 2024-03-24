التطرف الذي ينتشر في العالم

(MENAFN
- Alghad Newspaper) هنا في أوروبا قلق يلامس حدود الذعر من حرب عالمية وشيكة، والاتهامات تملأ أجواء العلاقات البينية في القارة حد التهديد، وما يجري في الحرب الأوكرانية أخذ منحى جديدا ونوعيا في تفجيرات موسكو التي ستكون تداعياتها منعطفا حادا من خلال رد فعل موسكو المنتظر والمجهول.
الأخطر الآن، ما يمكن تسميته بإعادة الانتشار الجديد لفكر التطرف الديني المسلح، وهو فكر إقصائي دموي يمارس الإرهاب كعقيدة قتالية ويحمل مظلوميته ومن خلال تلك المظلومية هو قادر على التوسع والتمدد والانتشار.
ما حدث في المجمّع التجاري في موسكو إعادة إنتاج باهتة لعملية مسرح "نورد أوست" في موسكو والتي انتهت نهاية دموية فادحة واقتحام أمني روسي شرس عام 2002.
الفكر الجهادي ينتشر لأن المظلوميات كبيرة وهذه معادلة لا يريد العالم أن ينتبه إليها ويعالجها، والقضاء على داعش وكل مشتقاتها وجذورها لا يكون جذريا بالحملات العسكرية فقط، فالفكرة "الظلامية" تحتاج إلى بعض الإضاءة لتتبدد مثل كل عتمة، والإضاءة تعني نشر الوعي، وهو ما لا يمكن تحقيقه في ظروف القهر والفقر والظلم واليأس.
في معظم مشرقنا العربي هناك حواضن تطرف، أحياء كاملة أعرفها بالأردن "تشمل نصف مدن بالكامل" ينتشر فيها الفكر المتطرف وكل جهود الخطابة والمقالات والدراسات والمؤتمرات لا تصلهم لأنهم يتغذون بالقهر والفقر واليأس من أي حلول تغير حياتهم اليومية.
بعد ساعات قليلة من حادثة موسكو، كانت الأخبار تحمل هجوما إرهابيا دمويا في الصومال راح ضحيته 17 إنسانا، حركة شباب الصومال المتحالفة مع فكر القاعدة هاجمت قاعدة عسكرية لدولة تحاول أن تخرج من رماد حروبها وبيأس تحاول أن تستعيد حياتها، هل انتبه أحد؟
في غزة، هناك أكبر عملية صياغة لإبادة تحت نظر وسمع "وتواطؤ" المجتمع الدولي، وهي مظلومية قادرة على أن تكون أرضا خصبة بعد جيل واحد فقط لقهر يكفي لتفجير الكوكب كله. هل يقرأ أحد ذلك؟
بالطبع سيبحث اليائس عن حلوله في السماء بعد أن يئس من العثور عليها في الأرض، وسيجد عزاءه الوحيد في التطرف وهو يواجه العالم الذي لم يعطه الأمل.
المرعب في حادثة موسكو المؤسفة بحق، وما حدث في الصومال وهو موجع بذات الدرجة، وغيره من حوادث لم نسمع عنها لأن مزاج الإعلام العالمي لا يرى في موت فئة من البشر مأساة تستحق الذكر، أن المظلوميات التي تنتشر هي جيوب تطرف قابلة للتمدد بل والتنقل والتحرك بسرعة وفاعلية، والهدف الصعود إلى السماء بأكبر عدد ممكن من قرابين الموت على الأرض.
حين انتهت الحرب العالمية الثانية، فكرت الأمم بهيئة تجمعها لفض النزاعات وإدارة العلاقات الدولية على أسس جديدة تحاول تحقيق المساواة بين الدول والشعوب، كانت مشاكل العالم كلها تتمحور حول إرث الأطماع الأوروبية القديمة، والتي انتهت بحربين تورط فيهما العالم كله.
وصلنا اليوم إلى معطيات جديدة مختلفة الأطماع فيها تغولت بشكل أكثر توحشا، وأثبت فيها المجتمع الدولي فشله في اجتراح حلولها بامتياز، وصار لازما ضرورة أن تبحث الأمم عن صيغة أممية جديدة تعالج مسألة المظلوميات المنتشرة في هذا العالم. فإما أن يكون عالما واحدا "قدر الإمكان" أو لا عالم على الإطلاق.
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