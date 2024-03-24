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التطرف الذي ينتشر في العالم

3/24/2024 11:50:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هنا في أوروبا قلق يلامس حدود الذعر من حرب عالمية وشيكة، والاتهامات تملأ أجواء العلاقات البينية في القارة حد التهديد، وما يجري في الحرب الأوكرانية أخذ منحى جديدا ونوعيا في تفجيرات موسكو التي ستكون تداعياتها منعطفا حادا من خلال رد فعل موسكو المنتظر والمجهول.
الأخطر الآن، ما يمكن تسميته بإعادة الانتشار الجديد لفكر التطرف الديني المسلح، وهو فكر إقصائي دموي يمارس الإرهاب كعقيدة قتالية ويحمل مظلوميته ومن خلال تلك المظلومية هو قادر على التوسع والتمدد والانتشار.
ما حدث في المجمّع التجاري في موسكو إعادة إنتاج باهتة لعملية مسرح "نورد أوست" في موسكو والتي انتهت نهاية دموية فادحة واقتحام أمني روسي شرس عام 2002.
الفكر الجهادي ينتشر لأن المظلوميات كبيرة وهذه معادلة لا يريد العالم أن ينتبه إليها ويعالجها، والقضاء على داعش وكل مشتقاتها وجذورها لا يكون جذريا بالحملات العسكرية فقط، فالفكرة "الظلامية" تحتاج إلى بعض الإضاءة لتتبدد مثل كل عتمة، والإضاءة تعني نشر الوعي، وهو ما لا يمكن تحقيقه في ظروف القهر والفقر والظلم واليأس.
في معظم مشرقنا العربي هناك حواضن تطرف، أحياء كاملة أعرفها بالأردن "تشمل نصف مدن بالكامل" ينتشر فيها الفكر المتطرف وكل جهود الخطابة والمقالات والدراسات والمؤتمرات لا تصلهم لأنهم يتغذون بالقهر والفقر واليأس من أي حلول تغير حياتهم اليومية.
بعد ساعات قليلة من حادثة موسكو، كانت الأخبار تحمل هجوما إرهابيا دمويا في الصومال راح ضحيته 17 إنسانا، حركة شباب الصومال المتحالفة مع فكر القاعدة هاجمت قاعدة عسكرية لدولة تحاول أن تخرج من رماد حروبها وبيأس تحاول أن تستعيد حياتها، هل انتبه أحد؟
في غزة، هناك أكبر عملية صياغة لإبادة تحت نظر وسمع "وتواطؤ" المجتمع الدولي، وهي مظلومية قادرة على أن تكون أرضا خصبة بعد جيل واحد فقط لقهر يكفي لتفجير الكوكب كله. هل يقرأ أحد ذلك؟
بالطبع سيبحث اليائس عن حلوله في السماء بعد أن يئس من العثور عليها في الأرض، وسيجد عزاءه الوحيد في التطرف وهو يواجه العالم الذي لم يعطه الأمل.
المرعب في حادثة موسكو المؤسفة بحق، وما حدث في الصومال وهو موجع بذات الدرجة، وغيره من حوادث لم نسمع عنها لأن مزاج الإعلام العالمي لا يرى في موت فئة من البشر مأساة تستحق الذكر، أن المظلوميات التي تنتشر هي جيوب تطرف قابلة للتمدد بل والتنقل والتحرك بسرعة وفاعلية، والهدف الصعود إلى السماء بأكبر عدد ممكن من قرابين الموت على الأرض.
حين انتهت الحرب العالمية الثانية، فكرت الأمم بهيئة تجمعها لفض النزاعات وإدارة العلاقات الدولية على أسس جديدة تحاول تحقيق المساواة بين الدول والشعوب، كانت مشاكل العالم كلها تتمحور حول إرث الأطماع الأوروبية القديمة، والتي انتهت بحربين تورط فيهما العالم كله.
وصلنا اليوم إلى معطيات جديدة مختلفة الأطماع فيها تغولت بشكل أكثر توحشا، وأثبت فيها المجتمع الدولي فشله في اجتراح حلولها بامتياز، وصار لازما ضرورة أن تبحث الأمم عن صيغة أممية جديدة تعالج مسألة المظلوميات المنتشرة في هذا العالم. فإما أن يكون عالما واحدا "قدر الإمكان" أو لا عالم على الإطلاق.

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