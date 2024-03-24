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لإعادة ترسيم الحدود بين السلطات!

3/24/2024 11:50:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)


رسم الدستور الأردني أدوارا ومهام محددة للسلطات الثلاث، حيث تتمثل مهام السلطة التشريعية في الرقابة والتشريع وتتمثل مهام السلطة القضائية في النظر في الدعاوى وإصدار الأحكام في حين تتمثل مهام السلطة التنفيذية من خلال مجلس الوزراء في إدارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية باستثناء ما قد عهد او يعهد به من تلك الشؤون بموجب هذا الدستور أو أي قانون الى أي شخص او هيئة أخرى.
وحدد الدستور مهام ديوان المحاسبة في مراقبة إيراد الدولة ونفقاتها وطرق صرفها ويقدم ديوان المحاسبة إلى مجلسي الأعيان والنواب تقريراً عاماً يتضمن المخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها وآراءه وملاحظاته وذلك فـي بدء كل دورة عادية وكلما طلب أحد المجلسين منه ذلك.
وعليه، كيف لمجلس الأمّة، بشقيه مجلسي الأعيان والنواب، أن يراقب على أي وزارة أو مؤسسة أو دائرة حكومية إذا كانت هي من ترصد له مخصصات أو تستحدث له وظائف على جدول التشكيلات أو تزوده بلوازم أو تُنفذ له عطاءات.
وكيف يتسنى لديوان المحاسبة أن يراقب ويدقق على أعمال مجلسي الأعيان والنواب ذلك لأن تقرير المخالفات يرفعه ديوان المحاسبة لمجلسي الأعيان والنواب، فكيف لديوان المحاسبة أن يضمن في تقريره مخالفات، إن وجدت، على مجلسي الأعيان والنواب؟
وبالنتيجة لا يجوز أن يمارس مجلسا الأعيان والنواب مهام مساندة لأنها أولا من صلب عمل الحكومة، وثانيا حتى لا يكونا معرضين لمساءلة ديوان المحاسبة الذي يرفع تقاريره لهما، وثالثا لتحصينهما من أي تأثير ويكرسا كل طاقاتهما للأدوار التي رسمها الدستور ولا ينشغلا بأي قضايا تنفيذية تتعلق بالموارد البشرية والمالية واللوازم والعطاءات. وبهذا تتولى الحكومة هذه المهام وتكون خاضعة لمساءلة ديوان المحاسبة وكذلك لرقابة مجلسي الأعيان والنواب.
حتى يتسنى لديوان المحاسبة التدقيق على المهام المتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية والشراء واللوازم وبقية الخدمات المساندة (أي مهام خارج نطاق الدور والاختصاص الدستوري) في السلطة التشريعية، لا بد من أن تتولى الوزارة المعنية بالشؤون البرلمانية هذه المهام وأن يتبع الموظفون القائمون على هذه المهام لهذه الوزارة. وفي هذا الطرح، تحصين للسلطة التشريعية وتكريس لتركيزها على مهامها الدستورية دون الإنشغال بأي مهام إدارية أو مالية أو تشغيلية مساندة.
وهذا يعني أن تتولى الوزارة المعنية بالشؤون البرلمانية كل ما يتعلق بالشؤون الوظيفية والإدارية والمالية واللوازم في مجلس الأمة بشقيه وأن يتبع موظفو المجلس من مختلف الدرجات الوظيفية للوزارة. وتُدرج المخصصات المالية لمجلس الأعيان والنواب ضمن موازنة هذه الوزارة وتدخل لوازم المجلسين ضمن مستودعات ومستندات هذه الوزارة وما إلى ذلك. وبهذا، تتفرغ السلطة التشريعية لاختصاصها الأصيل.
أما بالنسبة للسلطة القضائية، فالأمر أخف بكثير لأن معظم الموظفين والشؤون المالية والإدارية واللوازم وما إلى ذلك تتولاها وزارة العدل.
ولكن يبقى السؤال قائما كيف للقضاء أن ينظر في دعاوى يكون أحد الأطراف فيها أي وزارة أو مؤسسة أو دائرة حكومية ترصد للسلطة القضائية مخصصات أو تستحدث له وظائف على جدول التشكيلات أو تزوده بلوازم أو تُنفذ له عطاءات؟
كما لا يصح أن يراقب ويدقق ديوان المحاسبة على السلطة القضائية حفاظا على هيبتها وحصانتها، وهل يستطيع ديوان المحاسبة أن يضمن في تقريره مخالفات على السلطة القضائية؟
وبالنتيجة لا يصح أن تمارس السلطة القضائية مهام مساندة لأنها أولا من صلب عمل الحكومة، وثانيا حتى لا تكون عرضة لمساءلة ديوان المحاسبة الذي يرفع تقاريره لمجلس الأعيان والنواب ولا ننسى أن السلطة القضائية هي من تفصل في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب، وثالثا حتى تكون محصنة من أي تأثير وتكرس كل طاقاتها للأدوار التي رسمها الدستور ولا تنشغل بأي قضايا تنفيذية تتعلق بالموارد البشرية والمالية واللوازم والعطاءات. وبهذا تتولى الحكومة هذه المهام وتكون خاضعة لمساءلة ديوان المحاسبة وكذلك لرقابة مجلسي الأعيان والنواب والسلطة القضائية تبت في أي دعاوى بهذا الخصوص.
ولهذا، يجب أن تتولى وزارة العدل مهام الشؤون الإدارية والمالية والشراء واللوازم في السلطة القضائية والمحكمة الدستورية وأن يتبع جميع موظفي المحاكم من مختلف الدرجات الوظيفية للوزارة، وأن تدرج المخصصات المالية للسلطة القضائية والمحكمة الدستورية ضمن موازنة الوزارة وأن تدخل لوازم السلطة القضائية والمحكمة الدستورية ضمن مستودعات ومستندات الوزارة وما إلى ذلك. وبهذا، تتفرغ السلطة القضائية لاختصاصها الأصيل وحتى لا تكون السلطة القضائية عرضة لمساءلة ديوان المحاسبة.
وفي هذا الطرح، تحصين للسلطات وتكريس لتركيزها على مهامها الدستورية دون الانشغال بأي مهام إدارية أو مالية أو تشغيلية مساندة.
أما بالنسبة للقضاء الشرعي، فقاضي القضاة موظف في المجموعة الأولى من الفئة العليا ولا يرأس المجلس القضائي الشرعي وبالتالي تتولى دائرة قاضي القضاة مهام الشؤون الإدارية والمالية والشراء واللوازم ولا يتولاها المجلس القضائي الشرعي ويتبع الموظفون من مختلف الدرجات الوظيفية لدائرة قاضي القضاة، وتدرج المخصصات المالية للمجلس القضائي الشرعي ضمن موازنة دائرة قاضي القضاة وتدخل اللوازم ضمن مستودعاتها ومستنداتها وما إلى ذلك. وبالتالي، لا يوجد ما يستدعي أن تتولى وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية هذه المهام التنفيذية.
أداء الدولة هو محصلة أداء سلطاتها، وتسهم كفاءة وفعالية أداء الأجهزة الرقابية في تعزيز أداء السلطة التنفيذية وبالتالي فقوة ديوان المحاسبة ضرورة ومصلحة حكومية قصوى.
لا يجوز أن تتبع أي مؤسسة بما فيها ديوان المحاسبة لأي سلطة عدا السلطة التنفيذية. وعليه، فمرجعية الديوان ورئيسه مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ولا يصح أن يتبع لمجلس النواب.
ولأن مواطن الخلل في جلها في الممارسة والتطبيق، فالأمر يتطلب تفعيل الرقابة الإدارية والرقابة على الأداء. خلاصة القول، إن عمل الدولة هو محصلة عمل عدة حلقات مترابطة وأي ضعف في أي حلقة يضعف بقية الحلقات وبالنتيجة يضعف الأداء العام.

MENAFN24032024000072011014ID1108016312

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