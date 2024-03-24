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محددات الحرب وحدود الصراع!

3/24/2024 11:50:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

من يوم إلى يوم تزداد محددات الحرب الإسرائيلية وضوحا أمام جميع الأطراف، وتزداد معها القناعة بأن ثمة حدودا لا يمكن تجاوزها في نهاية المطاف، لقد أصبحت الكلفة باهظة جدا، وإن كانت فظيعة ومؤلمة بالنسبة للشعب الفلسطيني بصفة عامة، وأهل غزة بصفة خاصة، ومهما حاول الجانب الإسرائيلي تصوير قدراته التدميرية، وحرب الإبادة التي يمارسها على أنها تعبيرعن قوته الفائقة، إلا أن عددا غير قليل من رموزه السياسية والعسكرية والأمنية باتوا يدركون حجم الخسائر التي يتكبدها في ميادين القتال، وعلى المستوى الداخلي بنيويا واجتماعيا واقتصاديا، فضلا عن الانقلاب الكبير في مواقف معظم دول وشعوب العالم تجاه إسرائيل بعد أن تكشفت جرائم الحرب والفصل العنصري التي مورست دون أدنى اعتبار للمواثيق والمعاهدات الدولية وحقوق الإنسان.
حاول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو وضع محددات أولية لحربه على غزة على شكل أهداف تتمثل في القضاء على المقاومة الفلسطينية في غزة، واستعادة الأسرى، وفرض واقع جديد يجعلها تحت السيطرة الأمنية التامة، لكنه لم يتمكن على مدى ستة أشهر من تحديد موعد نهائي لتحقيق تلك الأهداف، مع أنه قد وعد قادة الدول الحليفة له ولمؤيديه بأن ينجز المهمة في غضون ثلاثة أشهر، والآن يواجه معهم جميعا مسألة تجاوز الحدود بالذهاب إلى رفح!
الإدارة الأميركية وهي تستعد للانتخابات المقبلة بدأت تدرك المحددات والحدود، ومن خلال التزامها الأكيد وغير القابل للنقاش لم يعد بإمكانها تجاهل ردود الأفعال العالمية، بما فيها الرأي العام الأميركي، ولا بد أنها تشعر بالقلق بشأن حظوظ فوز الرئيس بايدن الذي يتعرض لانتقاد المحتجين على سياسته إزاء مساندته لإسرائيل في حربها على غزة خلال حملاته الانتخابية، وليس أمامه الآن إلا أن يتحدث إلى الجانب الإسرائيلي على أساس (مبدأ الحدود) التي يتوجب الوقوف عندها قبل أن تخرج التطورات عن السيطرة، وتتسع دائرة الصراع لتصبح بلا حدود .
يحق لنا في الأردن أن نرى الأمور من الزاوية التي أراد جلالة الملك عبدالله الثاني أن ينظر قادة العالم من خلالها إلى أصل ومحددات هذا الصراع، وهي محددات ستبدو واضحة جدا حين يرد الاعتبار لقرارات الشرعية الدولية التي تقر بأن إسرائيل تحتل أراضي الغير (الضفة والغربية وغزة) منذ العام 1967، وأن جميع الإجراءات التي اتخذتها من ضم وتهويد واستيطان، واعتبار القدس عاصمة موحدة لها هي إجراءات باطلة بحكم القانون الدولي، وأن الحل يكمن بإنهاء ذلك الاحتلال بصورة تامة، وبإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على هذه الأراضي بعاصمتها القدس الشريف.
عملت إسرائيل كل ما في وسعها لتجاوز تلك المحددات، ولكن العالم اليوم أقرب من أي وقت مضى لفهم تلك المعادلة، ولا شك أن الأردن يواصل التركيز على هذه المسألة، ويدفع في اتجاه تشكيل موقف دولي يساند الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وحتى في قضية المساعدات الإنسانية التي اتسع نطاقها، وربما تأخذ في جزء منها أبعادا سياسية بجهد أردني فريد من نوعه، فإنها تبدو غير معزولة عن الفكرة الأساسية القائمة على أن الصراع القائم الان ليس منفصلا عن القضية المركزية، وأن التفكير يجب أن ينصب على الحل الأشمل والأوسع، فغزة ليس بدايته، ولن تكون بالطبع نهايته!.

MENAFN24032024000072011014ID1108016310

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