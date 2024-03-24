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الحرب على غزة.. وأسئلة الأولويات الوطنية

3/24/2024 11:50:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)


اقترب شهر رمضان المبارك من منتصفه، وشارف العدوان الإسرائيلي على أهلنا في غزة أن يكمل 6 أشهر، وكل التوقعات أن يتوقف العدوان في رمضان خابت، فالاحتلال مستمر في القتل، والتدمير، ولا يُقيم وزنا لمعتقدات البشر، وكل خططه تتركز على توسيع أهدافه الاستيطانية في فلسطين، والسعي للسيطرة على المنطقة بالقوة، أو فيما يسمى اتفاقيات التطبيع.
قد لا أبالغ حين أقول إن الأردن أكثر شعوب العالم انشغالا بالهمّ الفلسطيني، فقد سافرت منذ بدء العدوان على غزة إلى أكثر من دولة فوجدت أن الحياة تسير بشكل طبيعي، وأن الحرب على غزة قد تحضر في ندوة هنا أو هناك، أو حديث لمسؤول سياسي، ولكن عجلة الحياة مستمرة، أما هنا في الأردن فغزة حديث الناس في كل مكان، وهي غصة موجعة في قلوبهم جميعا، ويخجل الناس من عجزهم عن اتخاذ تدابير حقيقة تسند الغزيين في وجه حرب الإبادة، لذلك يمتنعون عن إقامة مآدب رمضانية، ولا يحضرون احتفالات، وما تزال حملة المقاطعة راسخة، وعامة.
كنت أستمع على الإذاعة عن تداعيات الحرب على الوضع الاقتصادي في الأردن، فأكثر القطاعات متضررة بشكل كبير، وكلما طال أمد الحرب زادت الانعكاسات السلبية أكثر، فأكثر، فهذه الحرب الكارثية تأتي بعد أزمة كورونا التي عصفت في العالم، وتركت أثرا سيئا على الاقتصاد الأردني، وما كدنا نتعافى، وتنهض البلاد حتى جاء العدوان الإسرائيلي المُدمر، فالسياحة التي حققت حتى شهر أكتوبر الماضي نموا لا مثيل له ضُربت، وعودتها تحتاج وقتا ليس قصيرا، فرغم أن الحرب في غزة، فإن الأردن يوضع في دائرة إقليم مشتعل، وخطر، وهكذا تتأثر كل القطاعات، عدا أن الحرب تُلقي بظلال نفسية ثقيلة على الشعب لا يستطيع أن يخرج منها بسهولة.
بعد مرور 5 أشهر على الحرب بات يُسمع بشكل أكثر وضوحا أسئلة مرتبطة بالأولويات الوطنية في الأردن، وأن التضامن مع غزة لا يعني أن نرهن البلاد إلى ما بعد انتهائها، وأنّ علينا أن نُكمل عملنا، ونتوقف عن الاستنكاف عن مظاهر الحياة، فالأردن القوي اقتصاديا هو القادر على مساندة فلسطين.
الحقيقة التي يجب الاعتراف بها أيضا أن حركة التضامن في الشارع رغم كل الوجع، والتعاطف تراجعت، وحتى متابعة الأخبار باتت تحتل مساحة أقل زمنيا في الحياة اليومية، ففي الأشهر الثلاثة الأولى كان معيبا، ومُخجلا أن تتابع شيئا غير أخبار غزة، وما يمكن قوله إن الناس تعبت، والأمر الآخر أنها بدأت تعتاد مشاهد الموت، والدمار، وهذا أمر نفسي يحدث في كل العالم، وليس حصرا بنا، والأهم أننا لا نملك في بلادنا حركات منظمة تستمر في التنظيم، والحشد إلى زمن طويل، ولهذا غضبنا، وانفعالاتنا قصيرة المدى، وهذا قد يبدو مختلفا مع جمهور أوروبي أكثر تنظيما، ويؤمن أن ضغطه يحدث فرقا في بلاده.
قصة الاهتمام بالشأن الوطني الأردني من المهم أن تشرحها الدولة بكل شفافية حتى لا تبدو عند الجمهور مؤامرة على غزة، أو قفزا من قارب التضامن، والتصدي للاحتلال الإسرائيلي، فالموقف السياسي للأردن يجب أن يستمر بوتيرته، وأن يكون حاسما، كاشفا لجرائم الاحتلال، داعما للحقوق الفلسطينية، في حين ما يتعلق بصيرورة حياتنا، والتعامل مع مقتضيات وضعنا الاقتصادي، وما هو مطلوب، وما يجب أن نتجنبه، فهذا ما يجب أن نبني عليه تفاهمات، وتوافقات.
خلاصة القول، الأردن مختلف، وعلاقته مع فلسطين دم يجري في وريد واحد، فحين يقتل أي فلسطيني تكون كل بيوت الأردنيين عزاء له، فنحن عائلة واحدة في الضفتين.

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