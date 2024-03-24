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همسات حول النواب والحكومة بعد الإفطار

3/24/2024 11:50:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

صالونات عمان، وبيوتات ساستها، وداراتهم السياسية، ومكاتب أحزاب، ومنتديات سياسية واجتماعية، مشغولة هذه الأيام بالمرحلة المقبلة، فيما عم الكلام عن قانون العفو العام الذي أمر الملك الحكومة بالسير به كل الجلسات سواء كانت سياسية أو اجتماعية أو عائلية، وظهر بشكل واضح ترحيب الجميع من كل أطياف المجتمع بتلك الخطوة التي تأتي في إطار منح اولئك اللذين أخطأوا بابا واسعا للعودة للطريق القويم.
بعد الإفطار عادة في جلسات السهر ترتفع وتيرة التوقعات، بعضها يخرج همسا، وتلك القضايا المهموس بها غالبا ما تكون حول خبر متوقع أو تغيير مرتقب في موقع قيادي، وبعض الكلام مفتوح لا يحتاج للهمس، وهذا له علاقة بالانتخابات وموعدها والأحزاب ودورها.
حديث الساسة، فضلا عن قانون العفو العام، والجرائم التي سيشملها، يتطرق إلى الرؤية المستقبلية والتغييرات التي يمكن أن تجري بعد عطلة عيد الفطر، وفي هذا الصدد ينقسم أولئك اللذين يطيب لهم الخوض في تلك الأمور إلى أكثر من فريق، الأول يعتقد أن الأمر الملكي بإجراء الانتخابات النيابية سيكون خلال الشهرين المقبلين على أبعد تقدير وذلك حتى يتم إفساح مجال واسع للهيئة المستقلة لمزامنة المواقيت الدستورية والقانونية من حيث الطعون والترشح والدعاية الانتخابية وغيرها، وتلك تحتاج لمدة 105 أيام، واولئك يرجحون إجراء الانتخابات في الفترة ما بين آب وأيلول المقبلين، ولهذا يرجح أولئك ألا يتم التأخير في حل مجلس النواب الحالي، وغالبا سيكون في أيار المقبل، وهذا يعني رحيل الحكومة.
الفريق الآخر يعتقد أنه بالإمكان عقد دورة استثنائية لمجلس الأمة الحالي وأن تتضمن تلك الدورة فضلا عن تقارير ديوان المحاسبة كل القوانين التي يتوجب التعامل بها بحيث يتم تسليم المجلس المقبل إدراج فارغة أي تسليمه (على بياض)، وهذا يعني أن الانتخاب يمكن أن تجري بعد شهر تشرين الثاني أو الأول المقبلين، وهذا يعني إمكانية بقاء الحكومة.
تحدث الفريق الثالث فهو أيضا ضمن التفاسير الدستورية ويتضمن أن يتم الإبقاء على المجلس الحالي حتى نهاية مدته الدستورية في شهر تشرين الثاني المقبل، وإجراء الانتخابات خلال أربعة أشهر من تاريخ الحل، وهذا يعني أن تجري الانتخابات في الفترة من آذار آو شباط من عام 2025.
تلك الرؤى جميعها تتوافق مع مواد الدستور، ومن المؤكد أنها ستوضع بين يدي صاحب القرار (الملك) الذي سيختار الخيار المناسب الذي يتوافق مع التجهيزات اللوجستية والتفاعلات الدولية والإقليمية والعربية والفلسطينية أيضا، فتلك عوامل تؤخذ بالاعتبار دوما، وكلها لن تكون عائقا للدعوة للانتخابات، فجلالة الملك وعبر سنوات حكمه الـ25 أثبت حرصا على المدد الدستورية، ولهذا كان الملك حريصا على إجراء الانتخابات للمجلس الحالي حتى لو كان ذاك في عز ازمة كورونا، ولهذا فان من يأمل من النواب ان تؤثّر الاوضاع في قطاع غزة على موعد الانتخابات عليه اعادة قراءة المشهد مجددا، فالانتخابات قادمة في موعدها وهو ما أكد عليه الملك أكثر من مرة، وما سمعته شخصيا من جلالته خلال تشرفي أنا وثلة من الزملاء الآخرين اللقاء بجلالته قبل فترة ليست بعيدة.
الأرجح إجراء الانتخابات النيابية وفق القانون الإصلاحي الجديد في أيلول المقبل وحل مجلس النواب الذي تنتهي دورته خلال عطلة عيد الفطر السعيد، خلال شهر أيار، وبالتالي فإن الراغبين بالترشح عليهم البدء من الآن بالتواصل والاتصال، وأعتقد أن بعضهم بدأ فعلا.
بطبيعة الحال فإن الحديث وكما هو مركز حول مجلس النواب والتوقعات بشأنه فإنه أيضا يتطرق للحكومة ورحيلها أو بقائها، فهناك من يتوقع حل مجلس النواب في الفترة الدستورية التي لا تلزم الحكومة بالاستقالة، وهناك من يعتقد ان الحكومة سترحل بعد أسبوع من حل المجلس، وسيتم تكليف رئيس جديد للمساهمة في الانتخابات المقبلة من حيث التحضيرات اللوجستية، إذ ان من يشرف على الانتخابات هي الهيئة المستقلة للانتخابات ولا يوجد أي دور للحكومة باستثناء التحضيرات اللوجستية.

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