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لا يريدون وقف الحرب

3/24/2024 11:50:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نحن أمام لعبة شراء الوقت في قطاع غزة، إذ إن كل الاتصالات الدبلوماسية والسياسية، ومعها المفاوضات بخصوص الاسرى، تؤدي الى منح اسرائيل المزيد من الوقت لتنفيذ اجندتها.
الذي يجب ان يقال هنا حول التوقيت الحالي يتعلق بعدة عناوين تفسر في اغلبها استمرار اسرائيل في الحرب، الاول ان المجتمع الدولي يجدول الوقت والازمة لصالح اسرائيل من اجل الاستمرار في الحرب، وتدمير كل قطاع غزة، وتنفيذ اجندة اسرائيل، بخصوص الفلسطينيين، وليس بخصوص اي تنظيم مسلح.
والثاني ان شراء الوقت خلال شهر رمضان يشتد وتتم جدولة عملية رفح المحتملة حتى يمر الشهر، ولا يحدث ارتداد في القدس، من خلال المسجد الاقصى، لكن العملية مجدولة الى ما بعد رمضان لمصلحة اسرائيل. والثالث اننا امام اعادة صياغة للخريطة السكانية في قطاع غزة وهذا هدف استراتيجي للاحتلال، من خلال رفض عودة الفلسطينيين الى شمال القطاع، الا بمتوسط ألفي شخص من اصل اكثر من مليون ونصف نزحوا الى الجنوب، وهذا رقم يعني ان العودة سوف تستغرق سنوات طويلة اضافة الى فصل القطاع الى جزئين، واقامة منشآت اسرائيلية عسكرية وامنية دائمة، ترتبط بإدامة احتلال القطاع بشكل مختلف، لضمان السيطرة عليه، وعلى شواطئ القطاع الغنية بالغاز بدعم اميركي، والرابع ان المراهنة على توسع الحرب ودخول اطراف ثانية بشكل فاعل لمصلحة الفلسطينيين، امر لا يحدث تماما، فنحن امام اشتباكات ومشاغلات من مستويات ادنى من الذي توقعه البعض، وهذا يعني أن الفلسطينيين يدفعون الثمن فرادى.
والخامس ان المؤسسة الاسرائيلية نسفت كل اتفاقية اوسلو، بما فيها غزة- اريحا اولا، بما يعني اننا امام واقع سياسي وامني مستجد سيمتد الى الضفة الغربية والقدس، بما يقول فعليا ان ملف الدولة الفلسطينية، وعملية السلام اصبحا مجرد حمل كاذب يؤيد ذلك تصريحات المسؤولين الاسرائيليين وضعف الغطاء العربي والدولي لسلطة اوسلو، وتغير المعادلات الاقليمية واحتمال حل مشكلة الفلسطينيين على حساب شعوب مجاورة لفلسطين. والسادس يقول ان ملف غزة فتح اجندة واشنطن الكبرى على كل المنطقة وهذا يفسر طبيعة التدخل الاميركي، وهذا التدخل الاميركي يرتبط بأجندة واسعة تتجاوز كل قضية فلسطين، وستثبت الايام ذلك، اما العنوان السابع يقول ان طبيعة العمليات الاسرائيلية داخل القطاع أدت الى تدمير الحياة الانسانية لشعب كامل، بما يجعلنا نسأل عن مصير الناس بعد الحرب، وكيف سيعيشون، وهل يصلح القطاع اليوم لللعيش، ومن سيحكم الغزيين، وكيف يمكن توقع سيناريوهات التهجير المتجددة عبر وسائل مبتكرة.
والثامن يؤشر من حيث النتيجة على ان الاحتلال الاسرائيلي دفع ثمنا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا بنيويا، لا يمكن انكاره غير ان حجم التعويض العالمي، وطريقة الادارة الداخلية لا تؤدي حتى الآن الى انهيار التركيبة الاسرائيلية، بل ادامة الحرب، وقد تظهر كلفة هذه المرحلة لاحقا. والتاسع ان اسرائيل لاتأبه بكل الاسرى الاسرائيليين، وهذا يفسر قتل بعضهم، وكثرة العراقيل الاسرائيلية في المفاوضات، لان اسرائيل ليس امام مهمة انتقام من تنظيم مسلح، ولا امام مهمة تأديب مؤقتة ولا امام مهمة تحرير اسرى، بل تتورط في مهمة استراتيجية نيابة عن نفسها وعن حزمة دول حليفة، ولا تعرف كيف تضع خاتمتها حتى الآن. اما العنوان العاشر فهو يقول ان كل المنطقة داخلت مرحلة جديدة، على مستويات الصراع والثروات وعلاقة ذلك بالقوى الدولية،والاقليمية، والجغرافيا والتاريخ والدين، وترسيمات النفوذ، اما العنوان الحادي عشر، فهو يقول ان الوقوف في وجه اسرائيل ممكن. واستدراجها نحو حرب امر ليس صعبا، وان ميزان القوى قد يكون مختلا، لكن الدرس الاهم الذي تعلمته شعوب المنطقة ان عداوة اسرائيل لا يمكن التراجع عنها، وان الاستهداف يمتد للجميع، وهذا عنوان تريد اسرائيل عكسه، وارعاب كل المنطقة عبر ما نراه.
لكثير من العناوين السابقة وعلاقتها ببعضها بعضا تريد اسرائيل الاستمرار في الحرب.

MENAFN24032024000072011014ID1108016307

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