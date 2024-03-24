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بيوت تراثية مهجورة ببلدة سوف تتحول لخرابات

3/24/2024 11:49:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) صابرين الطعيمات باتت البيوت والخرابات القديمة المنتشرة بكثرة في بلدة سوف بمحافظة جرش تشكل مصدر خطر وقلق للسكان، الذين يعتبرون "أن ضعف الرقابة على هذه البيوت أحال معظمها إلى أوكار لأرباب السوابق، ناهيك عن تحولها إلى مكاره صحية".
ويرى سكان أن انتشار هذه الخرابات وبقاءها على حالها لا يتناسب وقيمة البلدة السياحية، واعتبارها ممرا سياحيا كما أنها تحوي على بيوت تراثية ومواقع أثرية.
وتختلف بلدة سوف التابعة لبلدية جرش الكبرى عن غيرها من التجمعات السكانية كونها تضم معالم سياحية منها قصر الباشا وبيت خيرات سوف وهي مزارات سياحية مشهورة ونشطة على مدار العام، فضلا عن أنها ممر للمسارات السياحية في محافظتي جرش وعجلون وتشهد حركة سياحية نشطة.
يقول المواطن نصر العتوم إن بلدة سوف تشهد تغيرات في نظام الأبنية وطبيعة الاستثمار وقد تم تجديد المباني القديمة وصيانة وترميم بعضها، إلا أن المشكلة تكمن بالخرابات القديمة التي تقع بالقرب من الشارع الرئيس والسوق التجاري، وهي بيوت كانت مسكونة وهجرها أهلها وتحولت إلى مرتع للعابثين وأماكن لتجمع بعض الخارجين على القانون، فيما باحات هذه الخربات أصبحت مرعى للأغنام ومنها ما تحول لمكب للنفايات.
ودعا إلى أهمية إزالتها وتنظيف المنطقة من الخرابات، للحد من آثارها السلبية وخطورتها، خاصة أن أجزاء من هذه البيوت آيلة للانهيار في أي وقت.
ويرى أن إزالتها أفضل خيار كونها غير صالحة للاستخدام وأجزاء منها منهارة ولا يمكن ترميمها أو صيانتها، كما أن أماكنها مبعثرة في أرجاء بلدة سوف وهي تؤثر سلبا على المنظر الجمالي والاستثماري للبلدة، وتؤثر على جمالية المنطقة السياحية، إذ تتميز البلدة عن باقي قرى وبلدات محافظة جرش بأنها محاطة بعدد من الغابات، وفيها موقع أثري وبيوت تراثية واستراحات وعيون وينابيع مياه ومزارع واسعة الامتداد تجعل منها مكانا يرتاده السياح.
ويقول علي أبو الكشك من سكان البلدة إن البيوت والخرابات القديمة في بلدة سوف عمرها مئات السنين، وقد تعرضت للعبث والتخريب بفعل العوامل البشرية والطبيعية، ولا فائدة منها حاليا وقد تحولت إلى مرتع للعابثين ومكب للنفايات يصعب تنظيفها.
وبين أن هذه البيوت أصبحت مكانا لتكاثر الزواحف والأفاعي وتشكل خطرا على المجاورين كونها تقع بين الأحياء السكنية وقريبة من الممرات السياحية.
ودعا إلى ضرورة أن تقوم الجهات المعنية بإزالتها وتنظيف المواقع القريبة منها، لافتا إلى أن عملية إزالتها تحتاج إلى جهد وآليات لا يمتلكها السكان.
وأشار إلى أن استمرار وجود هذه البيوت المهجورة سيفاقم من المشكلة وستتحول مع الزمن إلى أزمة وخطر حقيقي خصوصا للسكان المجاورين.
وحذر من أن يتم استخدام هذه البيوت كأماكن لممارسة أعمال خارجة على القانون من قبل أصحاب سوابق، فضلا عن استخدامها كمكب للنفايات وما يشكله ذلك من تلوث بيئي.
وأضاف أن هذه الأماكن أصبحت مصدر خوف وقلق وتوتر دائم خاصة للنساء والفتيات والأطفال سواء الخوف من تواجد أرباب السوابق فيها أو ممكن أن تكون مأوى للكلاب الضالة، ومعظم هذه البيوت بيوت ريفية قديمة يعيش أصحابها خارج المنطقة وقد تحولت إلى بيوت مهجورة نتيجة تركها بعد انتقال أصحابها للعيش في أماكن أخرى أو السفر خارج البلاد.
من جانبه أكد مصدر في بلدية جرش، أن هذه البيوت والخرابات القديمة منتشرة في قرى وبلدات متعددة، حتى أن بعضها موجود داخل السوق التجاري.
وأوضح أن هذه البيوت تعود ملكيتها لمواطنين وليست ملكية عامة، وكانت بلدية جرش خاطبت أصحابها عدة مرات من أجل التوصل لحلول تنهي مشكلتها، بيد أن غالبيتهم خارج البلاد، ومنهم متوفون.
وبين أن بعض هذه البيوت تعود ملكيتها لعشرات الأشخاص، ولا تستطيع البلدية إزالتها من دون موافقتهم الخطية.
وأوضح المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن تحول هذه البيوت إلى خرابات شجع المواطنين على استخدامها كمكبات للنفايات، وتتراكم فيها حاليا أطنان من النفايات، وتقوم البلدية سنويا بتشكيل حملة لتنظيفها وتتجدد فيها النفايات، ويتم مراقبتها بين الحين والآخر وفي حال وردت شكاوى بخصوصها ستقوم البلدية بإغلاق مداخلها ومخارجها للحد من دخول العابثين إليها لحين التوصل إلى اتفاق مشترك بين البلدية وبين أصحابها بعد الرد على مخاطبات البلدية.

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