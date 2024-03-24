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عبر الذكاء الاصطناعي.. تعداد شامل لبيانات السكان والمساكن والمنشآت بالعقبة

3/24/2024 11:49:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أحمد الرواشدة تجري منذ فترة وجيزة في مدينة العقبة، أول عملية تعداد سكاني شامل في تاريخ المدينة الساحلية، يشمل السكان والمساكن والمنشآت الاقتصادية والحيازات الزراعية.
هذا التعداد الخاص لمدينة العقبة الذي تنفذه دائرة الاحصاءات العامة سيمكن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة من الحصول على المؤشرات والدلالات التي يمكن من خلالها وضع رؤية مستقبلية استشرافية لتنمية وتطوير كافة المجالات في العقبة، إضافة إلى استخدام هذه البيانات والمعلومات كمرجعيّة مهمّة في رسم السياسات العامة المستقبلية في منطقة العقبة الاقتصادية التي تساهم في تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين في العقبة.
وتنبع أهمية هذا التعداد بكونه العملية الإحصائية الوحيدة التي تجرى بالحصر الشامل، وهو عبارة عن صورة فوتوغرافية متكاملة عن العقبة في إطار المتغيرات الكثيرة والمتعددة والمستمرة، والتي لا يمكن بطرق جمع البيانات الأخرى تحديدها، مما يوفر قاعدة من البيانات الملائمة لإجراء المقارنات والإسقاطات للبيانات الديموغرافية، كما تمثل بيانات التعداد قاعدة رئيسة لإحصاءات السكان، والمساكن، والمنشآت.
وحسب آخر إحصاء سكاني لمحافظة العقبة نفذته دائرة الإحصاءات العامة في العام 2019 بلغ عدد سكان العقبة 208 آلاف، فيما قدر عدد السكان في العام الماضي 2023 ما يقارب 227 ألفا.
وحسب الخطة الإستراتيجية لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة للأعوام 2024- 2028 فأنها تتألف من ثلاثة محاور مرتبطة بعدد من المؤشرات القابلة للقياس وهي الاستثمار والسياحة والتجارة وترتكز بالدرجة الأولى على الرؤية الملكية للعقبة الخاصة التي أرادها الملك عبدالله الثاني لتكون وجهة سياحية استثمارية تجارية على البحر الأحمر لتحقيق استثمارات جديدة، وزيادة عدد المناطق الصناعية من منطقتين إلى (5) وارتفع عدد المراكز اللوجستية (المناطق الحرة) من (5) إلى (10) مراكز لتكون حاضنة لاستثمارات متعددة.
وأكد رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف حميدي الفايز أن السلطة تسعى من خلال شراكتها مع دائرة الإحصاءات العامة للحصول على البيانات والمعلومات للمنشآت والأفراد، إضافة للمؤشرات والدلالات التي يمكن من خلالها وضع رؤية مستقبلية استشرافية لتنمية وتطوير كافة المجالات في العقبة، مشيراً إلى أن هذه البيانات والمعلومات ستستخدم كمرجعيّة مهمّة في رسم السياسات العامة المستقبلية في منطقة العقبة الاقتصادية التي تساهم في تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين في العقبة.
وبين أن السلطة ستقدم كافة التسهيلات للإحصاءات العامة وتذليل العقبات والتحديات للفرق الميدانية لضمان إنجاز عملية التعداد بدقة عالية، وبما يخدم المصلحة الوطنية في محافظة العقبة.
من جهته، قال مدير عام دائرة الإحصاءات العامة حيدر فريحات إن هذا الإحصاء ينفذ حصريا للعقبة، مبينا أنّ الدائرة بدأت الاستعدادات لتنفيذ التعداد بشكل حضاري معززاً بالتكنولوجيا الحديثة والذكاء الصناعي لاستقاء البيانات عن السكان والمساكن والمنشآت لتكون أكثر دقة وشمولية وموضوعية والتنسيق مع سلطة العقبة وكافة المؤسسّات والدوائر الحكوميّة في محافظة العقبة، ومؤسسات المجتمع المدني ولجان الأحياء، مشيرا إلى أن دائرة الإحصاءات ستطبق خلال التعداد أفضّل الممارسّات العالميّة بالتعامل مع الأفراد والمنشآت خلال عملية التعداد، بمشاركة 150 باحثاً وباحثة من المؤهلين والمختصين في مجال الإحصاء والتعداد خلال مرحلة الحصر واستخدام المعدات والأدوات التكنولوجية الحديثة التي ستوفر الوقت والجُهد على الإخوة المواطنين، ولضمان سرّية المعلومات للأفراد والمنشآت.
وبين الخبير التنموي محمد مراد أن الإحصاء الحصري التي تقوم به دائرة الإحصاءات العامة وسلطة العقبة مهم جداً لا سيما الأبعاد السكنية والمساكن وإسقاطها على عملية رسم القرار والسياسة في المدينة البحرية والتي تعج بالاستثمارات وخصوصيتها السياحية، مبينا أن هذا الإحصاء يخدم كذلك المجتمع العقباوي بعد تحلل المعطيات الإحصائية لتحديد حجم المشكلات الاقتصادية والاجتماعية ان وجدت في المحافظة وتساعد هذه المعطيات أيضاً على تحديد المصادر المتوافرة لحل هذه المشكلات، وتنشر المعلومات الإحصائية لجعلها في متناول المستفيدين سواء من المتخصصين أو عامة الجمهور، كما يستخدم رجال الأعمال الإحصائيات السكانية لترشدهم في رسم سياسات شركاتهم، وكذلك تكون هذه المعلومات مهمة لشركات التسويق، كما يطبق الاقتصاديون وعلماء الاجتماع معطيات الإحصاء السكاني في تحليلهم للظروف الاقتصادية والاجتماعية، كذلك تستخدم الجمعيات العلمية ومراكز البحوث المعلومات التي تقدمها الإحصاءات السكانية.

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