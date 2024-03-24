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مشاريع بلدية ينتظرها السكان بعجلون.. ووعود بإنجازها العام الحالي

3/24/2024 11:49:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عامر خطاطبة ينتظر مواطنون وسكان في مدينة عجلون الوقت الذي يتم فيه إنجاز مشاريع، يصفونها بـ "الحيوية والمهمة"، والتي كانت البلدية أكدت أنها تعتزم تنفيذهما، وتتمثل بمشروع الطاقة "الحقل الشمسي"، ومشروع المبنى الأخضر، ومشروع السوق الريفي.
ويعتبرون أن إنجاز تلك المشاريع، سيحسن من الإنارة في الطرق وبين الأحياء في مناطق البلدية، كما أن المبنى الأخضر سيسهل على المراجعين ويوفر عليهم الجهد والوقت في حال تم جمع مديريات وأقسام البلدية بداخله، في حين سيكون السوق الريفي بمثابة طاقة فرج تسويقية لأصحاب المنتجات الريفية العجلونية.
ويقول المواطن نبيل الصمادي، إن إنجاز مشروع الطاقة والحقل الشمسي التابع لبلدية عجلون، سيحسن من الإنارة العامة في الشوارع وفي الأحياء التي تحتاج إلى المزيد من وحدات الإنارة، خاصة المناطق الواقعة في أطراف المدينة، مؤكدا أن هذا المشروع سيعود بالنفع على البلدية ويوفر عليها من فاتورة الطاقة، ويتيح استثمار الوفر في تنفيذ مشاريع خدماتية أخرى تحتاجها المنطقة.
ويرى المواطن محمود الزغول أن البلدية بحاجة إلى مبنى متسع، ويكون بعيدا عن وسط المدينة المزدحم، بحيث يمكنها من جمع مختلف دوائرها وأقسامها في مبنى واحد، وبالتالي التسهيل على المراجعين، لافتا إلى أن البلدية كانت أعلنت عن عزمها تنفيذ مشروع المبنى الأخضر بالقرب من القاعة الهاشمية ليكون مقرا لها ولجميع دوائرها.
ويقول محمد القضاة أن إنجاز السوق الريفي سيساعد أصحاب المنتجات المحلية على إيجاد مكان دائم لعرض منتجاتهم المحلية، ويشكل فرصة كبيرة لتسويقها، خاصة في حال وجد زوار المحافظة الذين يتزايدون يوما بعد يوم سوقا دائما للمنتجات الريفية.
من جهته، أكد رئيس بلدية عجلون الكبرى حمزة الزغول، أنه سيتم خلال الفترة القريبة تدشين الحقل الشمسي، الذي سينفذ بمنحة من الحكومة الكندية بقيمة مليون دولار للمساهمة بخفض فاتورة الطاقة التي تدفعها البلدية لإنارة الشوارع والمباني التابعة لها، الأمر الذي من شأنه توفير مبلغ 800 ألف دينار سنويا.
ووفق الإتفاقية التي تم توقيعها في مثل هذا الوقت من العام الماضي، فإن المشروع، يتضمن تصميم وتوريد وتنفيذ وفحص وتشغيل وصيانة نظام طاقة شمسية لتوليد طاقة كهربائية بقدرة 950 كيلو واط، باستخدام الخلايا الكهروضوئية بقدرة إجمالية 1 ميجا واط من خلال تعليمات النقل بالعبور.
ويعد هذا المشروع من مشاريع التنمية المستدامة الذي يخدم البلدية والمجتمع المحلي بتوفير فاتورة الكهرباء والإنارة على البلدية بنسبة 65 % مما يؤدي إلى زيادة إيرادات البلدية وتحسين الواقع الخدمي وتوفير فرص العمل.
وسيقام المشروع على أرض مساحتها 20 دونما في منطقة الصوان غرب عجلون، كانت ساهمت وزارة الزراعة بتقديمها للبلدية، وتبلغ قدرة الحقل الشمسي 950 كيلو واط وتغطي ما نسبته 65 % من كمية استهلاك البلدية من الإنارة (سواء إنارة الشوارع وإنارة المباني ) وتقدر قيمتها السنوية بـ 650 ألف دينار.
كما يعد هذا المشروع من مشاريع الطاقة المتجددة التي تهدف إلى الحفاظ على النظام البيئي وتقليل أثار التغير المناخي.
إلى ذلك، كشف الزغول عن عزم البلدية إقامة مبنى أخضر بالقرب من القاعة الهاشمية بمبلغ مليون دينار، في حال توفير التمويل الكافي بهدف تجميع مديرياتها وأقسامها المنتشرة لتوفير الوقت والجهد على المواطنين واستثمار مباني البلدية الحالية، مؤكدا أهمية العمل المؤسسي والابتعاد عن العشوائية في العمل والمضي قدما من خلال وضع وإعداد خطط عمل مدروسة وممنهجة والعمل على ما تم إنجازه بغية تقديم خدمات فضلى للمواطنين.
وأكد الزغول أن البلدية بصدد تطوير إنارة الشوارع من خلال استبدال وحدات الإنارة التقليدية القديمة بأخرى موفرة للطاقة، في جميع مناطق البلدية بواقع 6048 وحدة ما سيخفض قيمة الفاتورة الشهرية للكهرباء، مشيرا إلى أن البلدية تتطلع لتخصيص مبلغ مليون دينار لعمل خلطات إسفلتية وأعمال تعبيد بمختلف المناطق بهدف تحسين شبكات الطرق.
وفيما يتعلق بمشروع سوق عجلون الريفي السياحي الحاصل على المنحة الابتكارية الممولة من البنك الدولي بقيمة مليون دولار، أوضح الزغول أنه عبارة عن سوق يتألف من 3 طوابق لعرض منتوجات أبناء المحافظة من خلال توفير 26 مخزنا لعرض المنتجات وسيساهم في توفير عشرات فرص العمل، كما أن المشروع يشكل بعدا سياحيا على مدخل مدينة عجلون، معربا عن أمله بأن يتم إنجازه كما هو مخطط له مع نهاية العام الحالي.
كما بين الزغول أن نسبة الإنجاز في مشروع تحسين وسط المدينة (منطقة خضراء) بلغت 62 % بقيمة 54 ألف دينار، مؤكدا أن الحديقة البيئية في عنجرة والتي جاءت بدعم من الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وبالتعاون مع وزارة البيئة الأردنية وتمويل الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي بقيمة 248 ألف دينار، تتضمن 25 جلسة للتنزه، ومدرجا حجريا وممرا للمشي بطول1 كيلو متر، إضافة إلى تراس خشبي مطل على قلعة عجلون ومدينة عنجرة، مبينا أن لدى البلدية خطة إستراتيجية لتطوير الحديقة لتصبح مشروعا رياديا متكاملا، بحيث يوفر المشروع عناصر الترفيه وبالوقت نفسه يساعد في نشر الوعي البيئي ليكون مركزا للتعليم البيئي لطلاب المدارس والمراكز الشبابية.
وأشار إلى أنه سيتم العمل على تأهيل ممرات السياحة البيئية في المحميات وتأهيل مناطق التنزه فيها وفي بعض المناطق المحيطة بها، بحيث تكون صالحة للاستخدام، بالإضافة إلى توفير بنية تحتية خضراء للمجتمعات المحلية.

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