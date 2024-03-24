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الأخضر يغلق مرانه وعبدالحميد يغادر

3/24/2024 11:47:47 PM
(MENAFN- Al Watan) في الوقت الذي سمح فيه مدرب المنتخب السعودي، الإيطالي روبرتو مانشيني للاعب سعود عبدالحميد بمغادرة معسكر الأخضر، لظروف والده الصحية، واصل الأخضر تحضيراته لمواجهة طاجيكستان، غدا، لحساب الجولة الرابعة للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، بحصة تدريبية مغلقة.

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