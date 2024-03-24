الأخضر يغلق مرانه وعبدالحميد يغادر

الأخضر يغلق مرانه وعبدالحميد يغادر
التاريخ
3/24/2024 11:47:47 PM
(MENAFN
- Al Watan) في الوقت الذي سمح فيه مدرب المنتخب السعودي، الإيطالي روبرتو مانشيني للاعب سعود عبدالحميد بمغادرة معسكر الأخضر، لظروف والده الصحية، واصل الأخضر تحضيراته لمواجهة طاجيكستان، غدا، لحساب الجولة الرابعة للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، بحصة تدريبية مغلقة.
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