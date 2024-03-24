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شاموسكا يركز على الفنية

3/24/2024 11:47:47 PM
(MENAFN- Al Watan) فرض مدرب التعاون، البرازيلي بريكليس شاموسكا على لاعبيه تدريبات فنية منوعة، استعدادا لمباراته أمام الحزم، الجمعة المقبل، لحساب الجولة الـ25 لدوري روشن السعودي، ونفذ اللاعبون عددا من الجمل التكتيكية.

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