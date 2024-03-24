أبها يعتمد تكتيك جديد

أبها يعتمد تكتيك جديد
التاريخ
3/24/2024 11:47:47 PM
(MENAFN
- Al Watan) رفع مدرب أبها، الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني من وتيرة تحضيراته لمواجهة الرياض، السبت المقبل، لحساب الجولة الـ25 لدوري روشن، وطبق العديد من الجمل التكتيكية، التي ينوي خوض اللقاء بها.
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