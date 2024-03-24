الاتحاد يزاحم الهلال على الصدارة

(MENAFN
- Al Watan) تصدر الهلال الدوري الممتاز للكرة الطائرة مع نهاية الجولة الـ 18 برصيد 46 نقطة وله مباراة مؤجلة أمام الوحدة
وجاء الاتحاد ثانيًا بـ42 نقطة، يليه الابتسام ثالثًا بـ38 نقطة وظل الابتسام على رصيده السابق 38 نقطة في المركز الثالث، فيما تراجع الأهلي إلى المركز الرابع رغم أنه يملك 42 نقطة، فإنه أقل انتصارات من الاتحاد والابتسام، إذ يملك الاتحاد 15 انتصارًا متساويًا مع الهلال، والابتسام يملك 14 انتصارًا، فيما لم يكسب الأهلي سوى 13 مباراة، ويتواجد الخليج في المركز الخامس بـ31 نقطة، فالنصر سادسًا بـ23 نقطة، ويأتي أبها في المركز السابع بـ22 نقطة، متقدمًا بفارق الانتصارات على الفيصلي الثامن الذي يملك ذات الرصيد، ويتواجد ضمك في المركز التاسع بـ14 نقطة، يليه الصفا عاشرًا بـ11 نقطة ويتفوق على الهداية الـ11 والذي يملك 13 نقطة بفارق الانتصارات، وفي المركز الأخير يتواجد الوحدة بـ10 نقاط، لكنه يملك مباراتين مؤجلتين.
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