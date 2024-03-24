Monday, 25 March 2024 07:54 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاتحاد يزاحم الهلال على الصدارة

3/24/2024 11:47:47 PM
(MENAFN- Al Watan) تصدر الهلال الدوري الممتاز للكرة الطائرة مع نهاية الجولة الـ 18 برصيد 46 نقطة وله مباراة مؤجلة أمام الوحدة
وجاء الاتحاد ثانيًا بـ42 نقطة، يليه الابتسام ثالثًا بـ38 نقطة وظل الابتسام على رصيده السابق 38 نقطة في المركز الثالث، فيما تراجع الأهلي إلى المركز الرابع رغم أنه يملك 42 نقطة، فإنه أقل انتصارات من الاتحاد والابتسام، إذ يملك الاتحاد 15 انتصارًا متساويًا مع الهلال، والابتسام يملك 14 انتصارًا، فيما لم يكسب الأهلي سوى 13 مباراة، ويتواجد الخليج في المركز الخامس بـ31 نقطة، فالنصر سادسًا بـ23 نقطة، ويأتي أبها في المركز السابع بـ22 نقطة، متقدمًا بفارق الانتصارات على الفيصلي الثامن الذي يملك ذات الرصيد، ويتواجد ضمك في المركز التاسع بـ14 نقطة، يليه الصفا عاشرًا بـ11 نقطة ويتفوق على الهداية الـ11 والذي يملك 13 نقطة بفارق الانتصارات، وفي المركز الأخير يتواجد الوحدة بـ10 نقاط، لكنه يملك مباراتين مؤجلتين.

MENAFN24032024000089011017ID1108016288

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث