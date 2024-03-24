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16 لاعبا بمعسكر الطائرة

3/24/2024 11:47:47 PM
(MENAFN- Al Watan) يواصل المنتخب السعودي لكرة الطائرة لدرجة الشباب معسكره الإعدادي ((المرحلة الثالثة))، الذي يقام في المنطقة الشرقية بمشاركة 16 لاعبًا، ويأتي المعسكر استعدادًا للاستحقاقات المقبلة التي تتنظر المنتخب، ولعل أبرزها المشاركة في بطولة الألعاب الخليجية المقرر إقامتها بالإمارات خلال الفترة من الـ4/ من أبريل، وحتى الأول من مايو المقبلين.

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