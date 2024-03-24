16 لاعبا بمعسكر الطائرة

16 لاعبا بمعسكر الطائرة
التاريخ
3/24/2024 11:47:47 PM
(MENAFN
- Al Watan) يواصل المنتخب السعودي لكرة الطائرة لدرجة الشباب معسكره الإعدادي ((المرحلة الثالثة))، الذي يقام في المنطقة الشرقية بمشاركة 16 لاعبًا، ويأتي المعسكر استعدادًا للاستحقاقات المقبلة التي تتنظر المنتخب، ولعل أبرزها المشاركة في بطولة الألعاب الخليجية المقرر إقامتها بالإمارات خلال الفترة من الـ4/ من أبريل، وحتى الأول من مايو المقبلين.
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