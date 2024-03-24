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الملك وولي العهد يتبرعان لحملة جود المناطق بمبلغ 150 مليون ريال - جريدة الوطن السعودية

3/24/2024 11:47:26 PM
(MENAFN- Al Watan) قدَّم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، تبرعين سخيين بمبلغ 150 مليون ريال لحملة جود المناطق التابعة لمنصة جود الإسكان، في إطار ما يوليانه من اهتمام ودعم مستمر لبرامج الإسكان، وللجهود والمبادرات الوطنية كافة التي تستهدف توفير المساكن للأسر الأشد حاجة في المملكة.
وبهذه المناسبة، ثمّن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، هذا الدعم الكريم غير المستغرب من القيادة بتبرع خادم الحرمين الشريفين بمبلغ 100 مليون ريال، وولي عهده بمبلغ 50 مليون ريال، مؤكداً أن ذلك سيكون له الأثر الكبير والفاعل في توفير الوحدات السكنية الملائمة للأسر الأشد حاجة ضمن الجهود المتواصلة التي تعمل عليها منصة جود الإسكان منذ انطلاقها، ومن بينها حملة جود المناطق التي تم تدشينها لشهر رمضان الجاري.
وقال الحقيل: إن هذا الدعم السخي من خادم الحرمين وولي عهده؛ يأتي استمراراً للحرص على المبادرات الوطنية المجتمعية، التي تتكامل فيها أدوار الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية إضافة إلى أفراد المجتمع"، منوهاً بأن ذلك سيحقق مستهدفات حملة جود المناطق، التي تسعى لتوفير أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية للأسر الأشد حاجة من خلال المساهمات المجتمعية.

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