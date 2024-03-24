Monday, 25 March 2024 07:54 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


القصيم تشارك في ساعة الأرض

3/24/2024 11:20:58 PM
(MENAFN- Al Watan) شاركت أمانة منطقة القصيم في الحملة العالمية لترشيد استهلاك الطاقة ((ساعة الأرض)) بإطفاء الإنارة في مبنى الأمانة الرئيسي وعدد من أعمدة الإنارة في طرق مدينة بريدة لمدة 60 دقيقة بدءاً من الساعة الثامنة والنصف مساء وحتى التاسعة والنصف مساء.
الجدير بالذكر أن أمانة منطقة القصيم حصلت على شهادة شكر من المركز السعودي لكفاءة الطاقة نظير الأداء المتميز بترشيد استهلاك الطاقة لعام 2022م حيث قامت الأمانة وبلدياتها بتطبيق المعايير اللازمة لرفع كفاءة الاستهلاك في كافة المرافق والعمل على تحقيق المستهدفات وتقديم التمكين اللازم لتطبيق آلية تحسين استهلاك الطاقة.
وأكدت أمانة القصيم أن ساعة الأرض حدث مهم لتشجيع الأفراد والمجتمعات على إطفاء الأضواء والأجهزة الإلكترونية غير الضرورية لمدة ساعة لرفع مستوى الوعي بخطر التغير المناخي واتخاذ مبادرات ترشيد استهلاك الكهرباء يوميا.

MENAFN24032024000089011017ID1108016281

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث