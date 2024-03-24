القصيم تشارك في ساعة الأرض

(MENAFN
- Al Watan) شاركت أمانة منطقة القصيم في الحملة العالمية لترشيد استهلاك الطاقة ((ساعة الأرض)) بإطفاء الإنارة في مبنى الأمانة الرئيسي وعدد من أعمدة الإنارة في طرق مدينة بريدة لمدة 60 دقيقة بدءاً من الساعة الثامنة والنصف مساء وحتى التاسعة والنصف مساء.
الجدير بالذكر أن أمانة منطقة القصيم حصلت على شهادة شكر من المركز السعودي لكفاءة الطاقة نظير الأداء المتميز بترشيد استهلاك الطاقة لعام 2022م حيث قامت الأمانة وبلدياتها بتطبيق المعايير اللازمة لرفع كفاءة الاستهلاك في كافة المرافق والعمل على تحقيق المستهدفات وتقديم التمكين اللازم لتطبيق آلية تحسين استهلاك الطاقة.
وأكدت أمانة القصيم أن ساعة الأرض حدث مهم لتشجيع الأفراد والمجتمعات على إطفاء الأضواء والأجهزة الإلكترونية غير الضرورية لمدة ساعة لرفع مستوى الوعي بخطر التغير المناخي واتخاذ مبادرات ترشيد استهلاك الكهرباء يوميا.
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